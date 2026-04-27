Cash for tricks i zaplněné Výstaviště: Prague Bike Fest slavil úspěch

Největší pozornost tradičně přitahovala Big Air zóna, která se stala hlavním magnetem celého víkendu. Na osmimetrové rampě předváděli jezdci po oba dny dechberoucí triky vysoko nad hlavami diváků a exhibice patřily k vrcholům programu.
Velkému zájmu se těšily také další zóny napříč areálem, kde probíhaly exhibice, workshopy i závody o prize money. Návštěvníci tak mohli sledovat špičkové výkony, ale také si sami mohli vyzkoušet různé cyklistické disciplíny.
„V rámci POPEYES street zone se během víkendu konaly 2 závodní jamy, které se jely formou CASH FOR TRICKS (za odjeté náročné triky jezdci rovnou dostávali peníze). V sobotu závodili jezdci na freestyle koloběžkách a v neděli na BMX. Celkem se rozdalo 30.000 Kč. Ocenění POPEYES RIDER OF THE DAY si v sobotu odnesl Kristián Albrecht (scootering) a v neděli Andrew Nesterov (BMX),“ zhodnotil závody Roman Čermák z Remarkable Agency.
Také v Allwyn zóně se jel závod Grand BMX o finanční odměnu, kde si jezdci odnesli odměnu 8000 Kč za první místo, 6000 Kč za druhé místo a 4000 Kč za místo třetí. Jezdci na kolech předvedli obdivuhodné výkony na trojité rampě, která divákům nabídla atraktivní podívanou v kombinaci skoků. „Letos jsme na Prague Bike Festu postavili největší rampu v historii našeho partnerství. Jezdci ji využili na maximum, přidalo se krásné počasí a atmosféra byla skvělá. Přesně tak si představujeme partnerství v praxi," hodnotí uplynulý ročník Prague Bike Festu Štěpán Šára, specialista sponzoringu v Allwyn Česko.
Prague Bike Fest tak i letos potvrdil svou pozici nejvýraznější cyklistické události v České republice, která propojuje sport, zábavu i komunitní rozměr. Organizátoři už nyní začínají připravovat další ročník, který opět posune hranice toho, co vše lze na kole zažít.
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.