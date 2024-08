Casio připravuje NFT tenisky ve spolupráci se STEPN GO, lifestylovou Web3 aplikací pro vydělávání pohybem

Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila spolupráci s lifestylovou Web3[1] aplikací STEPN GO v rámci projektu VIRTUAL G-SHOCK, věnovaného nárazuvzdorným hodinkám G-SHOCK. FSL, vývojářské studio produktů Web3, které aplikaci STEPN GO provozuje, vydá limitovanou edici celkem 800 kusů NFT[2] se čtyřmi typy virtuálních tenisek. Tyto exkluzivní digitální kousky bude možné získat od 26. do 29. srpna prostřednictvím raffle mintu (slosování) na MOOAR, NFT tržišti společnosti FSL.

*1 Web3 (Web 3.0) označuje novou generaci internetu - decentralizovanou síť využívající technologii blockchainu. *2 Non-fungible token, „nezaměnitelný token"

Projekt VIRTUAL G-SHOCK byl spuštěn v září 2023 s cílem rozšířit uživatelskou základnu hodinek G-SHOCK.

STEPN GO je lifestylová aplikace, v níž mohou uživatelé získávat odměny za každodenní pohyb a sociální interakce, a to včetně nákupu a sdílení NFT tenisek.

V rámci spolupráce značek G-SHOCK a STEPN GO, která má za cíl rozšířit uživatelskou základnu, bude na tržišti Mooar nabídnuta limitovaná edice 800 NFT tenisek. Design těchto NFT využívá řadu prvků značky G-SHOCK, včetně barev, tvarů a textur inspirovaných reálnými produkty ze sportovní kolekce hodinek G-SHOCK s názvem G-SQUAD. Tenisky mají přitom nejen zaujmout ve virtuálním prostoru, ale také připomínat schopnost této značky odolávat nárazům při fyzických aktivitách, jako je například běh. V aplikaci STEPN GO pak mohou uživatelé získávat na základě uběhnuté nebo ujité vzdálenosti odměny v kryptu.

Spoluzakladatel FSL Yawn Rong popisuje spolupráci následovně: „V aplikaci STEPN GO vždy rádi uvítáme další zavedené společnosti a duševní vlastnictví, díky nimž objeví naše lifestylové Web3 aplikace více lidí. Spolupráce s firmou Casio je nesmírně důležitá pro FSL jako celek a vychází z naší základní vize podpory všeobecného přijetí Webu3."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484606/STEPN_GO_KV_1920x1080.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=78cqhNgJq6U

