Casio připravuje zážitky v metaverzu ve spolupráci se značkou G-SHOCK a hrou The Sandbox

Společnost Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila spolupráci s Web3*[1] metaverse herní platformou The Sandbox v rámci projektu VIRTUAL G-SHOCK, věnovaného nárazuvzdorným hodinkám G-SHOCK. Herní obsah, zpřístupňovaný postupně od 3. září, nabídne zážitky ze světa G-SHOCK spolu s limitovanou edicí NFT a avatarů.

*[1] Web3 (Web 3.0) označuje novou generaci internetu - decentralizovanou síť využívající technologii blockchainu.

V rámci projektu se na Web3 metaverse herní platformě The Sandbox otevře lokace G-SHOCK City a bude zahájen prodej limitované edice NFT. Návštěvníci G-SHOCK City se budou moci seznámit s historií hodinek G-SHOCK formou dobrodružné hry a užít si survival závody na téma testování odolnosti proti nárazům.

Prodej avatarů „G-SHOCK Droid Collection"

Pro hru The Sandbox vyjde také oficiální avatar-robot, inspirovaný ikonickým stylem hodinek G-SHOCK. Avataři vycházejí z kultovních designů hodinek DW-5600, DW-6900, GA-110 a GA-2100 – a dokonce i odvážného oversize modelu GA-V01 – a každý z nich nese jedinečný styl, který maximálně využívá speciální vlastnosti NFT.

Harmonogram

• Datum spuštění registrace na allowlist *[2] 5. srpna 2025 (úterý) ve 14:00 UTC

• Datum zahájení prodeje: 3. září 2025 (středa) ve 14:00 UTC

*[2] Registr předem schválených uživatelů s přednostním právem na nákup NFT

Prodejní ceny

• Common (běžné): 19 SAND*[3]

• Uncommon (neobvyklé): 49 SAND

• Rare (vzácné): 99 SAND Epic (ikonické): 199 SAND

• Legendary (legendární): 399 SAND

• URL prodejního webu: https://gshock.casio.com/intl/virtual/thesandbox/

*[3] SAND je nativní utility token platformy The Sandbox, který umožňuje zapojení do ekosystému platformy, nákup položek a přístup k zážitkům.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2741745/image_5009366_22010921.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2741746/1.jpg

