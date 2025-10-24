Časopis TIME zařadil klimatizaci PortaSplit od Midey mezi nejlepší vynálezy roku 2025

PortaSplit mění pravidla v oblasti domácí klimatizace – instaluje se bez jediného nástroje, nabízí okamžité pohodlí dostupné pro každého a bez problémů pasuje do většiny evropských oken
Pro mnoho uživatelů znamenala možnost dopřát si chladící výkon splitové klimatizace bez nutnosti volat technika skutečnou revoluci, zvlášť pro ty, kteří si klasickou jednotku nemohli dovolit nebo ji nesměli instalovat. Mnoho Evropanů se během stále teplejších letních měsíců uchylovalo k přenosným klimatizacím, avšak PortaSplit je výkonnější, úspornější i tišší, a řeší tak všechny dosavadní slabiny ve své kategorii.
PortaSplit funguje zároveň i jako mimořádně účinné tepelné čerpadlo vzduch–vzduch, takže uživatelé mohou nový produkt společnosti Midea využívat jako velmi úspornou alternativu k běžnému vytápění na fosilní paliva nebo elektřinu. I díky této schopnosti se o PortaSplit hovoří jako o vůbec prvním tepelném čerpadle na trhu, které zvládnete nainstalovat sami.
Po velmi úspěšném uvedení na německý trh, kde se PortaSplit dvě léta po sobě zcela vyprodala, se produkt rozšířil i na další evropské trhy, včetně Francie, Itálie, Maďarska, severní Evropy a pobaltských států. Postupné rozšiřování po celé Evropě bude pokračovat, aby mohlo toto řešení nabídnout pohodlí ještě většímu počtu domácností a dále posílit svou přítomnost na trhu.
PortaSplit vznikla na základě důkladného lokálního výzkumu, který zahrnoval návštěvy domácností i dotazníková šetření a vedl k rychlému vývoji prototypů. Spojením německého inženýrství z výzkumného a vývojového centra Midea ve Stuttgartu s italským designem z designového centra v Milánu vznikl produkt, jenž dokonale ztělesňuje strategii společnosti Midea „local for local" (místní pro místní).
Zařazení mezi „Nejlepší vynálezy roku 2025" potvrzuje, že společnost Midea jde se svým silným zaměřením na místní výzkum a vývoj správným směrem a že se Evropa může brzy těšit na další inovace z jejích laboratoří.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2802613/image_1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2802614/image_2.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2802615/image_3.jpg
KONTAKT: manuel.seethaler@midea.com