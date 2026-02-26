Část Plzeňské čeká od půlky dubna kompletní uzavírka

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Aktuálně je tam Pražská vodohospodářská společnost, která mění část vodovodu. Také překopali ulici Holečkovu a zároveň jsou na Podbělohorské, kde práce probíhají s částečným dopravním omezením.“
Jak budou práce postupovat, Technická správa komunikací bude muset přistoupit k velké uzavírce. Plánována je od 16. dubna až do konce srpna. Bude to v ulici Na Čečeličce a Holečkova.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Vzhledem k tomu, že se jedná o jednosměrnou a úzkou komunikaci, tak musíme přistoupit k úplné uzavírce tak, abychom ochránili i tramvaje, které tam jezdí. Převedeme ji do ulice Vrchlického. Vjíždět z té jedné strany do ulice Vrchlického budou řidiči přes ulici Tomáškovu a U Trojice.“
Dvě jsou z toho důvodu, že jedna je určena spíše pro individuální automobilovou dopravu a druhá pro městskou hromadnou dopravu a nadměrnější vozy, a to právě z důvodu větší šířky ulic. Celková rekonstrukce, která zahrnuje výměnu poduličních sítí i samotnou výměnu povrchu, obrub i odvodnění je zároveň velmi důležitá, protože se tam nachází zhruba šedesát let starý plynovod.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Plynovod je již za hranou své životnosti, v některých místech i v havarijním stavu, proto se musí přistoupit k rekonstrukci. Zvolili jsme takto koordinovanou akci, abychom se k tomu nemuseli vracet v dalších letech, respektive aby oni nedělali provizorní povrchy a my je pak upravovali v dalších letech. Dohodli jsme se tedy, že tuto akci zkoordinujeme dohromady.“
Část provozu tak bude do 16. dubna zachována, pak ale bude muset dojít na Plzeňské v úseku Na Čečeličce – Holečkova k úplné uzavírce. Aktuálně je v místě střední míra komplikace a v čase dopravní špičky počítejte se zdržením 10-30 minut.
Zdroj: POLAR televize Ostrava