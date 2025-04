Částí Holešovic projedete buď s omezením nebo vůbec

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: "Tato komunikace je kompletně uzavřena, jak pro tramvajovou dopravu, tak pro individuální automobilovou dopravu a samozřejmě nějaká omezení tam pocítí i chodci. Jsou tam vyznačeny koridory, proto prosíme chodce a cyklisty, aby respektovali tyto koridory, aby se tam nikomu nic nestalo.“

Technická správa komunikací pokračuje v práci na vozovkách i chodnících a dodělává část od ulice Veletržní až po ulici U Výstaviště.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: "Kde vznikne kompletně nová komunikace. Je to to velká, kompletní rekonstrukce a my tam jdeme takzvaně do kufru, to znamená do hloubky, kdy tam dochází i k rekonstrukci inženýrských sítí.“

Jde o rozsáhlou, koordinovanou akci, na které se podílí jak TSK, tak Dopravní podnik a Pražská vodohospodářská společnost.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: "Ty práce by měly být právě tady na ulici Dukelských hrdinů dokončeny během tohoto roku a i U Výstaviště, tak tam počítáme, že ty zásadní dopravní omezení potrvají do konce roku s tím, že potom samozřejmě, protože tam se jedná o velkou plochu, tak tam dojde k úpravě kolem Výstaviště a vlastně toho vstupu do Výstaviště, kdy tam vznikne velký bulvár.“

Dopravní omezení v ulici Dukelských hrdinů jsou pouze dílčí a řidiči ji mohou projet jednosměrně směrem od ulice Veletržní po viadukt. Velká rekonstrukce místo kompletně změní. Bude zde jinak uspořádaný automobilový provoz a přesune se i tramvajová trať do jiné trasy.

Zdroj: POLAR televize Ostrava