CATL a Ellen MacArthur Foundation společně sní o cirkulárních bateriích

Na londýnském Týdnu klimatických opatření informovaly CATL a Ellen MacArthur Foundation o své ambici urychlit přechod k cirkulárnímu přístupu u baterií: výroba nových baterií nesmí spoléhat na používání primárních surovin. To otevře dveře k budoucnosti, kde půjdou přístup, odolnost a udržitelnost ruku v ruce a kde již růst nebude vázán na těžbu.Od uzavření strategického partnerství na začátku letošního roku spolupracují CATL a Ellen MacArthur Foundation na mapování toho, jak lze principy cirkulární ekonomiky uplatnit v celém hodnotovém řetězci baterií. Společné ambice představují výchozí bod pro nezbytnou spolupráci a inovace. Poslouží jako vodítko nejen pro CATL, ale také pro širokou komunitu globálních hráčů, kteří se snaží o transformaci systému tak, aby byl dlouhodobě úspěšný.

Tuto vizi představil Jiang Li, viceprezident a tajemník správní rady CATL, na prestižním panelu, který uspořádala Ellen MacArthur Foundation. Panel zkoumal, jak mohou subjekty z oblasti výzkumu, průmyslu a vlády spolupracovat na realizaci této ambice a určit, co je třeba k jejímu naplnění ve velkém měřítku.

CATL si stanovila cíl dosáhnout do 20 let toho, aby se 50 % výroby nových baterií obešlo bez primárních surovin. Jedná se o dlouhodobý ukazatel, který určí, jakým způsobem budeme zkoumat cirkulární modely, rozšiřovat partnerství a investovat do inovací v celém hodnotovém řetězci.

Jiang Li zdůraznil, že cirkulární ekonomika otevře dveře pro nové obchodní příležitosti i environmentální a sociální hodnoty. Do roku 2040 se očekává, že celosvětový trh recyklace baterií přesáhne 1,2 bilionu RMB (asi 165 miliard amerických dolarů) a hodnotový řetězec baterií by mohl vytvořit přes 10 milionů pracovních míst, z toho více než polovinu v rozvojových zemích.

Čtyři zásady určující transformaci odvětví

Jádrem této ambice jsou čtyři praktické zásady převzaté z rámce Ellen MacArthur Foundation pro oběhové hospodářství. Tyto principy jsou pojaty tak, aby řídily transformaci celého hodnotového řetězce baterií od těžby a výroby až po mobilitu a energetické systémy. Slouží jako výchozí bod pro další interakci s klíčovými subjekty, aby bylo možné navrhnout společná opatření k urychlení přechodu na oběhové hospodářství u baterií.

Přehodnocení systémů. Cirkulární přístup vyžaduje systémovou změnu v celém ekosystému baterií. Začleněním oběhového přístupu do všech fází hodnotového řetězce je možné podpořit nízkouhlíkový rozvoj, snížit množství odpadu a umožnit soustavný tok materiálu. Tato zásada klade důraz na optimalizaci struktury a interakcí hodnotového řetězce s cílem umožnit účinnější a odolnější využívání zdrojů.

Redesign výrobků. Cirkulární přístup začíná již ve fázi návrhu. Baterie je třeba konstruovat s ohledem na dlouhou životnost, demontáž a použití po uplynutí životnosti, a to s využitím modulární architektury a odolných komponent. Návrh s ohledem na opětovné využití a recyklaci zajišťuje, že si výrobky udrží hodnotu po delší dobu a po skončení životnosti budou efektivněji využity.

Přehodnocení obchodních modelů. Nové obchodní modely jsou nezbytné pro oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů. Díky přechodu od tradičního vlastnictví ke sdíleným modelům založených na službách nebo modelům s opětovným využitím mohou baterie přinášet větší užitek a být pro uživatele dostupnější. Tato zásada podporuje vytváření ekonomicky životaschopných cest k oběhovému hospodářství ve velkém měřítku.

Recyklace materiálů. Pro cirkulární systém má zásadní význam vysoce výkonný recyklační systém. Materiály je třeba efektivně využívat a vracet k hodnotnému použití, čímž se zvýší podíl recyklace v uzavřeném cyklu. Tím se snižuje závislost na primárních zdrojích a výsledkem je udržitelnější, bezpečnější a nenáročnější zásobování kritickými surovinami.

Jiang Li se také podělil o příklady implementace čtyř pilířů ve společnosti CATL.

• Na systémové úrovni spustila společnost CATL systém řízení uhlíkového řetězce, který má pomoci dekarbonizovat hodnotový řetězec baterií.

• Společnost CATL při navrhování výrobků výrazně prodloužila životnost baterií: její baterie pro ukládání energie nyní dosahují až 18.000 cyklů, čímž snížila nároky na materiály i emise.

• Společnost CATL rovněž plánuje rozmístit více než 10.000 stanic pro výměnu baterií, které zlepší účinnost baterií a usnadní rozsáhlý sběr těch vysloužilých.

• Pokud jde o recyklaci, provozuje společnost CATL největší síť zpětného odběru baterií na světě a jen v roce 2024 recyklovala přibližně 130.000 tun vyřazených baterií a získala 17.000 tun lithiových solí.

V čele změn prostřednictvím GECC

CATL podporuje iniciativu Global Energy Circularity Commitment (GECC), která byla oznámena v březnu. Na této otevřené globální platformě se setkávají zainteresované subjekty z průmyslu, měst a akademické sféry, aby společně testovaly řešení oběhového hospodářství v praxi. CATL chce prostřednictvím GECC spolupracovat se subjekty napříč hodnotovým řetězcem, zkoumat a sdílet poznatky, které pomohou umocnit dopady. Tento společný přístup je klíčem k vybudování odolného a udržitelného bateriového systému.

Výhled do budoucna

Tato sdílená ambice je výchozím bodem pro rozvoj nových forem spolupráce, transparentnosti a systémových inovací v celém globálním prostředí baterií CATL a Ellen MacArthur Foundation budou s partnery z veřejného a soukromého sektoru i nadále spolupracovat na zdokonalení, rozšíření a realizaci zde uvedených myšlenek.

„Cirkulární bateriový systém nevznikne v laboratoři nebo v zasedací místnosti, nýbrž na základě spolupráce, testování a společného úsilí," řekl Jiang Li. „Tato ambice je signálem, který pomůže naši práci urychlit. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat celosvětovou spolupráci, učení napříč odvětvími a otevřenou spolupráci v celém hodnotovém řetězci. To vše Ellen MacArthur Foundation dlouhodobě podporuje."

