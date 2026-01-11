CATL otevírá v Rijádu největší poprodejní zařízení pro trh s novými energiemi na Středním východě

Rijád (Saúdská Arábie) 11. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - CATL otevírá v Rijádu první centrum NING SERVICE Experience Center na Středním východě – v současnosti největší poprodejní zařízení pro trh s novými energiemi mimo Čínu.

Zařízení nabízí komplexní poprodejní podporu po celou dobu životního cyklu, podporuje rozvoj místních technických nadaných pracovníků a urychluje zavádění pokročilých řešení v oblasti elektrifikace a skladování energie.

Funguje také jako regionální ekosystémové centrum propojující různé zainteresované strany a zdroje s cílem podpořit průmyslovou synergii a udržitelný růst.

Dne 10. ledna 2026 otevřela společnost CATL první a v současné době největší zařízení pro poprodejní servis v oblasti nových energií mimo Čínu na Blízkém východě – NING SERVICE Experience Center v Rijádu – čímž posílila svou poprodejní přítomnost na Blízkém východě a podpořila přechod regionu k čistším energetickým systémům.

Toto otevření přichází v době, kdy Saúdská Arábie a širší Blízký východ prosazují ambiciózní cíle v oblasti elektrifikace a dekarbonizace v rámci iniciativy Vize 2030 a podobných národních iniciativ. Saúdská Arábie si například stanovila cíl, že do roku 2030 přejde 30 % všech vozidel v Rijádu na elektrický pohon, a to v rámci širší strategie snížení emisí v hlavním městě o 50 %. Politika udržitelnosti také podporuje přechod na elektrická zařízení, například propaguje používání elektrických vysokozdvižných vozíků a zároveň se zasazuje o využívání zelené energie na farmách v rámci Saúdské zelené iniciativy. Pokrok je však brzděn přetrvávajícími výzvami, včetně dlouhodobé závislosti na ropě, rostoucí poptávky po elektřině, extrémních klimatických podmínek a omezené infrastruktury pro dobíjení a servis.

Zařízení v Rijádu, které bylo strategicky navrženo tak, aby překonalo tyto překážky, nabízí komplexní poprodejní podporu po celou dobu životního cyklu, rozvíjí místní technické nadané pracovníky a urychluje zavádění pokročilých řešení v oblasti elektrifikace a skladování energie.

Centrum v Rijádu o rozloze více než 7 000 metrů čtverečních kombinuje výstavní plochy, diagnostické a údržbářské zóny, renovační zařízení, školicí prostory a zákaznický salonek. Je navrženo tak, aby sloužilo nejen jako lokalizované servisní centrum pro region a ukázka schopností CATL na systémové úrovni v oblasti elektromobility, skladování energie a inteligentní elektrifikace, ale také jako platforma, která propojuje různé zdroje a podporuje průmyslovou synergii v rámci celého ekosystému.

Přístup k novým energetickým službám na základě úplného životního cyklu

NING SERVICE Experience Center se opírá o rozsáhlý výzkum a vývoj společnosti CATL a její mimořádné výrobní kapacity, takže poskytuje zákazníkům služby v rámci celého životního cyklu, které zahrnují diagnostiku baterií, opravy, údržbu, přepracování, školení, recyklaci, logistiku a skladování. Jeho služby pokrývají sedm hlavních kategorií produktů – od osobních a užitkových vozidel po systémy pro skladování energie – spolu s různými scénáři oprav. Takto stanovují nový standard pro poskytování služeb v oblasti nových energií v regionu.

Díky pokročilým diagnostickým a opravárenským znalostem společnosti CATL a zavedeným servisním postupům pomáhají komplexní poprodejní služby centra podnikovým zákazníkům snížit prostoje, redukovat náklady na údržbu a prodloužit životnost zboží. To poskytuje větší jistotu ohledně dlouhodobého výkonu a zbytkové hodnoty a zároveň snižuje dlouhodobé náklady na vlastnictví a poskytuje koncovým uživatelům nákladově efektivnější a spolehlivější služby.

Rozvoj lokalizovaných operací a budování kapacit

Centrum v Rijádu slouží jako klíčová platforma pro lokalizované působení CATL na Středním východě a podporuje rozvoj nadaných pracovníků a dlouhodobé vytváření lokální hodnoty. Prostřednictvím specializovaných školicích zařízení buduje CATL poprodejní a technické odborné znalosti v odvětví nových energií, čímž přispívá ke kvalifikované zaměstnanosti a přenosu znalostí na Středním východě. Společnost NING SERVICE provozuje celosvětově deset školicích center o celkové rozloze 2 300 metrů čtverečních a díky partnerství s odbornými institucemi už certifikovala více než 9 700 odborných pracovníků v oblasti poprodejních služeb v odvětví nových energií.

Kromě rozvoje nadaných pracovníků CATL prohlubuje svou lokalizační strategii posilováním místní infrastruktury a budováním partnerství v rámci ekosystému. CATL vede jednání s předními místními aktéry oboru, včetně provozovatelů palivových sítí, aby rychle dodávala zelenou elektřinu čerpacím stanicím a velkým infrastrukturním společnostem za účelem elektrifikace jejich vozových parků nákladních vozidel, jakož i s energetickými společnostmi za účelem zavedení řešení solární energie a skladování energie.

Tyto iniciativy nejen posilují místní servisní kapacity CATL a důvěru trhu, ale také umožňují klíčovým partnerům společně prosazovat rozsáhlé zavádění komplexních řešení v oblasti nových energií na Blízkém východě.

Jako přední energetická společnost v Saúdské Arábii vidíme v energetické transformaci obrovské příležitosti. Například plánujeme nasadit řešení solární energie a skladování energie na našich čerpacích stanicích a elektrifikovat vysokozdvižné vozíky, abychom snížili závislost na ropě. Těšíme se na spolupráci s předními aktéry, jako je CATL, abychom tuto transformaci posunuli vpřed," řekl Ahmed Ibrahim, zástupce generálního ředitele pro nákup společnosti Al Drees, předního poskytovatele ropných a logistických služeb v Saúdské Arábii.

Zahájení provozu vlajkové lodi CATL na trhu s náhradními díly v Rijádu podtrhuje náš společný závazek podporovat globální energetickou transformaci. Tento milník nejen odráží rostoucí poptávku po udržitelných řešeních v Saúdské Arábii, ale také ztělesňuje naši společnou vizi čistší, elektrifikované budoucnosti. Jako investor stojící za ověřovacím centrem jsme přesvědčeni, že toto partnerství urychlí elektrifikaci a posílí roli regionu v prosazování energetické transformace," řekl Lin Chaofan, generální ředitel společnosti F4S.

Součást globální sítě

Otevření pobočky v Saúdské Arábii navazuje na globální působnost společnosti CATL, která zahrnuje více než 1 200 profesionálních servisních stanic v 76 zemích a 73 skladů náhradních dílů na celém světě. CATL zaujímá první místo na světě v oblasti skladových zásob náhradních dílů, které jsou ze 100 % originální, s celkovou skladovou plochou více než 370000 metrů čtverečních. K dnešnímu dni poskytla společnost NING SERVICE podporu více než šesti milionům elektrických vozidel a zajišťuje profesionální poprodejní služby pro osobní a užitková vozidla a zákazníky v oblasti skladování energie.

Dlouhodobý závazek vůči Blízkému východu

Bruce Li, ředitel oddělení Systém kvality, poprodejní služby, systém správy baterií ve společnosti CATL, uvedl, že centrum v Rijádu odráží strategický dlouhodobý pohled na tento region.

Naše rozhodnutí založit toto centrum v Rijádu není pouze obchodním rozhodnutím, ale také dlouhodobým závazkem," řekl Li. „Jako první NING SERVICE Experience Center na Blízkém východě je to více než jen servisní zařízení. Jedná se o nové centrum ekosystému pro trh s náhradními díly v oblasti energetiky, které spojuje pokročilé technologie, odborné školení a spolupráci v rámci odvětví – účinně propojuje různé zainteresované strany a zdroje s cílem podpořit hlubší synergii a udržitelný růst v celém regionu. Od tohoto místa bude CATL pokračovat v rozšiřování své sítě poprodejních služeb na Blízkém východě, úzce se přizpůsobovat saúdskoarabské Vizi 2030 a podporovat energetickou transformaci regionu díky spolehlivému komplexnímu systému služeb."

Vzhledem k tomu, že Blízký východ urychluje přechod k elektrifikaci a využívání skladování energie, rozšířená přítomnost CATL NING SERVICE je připravena poskytnout technickou spolehlivost a trvalá partnerství, která jsou pro tuto transformaci nezbytná.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858729/iMAGE1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858730/iMAGE2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2858731/iMAGE3.jpg

Kontakt: Fred Zhang, Zhangyz02@catl.com; Xixi Zhang, Zhangyw20@catl.com

