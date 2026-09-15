CATL představila na veletrhu IAA Transportation 2026 řešení TECTRANS II pro urychlení elektrifikace užitkových vozidel

Společnost Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) dnes na veletrhu IAA Transportation 2026 v Hannoveru představila TECTRANS II, své řešení baterií nové generace pro užitková vozidla.
„Elektrifikace užitkových vozidel se stává třetí vlnou globální energetické transformace," uvedl Akin Li, výkonný ředitel divize zahraniční obchod ve společnosti CATL. „V oblasti produktů, energie, služeb i ekosystému je společnost CATL připravena spolupracovat s partnery na celém světě, aby tuto třetí vlnu využila."
TECTRANS II: Modulární platforma určená k elektrifikaci užitkových vozidel
Přizpůsobivost různým scénářům: Navrženo pro rozmanité aplikace užitkových vozidel a provozní požadavky.
• Jedna platforma pro různé scénáře: Díky konfiguraci různého počtu standardizovaných bateriových modulů dokáže TECTRANS II splnit různé požadavky na energetickou kapacitu a užitečné zatížení a umožňuje maximální dojezd až 1000 kilometrů.
• Flexibilní technologické cesty: Platforma je kompatibilní jak s architekturou elektrické nápravy, tak s architekturou centrálního pohonu a podporuje flexibilní přepínání mezi nabíjením a výměnou baterií.
• Jedna konfigurace, kompatibilita po celou dobu životnosti: Platforma standardizuje vnější rozměry, elektrická rozhraní a komunikační protokoly, přičemž umožňuje další vývoj bateriových technologií a specifických modulů. Díky tomu mohou nové i stávající modely vozidel těžit z budoucích vylepšení bez zásadních změn vozidlové platformy.
• Modulární konstrukce pomáhá výrobcům originálního vybavení (OEM) zkrátit vývojové cykly vozidel o 50 % a snížit náklady na výzkum a vývoj o 60 % až 70 %, což podporuje rychlejší uvádění modelů na trh a nižší náklady na přizpůsobení.TECTRANS II battery
Ekonomika životního cyklu: Navrženo tak, aby přinášela vyšší ekonomickou efektivitu v průběhu celého životního cyklu vozidla.
• Rychlejší návratnost investic: Modulární platforma eliminuje nutnost vyvíjet specializované bateriové systémy pro každý model vozidla, což pomáhá výrobcům originálních dílů snížit vývojové náklady, zkrátit lhůty pro uvedení na trh a snížit investiční riziko v rané fázi.
• Vyšší provozní výnosy: TECTRANS II zlepšuje ekonomiku vozového parku třemi způsoby.
• Vyšší energetická hustota: Díky gravimetrické energetické hustotě 170 Wh/kg, která je přibližně o 13 % vyšší než průměr v odvětví, umožňuje tato baterie vozidlům přepravit přibližně 0,6 tuny dodatečného užitečného zatížení při stejné kapacitě baterie.
• Větší dojezd, rychlejší nabíjení: V maximální konfiguraci nabízí dojezd až 1000 km a 80 % nabití za 25 minut díky rychlému nabíjení na úrovni megawattů, čímž minimalizuje prostoje na dálkových trasách.
• Vyšší energetická účinnost: První konstrukce na světě s plnými vývody a nízkou impedancí umožňuje systémovou účinnost 96 % v obou směrech (RTE), čímž snižuje ztráty při nabíjení a poskytuje více využitelné energie pro každodenní provoz.
• Vyšší zbytková hodnota: Baterie TECTRANS II pro těžká nákladní vozidla je navržena pro životnost 12 let a 1,5 milionu kilometrů s udržením 70 % kapacity, což přispívá k vyšší zbytkové hodnotě vozového parku.
Bezpečnost a spolehlivost: Navrženo tak, aby vozidla odolala reálným podmínkám komerčního provozu.
- Robustní fyzická ochrana:
- Horní kryt z tepelně tvářené oceli: Odolá 10.000 opakovaným šlápnutím dospělého člověka o hmotnosti 180 kilogramů, aniž by došlo k deformaci.
- Mimořádně pevná spodní deska: Nabízí odolnost proti nárazu 1000 J, čímž chrání bateriový modul před nárazy na silnici.
- Vysoce pevná ochrana krytu: Využívá kryt z extrudovaného hliníku s žebry odolnými proti rozdrcení, který poskytuje boční pevnost v tlaku až 250 kN.
- Patnáctiletá odolnost proti korozi: Umožňuje dlouhodobý provoz v pobřežních oblastech a chladných regionech.
- Konstrukce usnadňující údržbu: Zachovává stupeň ochrany IPXXB bez ohledu na to, zda jsou hlavní konektory připojeny či odpojeny, čímž zvyšuje bezpečnost při práci s vysokým napětím během údržby.
- Redundance systému:
- Redundance architektury: Nezávislé řízení BMS (samostatně bez nutnosti nadřazené řídicí jednotky) s více větvemi umožňuje systému izolovat porouchanou větev, zatímco zbývající větve pokračují v dodávce energie.
- Přesná diagnostika poruch: Vlastní technologie lokalizace poruch izolace dokáže rozlišit, zda problém s izolací pochází z baterie nebo z jiných součástí vozidla, což umožňuje rychlejší řešení problémů.
- Ochrana kybernetické bezpečnosti: Víceúrovňová ochrana od hardwaru čipů a softwarových programů až po systém vozidla, přičemž je při vývoji dodržována mezinárodní norma pro informační bezpečnost.
TECTRANS II odráží dlouhodobý závazek společnosti CATL k neustálé inovaci a stálé kvalitě produktů. Navíc je tato platforma, opírající se o praktické provozní zkušenosti a přísné testování, včetně zkoušek torzní pevnosti celého vozidla a zkoušek odolnosti proti vnějšímu požáru, navržena s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost v náročných podmínkách provozu užitkových vozidel.
Partnerství za účelem vybudování ekologických nákladních koridorů po celé Evropě
Na veletrhu podepsala společnost CATL také memorandum o porozumění se skupinou DHL. V návaznosti na dohodu obou stran ze září 2024 bude v rámci tohoto memoranda docházet k rozvoji ekologických nákladních koridorů po celé Evropě. Partneři využijí logistickou síť, provozní odborné znalosti a praktické požadavky na přepravu společnosti DHL spolu s bateriovou technologií a ekosystémem elektrifikace společnosti CATL. Budou také spolupracovat s výrobci originálního vybavení a dalšími partnery na společném vývoji speciálně navržených elektrických vozidel a zahájení pilotních projektů.
„Elektrifikace užitkových vozidel bude probíhat více než deset let," uvedl Zhu Lingbo, technický ředitel globální obchodní jednotky CATL. „Díky našim hlubokým technologickým znalostem a dlouhodobému závazku je společnost CATL připravena být nejspolehlivějším partnerem pro zákazníky na celém světě i pro globální elektrifikaci nákladní dopravy."
Kontakt: CATL-MKT-PR-GLOBAL@catl.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59163.