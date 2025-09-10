CATL představuje na veletrhu IAA Mobility 2025 Shenxing Pro, optimální řešení pro elektromobilitu v Evropě

Řešení výzev evropského trhu s elektromobily
Přechod na elektromobily v Evropě se zrychluje. Podle SNE a MarkLines vzrostl podíl elektromobilů v Evropě v první polovině roku 2025 z 23 % na 26 % a podle prognóz by měl do konce roku dosáhnout 29 %. Mezinárodní energetická agentura (IEA) očekává, že prodej elektromobilů v Evropě letos dosáhne 4 milionů kusů, což je nárůst oproti 3,2 milionům v roce 2024.
Spotřebitelé však mají i nadále obavy. Průzkum mobility spotřebitelů za rok 2025 od společnosti McKinsey poukazuje na klíčové překážky: vysoké náklady, životnost baterií, omezený dojezd, nedostatečná dobíjecí infrastruktura a bezpečnost baterií. Shenxing Pro tyto překážky přímo řeší a nabízí výkon a bezpečnost přizpůsobené rozmanitým potřebám evropských řidičů.
Revoluce v elektromobilitě díky průlomové technologii baterií
Shenxing Pro, vybavená vlastní technologií NP 3.0 od CATL, představuje skok vpřed v oblasti inovací baterií. Díky komplexnímu pokroku v oblasti chemie, mechanické struktury, systému a řízení nabízí dvě varianty:
Shenxing Pro – baterie s mimořádně dlouhou životností a dlouhým dojezdem: První LFP baterie na světě, která nabízí dojezd 758 km podle světového testovacího standardu na spotřebu paliva (WLTP) a rekordní životnost 12 let / 1,000.000 km, což představuje průlom v oblasti životnosti baterií a dojezdu. Se zhoršením stavu o 9 % po prvních 200.000 km je perfektně přizpůsobena pro podporu evropských leasingových trhů.
Shenxing Pro – baterie s extrémně rychlým nabíjením: Nabije na dojezd 478 km podle WLTP za pouhých 10 minut, což odpovídá 0,8 km za sekundu, a stává se tak přední superrychlou LFP baterií v Evropě. S výkonem 830 kW a zrychlením z 0 na 100 km/h za pouhých 2,5 sekundy i při dvacetiprocentním stavu nabití (SOC) dosahuje úžasného výkonu a trvalé spolehlivosti v různých podmínkách. Udržuje výjimečný výkon i v extrémním chladu a dosahuje nabití na dojezd 410 km za 20 minut při teplotě –20 °C. S podporou záruky až 10 let / 240.000 km přepisuje standardy odolnosti při superrychlém nabíjení.
Obě varianty využívají vlastní technologii NP 3.0 společnosti CATL, která je vrcholem sedmiletého vývoje bezpečnostních inovací No Propagation (NP) společnosti CATL. Technologie NP 3.0, uznávaná jako nejlepší bezpečnostní technologie ve své třídě na světě, umožňuje trvalé napájení vysokým napětím po dobu více než jedné hodiny po tepelné nestabilitě, udržuje rychlost vozidla, což řidičům umožňuje klidně odvézt vozidlo z nebezpečné zóny, a zajišťuje, že nedojde k vznícení ani ke vzniku dýmu. Vzhledem k tomu, že autonomní řízení L3 a L4 přesouvá větší odpovědnost za nehody na systémy vozidel, Shenxing Pro zajišťuje nepřetržité napájení a kontinuitu systému v nouzových situacích, čímž splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost a reakci na rizika v této době.
Shenxing Pro využívá inovativní články Wave od společnosti CATL, které se vyznačují konstrukcí zvednutého ramene a technologií sdílení prostoru. Jedná se o první baterii na světě, která umožňuje použití chladicích systémů a upevnění z jakéhokoli směru, na rozdíl od dřívějších omezených možností. Dosahuje všesměrového potlačení vibrací, zvyšuje tuhost bateriového modulu o 25 % a zdvojnásobuje jeho životnost. Shenxing Pro překonává tradiční omezení technologie Cell-to-Body (CTB; bateriové články jsou přímo integrované do karoserie nebo podlahy) díky svému designu článků a dosahuje pozoruhodné účinnosti objemu baterie 76 %. Kombinací těchto vylepšení Shenxing Pro přináší novou definici elektromobility v Evropě a nabízí bezprecedentní bezpečnost, delší dojezd, výjimečnou životnost a superrychlé nabíjení.
„Shenxing Pro hladce spojuje bezpečnostní standardy světové třídy s potřebami mobility a poskytuje bezpečnější, efektivnější a bezstarostný zážitek z každé cesty," řekl Dr. Lingbo Zhu, technický ředitel mezinárodní obchodní jednotky CATL. „Díky skvělému dojezdu, nabíjení a odolnosti je Shenxing Pro dokonalým řešením pro elektromobilitu v Evropě."
Posílení evropského ekosystému elektromobility
Společnost CATL neustále prohlubuje svou přítomnost v Evropě a vyvíjí se od exportu baterií „do Evropy" k výrobě „v Evropě pro Evropu". Díky investicím do evropských operací v hodnotě přes 11 miliard eur vytvořila společnost CATL tisíce pracovních míst a podporuje místní nadané pracovníky prostřednictvím partnerství s univerzitami a odbornými institucemi.
Ve spolupráci s více než 200 automobilkami po celém světě, včetně dlouholetých evropských partnerů a více než 1000 evropských dodavatelů, CATL podporuje inovace společnou integrací nejmodernějších bateriových technologií do elektrických vozidel.
„Díky špičkovým technologiím, rozmanitým globálním operacím, osvědčeným výrobním zkušenostem a otevřenému přístupu ke spolupráci se CATL zavázala být spolehlivým partnerem evropského automobilového průmyslu. Spojením našich pokročilých schopností s desetiletími zkušeností evropského automobilového průmyslu se snažíme jít nad rámec hesla „v Evropě, pro Evropu" a nakonec „od Evropy" a budovat ekologičtější, chytřejší a prosperující ekosystém elektromobilů, který zahrnuje výrobu materiálů, výrobu baterií, repasování a recyklaci, aby se urychlila energetická transformace regionu," řekl obchodní ředitel Tan Libin.
Společná vize udržitelné mobility
Uvedením modelu Shenxing Pro na trh posiluje společnost CATL své dlouhodobé odhodlání podporovat udržitelnou mobilitu v Evropě. Na základě globálních zkušeností – pohání více než 20 milionů elektrických vozidel, která najela přes 300 miliard kilometrů – společnost CATL prosazuje inovace v oblasti bezpečnosti, výkonu a udržitelnosti. Prohloubením své přítomnosti v Evropě si CATL klade za cíl vytvořit ekosystém připravený na budoucnost a ve spolupráci s automobilovými partnery v regionu zajistit elektrifikaci, která je bezpečná, spolehlivá a udržitelná.
