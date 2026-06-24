CATL představuje první sodíkově-iontový systém ke skladování energie (BESS) na světě ověřený v reálných podmínkách

„Společnost CATL se zavázala podporovat energetickou nezávislost na celém světě a zároveň poskytovat dlouhodobou hodnotu našim zákazníkům. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si za cíl vyvinout novou chemickou skladbu baterií založenou na hojných zdrojích dostupných na všech kontinentech, která bude schopna pokrýt energetické potřeby všech osmi miliard lidí a zároveň nabídne delší životnost a vyšší bezpečnost," uvedl na slavnostním představení William Wu, ředitel Centra technologií pro skladování energie společnosti CATL. „Věříme, že sodík a lithium společně vytvoří dvojí základ budoucích systémů pro skladování energie."
TENER sodík: jistota pro nejistou budoucnost
Vzhledem k tomu, že podíl obnovitelných zdrojů energie neustále roste a poptávka po elektřině poháněná umělou inteligencí prudce stoupá, přechází skladování energie z podpůrné role na klíčovou součást globálního energetického systému. Konvenční skladování energie se však dosud silně opíralo o systémy na bázi lithia, jejichž koncentrovaná nabídka a kolísavé ceny představují rostoucí rizika pro dodavatelský řetězec. Sodík – jehož zásoby jsou více než tisíckrát větší než u lithia a který je velice rozšířen – nabízí lepší výkon při extrémních teplotách, vyšší bezpečnost a nákladový potenciál, což činí technologický přechod v oblasti skladování energie nevyhnutelným.
„Odvětví skladování energie se posunulo nad úroveň usilování o rozsah. Dnes je úspěch stále více určován schopností vytvářet dlouhodobou hodnotu," uvedla ve svém úvodním projevu Amanda Xuová, technická ředitelka ESS (systému pro ukládání energie) a prezidentka ESS Europe CATL. „Princip, o kterém jsme nejpevněji přesvědčeni, je, že připravenost vytváří jistotu."
A právě to je posláním systému TENER sodík.
Díky nejnovější sodíko-iontové technologii společnosti CATL nabízí systém TENER sodík jmenovitou kapacitu přesahující 30 MWh v plně modulární architektuře. Tato architektura přináší zákazníkům tři přímé výhody. Jsou to:
- Jednodušší realizaci projektů, přičemž každý jednotlivý modul váží přibližně 42 tun a pro zařízení o kapacitě 1 GWh je zapotřebí pouze 34 jednotek.
- Větší flexibilita konfigurace díky oddělení energetických a výkonových bloků, což umožňuje flexibilní dobu skladování energie v délce 1, 2, 4, 6 a 8 hodin, přizpůsobenou konkrétním požadavkům projektu.
- Nižší náklady na údržbu, protože vadné moduly lze rychle izolovat a vyměnit samostatně, čímž se současně zvyšuje dostupnost systému na úrovni stanice, snižují provozní náklady zákazníků a maximalizuje se využití aktiv.
Kromě výhod modulárního řešení vyvinula CATL speciálně pro sodíko-iontové systémy platformu na úrovni stanice.
1. Regulace napětí: vzhledem k širokému rozsahu napětí sodíkových baterií vyvinula společnost CATL pro své sodíkové řešení speciální obousměrný (Bi-DC) systém regulace napětí. Tento systém umožňuje automatické zvyšování napětí v oblasti nízkých hodnot, díky čemuž může systém PCS (přeměny energie) trvale dodávat optimální výkon v celém rozsahu. Tím se celková účinnost systému (RTE) zvyšuje téměř o 2 %. Pro stanici k ukládání energie o kapacitě 1 GWh to znamená miliony kilowatthodin dodatečné výroby elektřiny ročně. Systém je kompatibilní se všemi hlavními produkty PCS na celém světě a poskytuje silnější schopnost podpory rozvodné sítě.
2. Systém BMS: společnost CATL navrhla systém BMS (správy baterií) pro sodíkové iontové systémy akumulace energie tak, aby využíval plynule klesající napěťovou křivku sodíkové chemie, což umožňuje přesnější odhad stavu nabití (SOC). Navíc byla tolerance SOC při přebití u sodíkových iontových baterií zvýšena o 20 % ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi. To dává systému BMS dodatečnou bezpečnostní rezervu pro provoz ve výši 20 %, což umožňuje větší flexibilitu.
3. Extrémně nízká spotřeba pomocné energie: unikátní konstrukce s odvodem vzduchu směrem nahoru eliminuje jevy tepelného ostrova již u zdroje, čímž snižuje tvorbu tepla v systému o téměř 30 % ve srovnání s konvenčními řešeními. V kombinaci s vysoce účinným systémem kapalinového chlazení se spotřeba pomocné energie snížila z průměrné hodnoty v odvětví 2 % na 1 %. U rozsáhlých projektů dlouhodobého skladování energie může toto vylepšení ušetřit miliony eur na provozních nákladech.
4. Nízkošumová konstrukce: systém TENER sodík pracuje při hladině hluku pouhých 65 decibelů – o 10 decibelů méně než u konvenčních systémů. To pomáhá řešit obavy místních komunit, s nimiž se v tomto odvětví běžně setkáváme, a umožňuje stavět stanice pro skladování energie blíže k místům spotřeby, čímž se výrazně šetří náklady na přenos a distribuci.
Systém TENER sodík je navíc kompatibilní se systémy LFP (lithium-železo-fosfátové akumulátory) a má stejné rozměry. Stejná platforma umožňuje použití jak sodíkových, tak lithium-iontových baterií, aniž je nutné měnit kryty, přepracovávat projekty nebo opakovat certifikační procesy. Tato flexibilita, umožňující plynulý přechod mezi sodíkovou a lithium-iontovou technologií, poskytuje zákazníkům praktické řešení pro zvládání cenových výkyvů lithia. S ohledem na budoucnost si systém TENER sodík také vyhrazuje možnost modernizace na vysokonapěťové architektury 2000 V, což mu umožňuje přizpůsobit se vyvíjejícím se technologickým směrům.
Deset let vývoje: dodavatelský řetězec a výroba jsou nyní plně na komerční úrovni
Komplexní výhody systému TENER sodík v oblasti bezpečnosti, výnosů a spolehlivosti nevznikly ze dne na den. CATL se věnuje výzkumu a vývoji sodíkových iontových baterií od roku 2016 a za uplynulou dekádu do něj investovala téměř 1,2 miliardy eur. Díky zapojení více než 300 odborníků v oblasti výzkumu a vývoje nashromáždila více než 1600 patentových rodin a přes 200 celosvětově udělených patentů, překonala více než 100 technických výzev a plně zavedla komplexní výrobní proces od surovin až po články.
Technologie sodíkových iontů se vyvinula z laboratorního projektu do systému materiálů pro skladování energie s možností škálování. V současné době si společnost CATL vybudovala výrobní kapacity umožňující dodávat desítky tisíc tun anodových a katodových materiálů. Očekává se, že s dozráváním technologie budou výrobní náklady na NFPP (materiál pro sodíkové baterie) dále klesat.
Společnost CATL spolupracuje se systémovými integrátory na vybudování kompletního ekosystému s uzavřeným cyklem pro skladování energie pomocí sodíkových iontů, který zahrnuje výzkum a vývoj článků, dodávky systémů, testování produktů a komerční nasazení. Pokud jde o výrobní kapacitu, společnost CATL investovala 5 miliard jüanů do rozšíření výrobních linek na sodíkové iontové baterie ve svém závodě ve Fu-tingu, čímž zvýšila roční kapacitu o 40 GWh. Závod v Ťi-ningu v provincii Šan-tung plánuje výrobní kapacitu sodíkových iontových baterií ve výši 160 GWh. Sériové výrobní linky společnosti CATL jsou plně schváleny a zprovozněny a připraveny k podpoře nasazení ve velkém měřítku.
Díky komplexní vyspělosti technologií, produktů, dodavatelského řetězce a výrobních kapacit se komercializace sodíkových iontových systémů pro ukládání energie výrazně urychlila. V Číně CATL v září tohoto roku oficiálně zahájí dodávky svých prvních sodíkových iontových systémů pro ukládání energie zákazníkům, přičemž se očekává, že do konce roku 2026 dosáhnou kumulativní dodávky 1 GWh. Zahájení mezinárodních dodávek je naplánováno na červen 2027.
V dubnu 2026 podepsaly společnosti CATL a HyperStrong největší komerční smlouvu na sodíkové iontové akumulátory na světě – tříletou zakázku na akumulátory o kapacitě 60 GWh –, čímž se sodíkové iontové akumulátory oficiálně dostaly do éry nasazení v řádu GWh.
Skladování energie nové generace: budování jistoty pro budoucí energetickou síť
Od průkopnického zavedení LFP jako hlavní chemické složky pro skladování energie, přes definování specializovaných článků pro skladování energie první generace o kapacitách 280 Ah a 314 Ah a článku druhé generace o kapacitě 587 Ah, až po současné uvedení prvního v praxi ověřeného systému pro skladování energie na bázi sodíkových iontů – každý standardní přechod společnosti CATL posunul toto odvětví o krok vpřed.
Uvedení systému pro skladování energie TENER sodík od CATL na trh představuje novou etapu, v níž lithium a sodík společně tvoří dvojí základ infrastruktury pro skladování energie nové generace a budou po celá desetiletí podporovat energetickou transformaci. V době, kdy se systém TENER sodík poprvé představuje světu a postupně směřuje k hromadným dodávkám, společnost CATL a její globální partneři spolupracují na tom, aby tuto strategickou vizi proměnili v hmatatelnou realitu – ve stabilnější, nákladově efektivnější a udržitelnější základ pro energetickou budoucnost světa.
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Zdroj: CATL