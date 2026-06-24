CATL představuje první sodíkově-iontový systém ke skladování energie (BESS) na světě ověřený v reálných podmínkách

Autor:
  13:52
Sledovat Metro na Googlu

Mnichov (Německo) 24. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 22. června 2026 společnost CATL v německém Mnichově oficiálně představila systém pro ukládání energie na bázi sodíku TENER, první sodíkově-iontové řešení pro skladování energie na světě ověřené v reálných podmínkách. Toto řešení dosáhlo plné komerční zralosti z hlediska technologie, výrobní kapacity i připravenosti dodavatelského řetězce. Očekává se, že kumulativní dodávky dosáhnou do konce roku 2026 1 GWh, přičemž globální dodávky začnou v červnu 2027.

„Společnost CATL se zavázala podporovat energetickou nezávislost na celém světě a zároveň poskytovat dlouhodobou hodnotu našim zákazníkům. Abychom toho dosáhli, stanovili jsme si za cíl vyvinout novou chemickou skladbu baterií založenou na hojných zdrojích dostupných na všech kontinentech, která bude schopna pokrýt energetické potřeby všech osmi miliard lidí a zároveň nabídne delší životnost a vyšší bezpečnost," uvedl na slavnostním představení William Wu, ředitel Centra technologií pro skladování energie společnosti CATL. „Věříme, že sodík a lithium společně vytvoří dvojí základ budoucích systémů pro skladování energie."

TENER sodík: jistota pro nejistou budoucnost

Vzhledem k tomu, že podíl obnovitelných zdrojů energie neustále roste a poptávka po elektřině poháněná umělou inteligencí prudce stoupá, přechází skladování energie z podpůrné role na klíčovou součást globálního energetického systému. Konvenční skladování energie se však dosud silně opíralo o systémy na bázi lithia, jejichž koncentrovaná nabídka a kolísavé ceny představují rostoucí rizika pro dodavatelský řetězec. Sodík – jehož zásoby jsou více než tisíckrát větší než u lithia a který je velice rozšířen – nabízí lepší výkon při extrémních teplotách, vyšší bezpečnost a nákladový potenciál, což činí technologický přechod v oblasti skladování energie nevyhnutelným.

„Odvětví skladování energie se posunulo nad úroveň usilování o rozsah. Dnes je úspěch stále více určován schopností vytvářet dlouhodobou hodnotu," uvedla ve svém úvodním projevu Amanda Xuová, technická ředitelka ESS (systému pro ukládání energie) a prezidentka ESS Europe CATL. „Princip, o kterém jsme nejpevněji přesvědčeni, je, že připravenost vytváří jistotu."

A právě to je posláním systému TENER sodík.

Díky nejnovější sodíko-iontové technologii společnosti CATL nabízí systém TENER sodík jmenovitou kapacitu přesahující 30 MWh v plně modulární architektuře. Tato architektura přináší zákazníkům tři přímé výhody. Jsou to:

  • Jednodušší realizaci projektů, přičemž každý jednotlivý modul váží přibližně 42 tun a pro zařízení o kapacitě 1 GWh je zapotřebí pouze 34 jednotek.
  • Větší flexibilita konfigurace díky oddělení energetických a výkonových bloků, což umožňuje flexibilní dobu skladování energie v délce 1, 2, 4, 6 a 8 hodin, přizpůsobenou konkrétním požadavkům projektu.
  • Nižší náklady na údržbu, protože vadné moduly lze rychle izolovat a vyměnit samostatně, čímž se současně zvyšuje dostupnost systému na úrovni stanice, snižují provozní náklady zákazníků a maximalizuje se využití aktiv.

Kromě výhod modulárního řešení vyvinula CATL speciálně pro sodíko-iontové systémy platformu na úrovni stanice.

1. Regulace napětí: vzhledem k širokému rozsahu napětí sodíkových baterií vyvinula společnost CATL pro své sodíkové řešení speciální obousměrný (Bi-DC) systém regulace napětí. Tento systém umožňuje automatické zvyšování napětí v oblasti nízkých hodnot, díky čemuž může systém PCS (přeměny energie) trvale dodávat optimální výkon v celém rozsahu. Tím se celková účinnost systému (RTE) zvyšuje téměř o 2 %. Pro stanici k ukládání energie o kapacitě 1 GWh to znamená miliony kilowatthodin dodatečné výroby elektřiny ročně. Systém je kompatibilní se všemi hlavními produkty PCS na celém světě a poskytuje silnější schopnost podpory rozvodné sítě.

2. Systém BMS: společnost CATL navrhla systém BMS (správy baterií) pro sodíkové iontové systémy akumulace energie tak, aby využíval plynule klesající napěťovou křivku sodíkové chemie, což umožňuje přesnější odhad stavu nabití (SOC). Navíc byla tolerance SOC při přebití u sodíkových iontových baterií zvýšena o 20 % ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi. To dává systému BMS dodatečnou bezpečnostní rezervu pro provoz ve výši 20 %, což umožňuje větší flexibilitu.

3. Extrémně nízká spotřeba pomocné energie: unikátní konstrukce s odvodem vzduchu směrem nahoru eliminuje jevy tepelného ostrova již u zdroje, čímž snižuje tvorbu tepla v systému o téměř 30 % ve srovnání s konvenčními řešeními. V kombinaci s vysoce účinným systémem kapalinového chlazení se spotřeba pomocné energie snížila z průměrné hodnoty v odvětví 2 % na 1 %. U rozsáhlých projektů dlouhodobého skladování energie může toto vylepšení ušetřit miliony eur na provozních nákladech.

4. Nízkošumová konstrukce: systém TENER sodík pracuje při hladině hluku pouhých 65 decibelů – o 10 decibelů méně než u konvenčních systémů. To pomáhá řešit obavy místních komunit, s nimiž se v tomto odvětví běžně setkáváme, a umožňuje stavět stanice pro skladování energie blíže k místům spotřeby, čímž se výrazně šetří náklady na přenos a distribuci.

Systém TENER sodík je navíc kompatibilní se systémy LFP (lithium-železo-fosfátové akumulátory) a má stejné rozměry. Stejná platforma umožňuje použití jak sodíkových, tak lithium-iontových baterií, aniž je nutné měnit kryty, přepracovávat projekty nebo opakovat certifikační procesy. Tato flexibilita, umožňující plynulý přechod mezi sodíkovou a lithium-iontovou technologií, poskytuje zákazníkům praktické řešení pro zvládání cenových výkyvů lithia. S ohledem na budoucnost si systém TENER sodík také vyhrazuje možnost modernizace na vysokonapěťové architektury 2000 V, což mu umožňuje přizpůsobit se vyvíjejícím se technologickým směrům.

Deset let vývoje: dodavatelský řetězec a výroba jsou nyní plně na komerční úrovni

Komplexní výhody systému TENER sodík v oblasti bezpečnosti, výnosů a spolehlivosti nevznikly ze dne na den. CATL se věnuje výzkumu a vývoji sodíkových iontových baterií od roku 2016 a za uplynulou dekádu do něj investovala téměř 1,2 miliardy eur. Díky zapojení více než 300 odborníků v oblasti výzkumu a vývoje nashromáždila více než 1600 patentových rodin a přes 200 celosvětově udělených patentů, překonala více než 100 technických výzev a plně zavedla komplexní výrobní proces od surovin až po články.

Technologie sodíkových iontů se vyvinula z laboratorního projektu do systému materiálů pro skladování energie s možností škálování. V současné době si společnost CATL vybudovala výrobní kapacity umožňující dodávat desítky tisíc tun anodových a katodových materiálů. Očekává se, že s dozráváním technologie budou výrobní náklady na NFPP (materiál pro sodíkové baterie) dále klesat.

Společnost CATL spolupracuje se systémovými integrátory na vybudování kompletního ekosystému s uzavřeným cyklem pro skladování energie pomocí sodíkových iontů, který zahrnuje výzkum a vývoj článků, dodávky systémů, testování produktů a komerční nasazení. Pokud jde o výrobní kapacitu, společnost CATL investovala 5 miliard jüanů do rozšíření výrobních linek na sodíkové iontové baterie ve svém závodě ve Fu-tingu, čímž zvýšila roční kapacitu o 40 GWh. Závod v Ťi-ningu v provincii Šan-tung plánuje výrobní kapacitu sodíkových iontových baterií ve výši 160 GWh. Sériové výrobní linky společnosti CATL jsou plně schváleny a zprovozněny a připraveny k podpoře nasazení ve velkém měřítku.

Díky komplexní vyspělosti technologií, produktů, dodavatelského řetězce a výrobních kapacit se komercializace sodíkových iontových systémů pro ukládání energie výrazně urychlila. V Číně CATL v září tohoto roku oficiálně zahájí dodávky svých prvních sodíkových iontových systémů pro ukládání energie zákazníkům, přičemž se očekává, že do konce roku 2026 dosáhnou kumulativní dodávky 1 GWh. Zahájení mezinárodních dodávek je naplánováno na červen 2027.

V dubnu 2026 podepsaly společnosti CATL a HyperStrong největší komerční smlouvu na sodíkové iontové akumulátory na světě – tříletou zakázku na akumulátory o kapacitě 60 GWh –, čímž se sodíkové iontové akumulátory oficiálně dostaly do éry nasazení v řádu GWh.

Skladování energie nové generace: budování jistoty pro budoucí energetickou síť

Od průkopnického zavedení LFP jako hlavní chemické složky pro skladování energie, přes definování specializovaných článků pro skladování energie první generace o kapacitách 280 Ah a 314 Ah a článku druhé generace o kapacitě 587 Ah, až po současné uvedení prvního v praxi ověřeného systému pro skladování energie na bázi sodíkových iontů – každý standardní přechod společnosti CATL posunul toto odvětví o krok vpřed.

Uvedení systému pro skladování energie TENER sodík od CATL na trh představuje novou etapu, v níž lithium a sodík společně tvoří dvojí základ infrastruktury pro skladování energie nové generace a budou po celá desetiletí podporovat energetickou transformaci. V době, kdy se systém TENER sodík poprvé představuje světu a postupně směřuje k hromadným dodávkám, společnost CATL a její globální partneři spolupracují na tom, aby tuto strategickou vizi proměnili v hmatatelnou realitu – ve stabilnější, nákladově efektivnější a udržitelnější základ pro energetickou budoucnost světa.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998758/1.jpg 
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998760/2.jpg 
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998761/3.jpg 
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2998759/TENER_Sodium.jpg

Zdroj: CATL

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá rozsáhlou studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik unikátní studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek retenčních prvků zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.