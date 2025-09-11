CATL se připojila ke globálním průmyslovým lídrům na fóru Nadace Ellen MacArthurové o cirkularitě na veletrhu IAA 2025

Mnichov 11. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost CATL na veletrhu IAA 2025 podpořila Nadaci Ellen MacArthurové (EMF) při organizaci prestižního fóra, na kterém se sešli představitelé BASF, BMW, Mercedes-Benz, Evropské bateriové aliance, Globální bateriové aliance, Benchmark Mineral Intelligence a Xynteo spolu se stovkou dalších zástupců z různých odvětví. Účastníci společně hledali cesty, jak prosadit cirkulární principy v celém hodnotovém řetězci baterií a jak prostřednictvím politiky a financí urychlit rozvoj cirkulární ekonomiky.

Během zahájení jednoho z nejprestižnějších světových autosalonů se hlavní pozornost soustředila na cirkularitu, která se stává klíčovým tématem automobilového průmyslu. Roste totiž povědomí, že bez uzavřeného cyklu – od návrhu a výroby baterií přes jejich znovuvyužití a druhý život až po recyklaci – nelze dosáhnout skutečně udržitelné mobility. Společnost CATL na fóru nabídla zkušenosti ze své iniciativy Global Energy Circularity Commitment (GECC) a podělila se o konkrétní poznatky ze svých mezinárodních projektů a partnerství.

Stvořeno pro cirkularitu: návrh, výroba a infrastruktura pro baterie

První diskuze se zabývala možnostmi, jak začlenit cirkularitu už do samého počátku vývoje baterií – od konstrukce a výroby až po nezbytnou infrastrukturu. Panelisté vyzdvihli roli digitální sledovatelnosti, otevřenosti v oblasti materiálů a průmyslové spolupráce, které jsou zásadní pro vybudování plně cirkulárního ekosystému baterií.

Jiang Li, viceprezident a tajemník představenstva společnosti CATL, zdůraznil jak náročnost, tak příležitost, která před oborem stojí:

„Aby se cirkularita mohla prosadit v širokém měřítku, potřebuje průmysl jasné standardy a sladěné politické i finanční rámce. Díky spolupráci s rostoucím počtem partnerů budujeme ekosystém, který zajistí, že baterie budou v příštích desetiletích odolnější, bezpečnější a udržitelnější."

Daniel Schönfelder, prezident divize Battery Materials (materiály pro baterie) ve společnosti BASF, hovořil o významu udržitelných katodových materiálů a průmyslové spolupráce. Jens Rubi, vedoucí oddělení cirkkularity a senior manažer Mercedes-Benz, zdůraznil začlenění principů cirkularity do strategií výrobců automobilů. Oliver Ganser, viceprezident pro digitalizaci ve společnosti BMW, se věnoval využití platformy Catena-X, kterou BMW vede jako meziodvětvovou digitální platformu pro výměnu dat v automobilovém sektoru, k zajištění transparentnosti a sledovatelnosti dodavatelských řetězců.

Účastníci se shodli, že cirkulární ekosystém baterií nevznikne bez koordinovaného postupu výrobců, dodavatelů a technologických partnerů. Spolupráce v každé fázi hodnotového řetězce je klíčem k tomu, aby se cirkularita dala rozvíjet ve velkém a zároveň fungovala v praxi.

Od peněz k pravidlům: rozvoj cirkulárních baterií pomocí chytré politiky a financí

Druhá diskuse se zaměřila na nástroje potřebné k rozšíření cirkularity v rámci globálního ekosystému baterií, přičemž kladla důraz na regulační rámce, finanční mechanismy a standardizované přístupy. Panelisté zkoumali, jak sladění regulace, důvěra investorů a nástroje jako Battery Passport mohou vytvořit transparentní a srovnatelné ukazatele napříč jurisdikcemi a umožnit praktické zavádění cirkulárních postupů ve velkém měřítku.

Emma Nerenheimová, výkonná ředitelka European Battery Alliance, zdůraznila naléhavost koordinovaného postupu:

„Hodně mluvíme o spolupráci. Já chci říci, že správné slovo je konsolidace. Není to spolupráce. Musíme se rozhodnout, že to uděláme. Je nesmírně obtížné pochopit, jak se tato otázka vyřeší (pro recyklátory). Proto je třeba konsolidovat už teď."

Inga Petersenová, výkonná ředitelka a členka představenstva Global Battery Alliance, dále zdůraznila nutnost harmonizovaného globálního přístupu k cirkularitě:

„Musíme klást mnohem větší důraz na zajištění rovných podmínek na globální úrovni a pohlížet na světový ekosystém baterií jako na celek. Existuje reálné riziko roztříštěnosti, kdy vysoké nároky na dodržování regulací a produkty s vysokými standardy na některých trzích mohou způsobit, že rozvojové země budou mít potíže splnit požadavky na udržitelnost a recyklaci. Opravdu potřebujeme stanovit společné minimální standardy pro baterie, aby odpovídaly ukazatelům udržitelnosti a měly přístup ke kapitálu."

Další panelisté nabídli doplňující pohledy: Zoe Zhangová, analytička pro oblast kritických nerostných surovin ve společnosti Benchmark Mineral Intelligence, poskytla poznatky o rizicích v dodavatelském řetězci a o významu transparentních dat pro investory. Amy Marshallová, výkonná ředitelka společnosti Xynteo, hovořila o partnerstvích mezi vícero aktéry a o transformaci systémů, která má otevřít cestu k cirkularitě.

Fórum se stalo prvním oficiálním setkáním partnerů v rámci programu kritických materiálů Nadace Ellen MacArthurové, která odstartoval letos v červnu. Společnost CATL zde představila svůj ambiciózní cíl: během 20 let by až 50 % nové výroby baterií mohlo fungovat bez využívání primárních surovin. Do budoucna hodlá CATL pokračovat ve spolupráci s EMF a průmyslovými partnery na pilotních projektech a komplexních řešeních napříč hodnotovým řetězcem, aby podpořila udržitelný a spravedlivý cirkulární ekosystém baterií.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.