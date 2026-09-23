CATL zahajuje v Maďarsku zkušební výrobu bateriových článků

Společnost CATL oznámila výstavbu své druhé evropské továrny na baterie v Debrecínu v srpnu 2022 s cílem začlenit se do evropského dodavatelského řetězce pro automobilový průmysl a elektromobilitu a lépe sloužit předním evropským výrobcům automobilů. Výstavba první haly na výrobu bateriových článků byla zahájena v létě 2023 a do jara 2026 byla hala vybavena nejmodernějšími technologiemi. Po získání kolaudačního rozhodnutí v srpnu 2026 získala společnost všechna příslušná povolení a splnila všechny předpoklady požadované v rámci povolení IPPC (integrované prevence a omezování znečištění) před zahájením zkušebního provozu od 22. září na prvních dvou výrobních linkách svého závodu na výrobu bateriových článků.
Před vydáním kolaudačního rozhodnutí prováděl župní úřad Hajdú-Bihar pravidelné kontroly přímo v areálu společnosti CATL, aby prověřil předchozí problémy, které vyvolávaly vážné obavy u místních obyvatel. Zástupci úřadu potvrdili, že společnost odstranila všechny nedostatky zjištěné dříve v rámci povolovacího řízení.
Závod CATL v Debrecínu, který je strategickým výrobním centrem, bude dodávat produkty nejznámějším a předním evropským výrobcům automobilů, kteří v posledních letech již v Maďarsku vybudovali významné výrobní kapacity pro elektromobily. Jako globální technologický vedoucí podnik zavedla společnost CATL v Debrecínu nejmodernější a flexibilní výrobní linky, aby mohla kdykoli uspokojit potřeby svých zákazníků. Společnost již od podzimu 2024 vyrábí v Debrecínu bateriové moduly a od té doby jich vyprodukovala již 537 000. Jakmile budou všechna zařízení připravena, stane se maďarský závod s kapacitou 100 GWh největší výrobní základnou CATL mimo Čínu.
Kromě získání povolení a splnění předpokladů nezbytných pro zahájení zkušebního provozu se CATL Debrecen i nadále zavazuje k úzké spolupráci s vládou a úřady s cílem upřednostnit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Kromě toho budou během zkušebního provozu důkladně sledovány faktory týkající se zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i ochrany životního prostředí a výsledky budou aktivně předkládány příslušným orgánům. Investice společnosti CATL je důležitá nejen pro Debrecín a jeho region, ale také pro maďarskou ekonomiku a evropský dodavatelský řetězec v oblasti elektromobility. Společnost CATL se zavázala k transparentnosti a vítá návštěvy orgánů ve svém závodě kdykoli.
KONTAKT: CATL-MKT-PR-GLOBAL@catl.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59297.