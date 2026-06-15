ČAZV vyhlásila vítěze 8. ročníku literární a výtvarné soutěže

Soutěž se konala pod záštitou bývalého ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, záštitu nad slavnostním vyhlášením výsledků převzal ministr zemědělství Ing. Martin Šebestyán, MBA. Patronát nad soutěží tradičně poskytla místostarostka městské části Praha 6 pro oblast školství a investic ve školství Ing. Mariana Čapková, MBA. Partnerem soutěže bylo Národní zemědělské muzeum a Knihovna Antonína Švehly při Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
Letošní ročník nabídl tři tematické okruhy inspirované významnými událostmi roku 2026. Děti z mateřských škol tvořily na téma „Zvířátka v ZOO“, žáci základních škol psali příběhy na téma „Pastviny plné příběhů“ a studenti středních škol se věnovali tématu „Ženy v zemědělství“.
Do soutěže bylo zasláno 121 literárních a 150 výtvarných prací. Dvanáctičlenná hodnoticí komise následně vybrala 25 literárních a 33 výtvarných děl, která byla publikována ve speciálním čísle časopisu České zemědělství pohledem žáků VIII. Součástí letošního vydání je také pexeso vytvořené z vybraných dětských výtvarných prací.
„Mám velkou radost, že se naše literární a výtvarná soutěž během osmi let stala pevnou součástí vzdělávacích a popularizačních aktivit ČAZV a přitahuje stále více talentovaných žáků a studentů z celé České republiky. Všechny zaslané práce ukazují nejen obrovskou míru kreativity, ale také hluboké porozumění zemědělství, přírodě a venkovu. Právě v tom vidíme budoucnost a smysl činnosti naší akademie,“ uvedla ředitelka ČAZV doc. Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA.
V kategorii základních škol získal první místo Waldemar Nerad s prací Pastvina u berušky, druhé místo obsadila Alžběta Turková s příběhem O nebojácném srnečkovi a třetí místo získal Karel Červenka za práci Příběh Kraje bílé trávy. V kategorii středních škol byly oceněny práce Adély Bartlové (Ženy jako vinařky) a Nely Bartoníčkové (Příběh staré zemědělkyně).
Hlavní cenou soutěže je publikování vybraných prací ve speciálním čísle časopisu ČAZV. Soutěž tak naplňuje dlouhodobé motto akademie „Píšeš? Publikuj!“, které podporuje zájem mladé generace o psaní, vzdělávání a popularizaci zemědělství.
Součástí slavnostního vyhlášení bylo také otevření výstavy Zemědělství očima dětí ve studovně Knihovny Antonína Švehly, kde jsou vystaveny vybrané výtvarné práce dětí z mateřských škol.
ČAZV již nyní připravuje 9. ročník soutěže, který bude vyhlášen na podzim roku 2026.
Zdroj: Česká akademie zemědělských věd
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.