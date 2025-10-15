CBD může pomoci s úzkostí rychleji než antidepresiva, ukazují studie. Češi sahají po kapkách z konopí

Jedna z významných studií, kterou provedla University College London v roce 2022, potvrdila, že jednorázová dávka 300 mg čistého CBD vedla k výraznému poklesu úzkosti u skupiny lidí vystavených stresu z veřejného vystoupení. Účastníci testu, kteří obdrželi CBD, vykazovali nižší srdeční tep, mírnější tělesné projevy stresu a subjektivní pocit většího klidu oproti skupině s placebem. Účinek nastoupil během jediné hodiny.
Autoři studie upozorňují, že účinek CBD byl srovnatelný s anxiolytiky, ale bez jejich negativ – neotupoval vnímání, neovlivňoval pozornost ani paměť. Pro lidi, kteří se snaží zvládnout stres nebo sociální úzkost, se tak otevírá možnost přírodní, a přitom efektivní podpory.
„Zatímco antidepresiva často potřebují týdny, než začnou působit, CBD může nabídnout úlevu téměř okamžitě. A přitom nezasahuje do každodenního fungování. Nezpůsobuje závislost, útlum, ani emoční plošinu, kterou řada pacientů popisuje u klasické léčby,“ říká Michaela V., terapeutka zaměřující se na práci se stresem a psychosomatiku. CBD podle ní v poslední době vyhledávají i klienti, kteří mají negativní zkušenosti s klasickou farmakoterapií.
Zkušenosti potvrzují i prodejci. Podle zástupce e-shopu legalni-konopi.cz, který se specializuje na prodej konopných extraktů, zájem o produkty s vysokou koncentrací CBD v posledních měsících výrazně vzrostl.
„Většina zákazníků začíná s menší dávkou, například 10 až 20 mg denně, ale u těch, kteří řeší úzkost, panické ataky nebo chronický stres, se často dostáváme na dávky okolo 100–300 mg denně. A právě na tyto potřeby reagujeme nabídkou silných 20% až 40% CBD kapek,“ uvádí e-shop.
CBD je v Česku legální a dostupné bez předpisu. Nabízí se ve formě olejových kapek, kapslí, vaporizérů, nebo také želé bonbonů. Výrobci však nesmí uvádět léčebné účinky, protože CBD není oficiálně uznáno jako léčivo – přesto se o jeho přínosech mluví stále častěji i v odborných kruzích.
Například v roce 2023 zveřejnila McMaster University přehledovou studii, která shrnula výsledky 24 klinických testů s CBD a úzkostnými poruchami. Většina z nich potvrdila pozitivní účinek na sociální fóbii, generalizovanou úzkost i posttraumatický stres – často bez nutnosti doprovodné psychofarmakoterapie.
Co dělá CBD atraktivní, je právě jeho široké spektrum účinků a nízké riziko vedlejších dopadů. Nezpůsobuje euforii, není psychoaktivní a jeho účinek je spíš jemně zklidňující než omamující. „Mnoho klientů popisuje, že se po CBD cítí uvolněně, ale zároveň přítomně. Neotupuje, ale uklidňuje. A to je velký rozdíl oproti klasickým lékům na úzkost,“ dodává Michaela V.
Výzvou zůstává dávkování – protože u nižších dávek nemusí být účinek tak výrazný. „Typický zákazník si koupí 10% CBD kapky, dá si 3 kapky večer a řekne si: 'nic to nedělá'. Ale pokud řeší silnou úzkost, potřebuje třeba 150–300 mg denně. A to už vyžaduje jinou koncentraci i přístup. Proto klademe důraz na edukaci zákazníků, správný výběr koncentrace a poradenství při začátku užívání,“ doplňuje legalni-konopi.cz.
CBD sice není zázračný lék, ale pro stále více lidí je prvním krokem zpět k rovnováze – bez vedlejších účinků a bez potřeby lékařského předpisu.
Zdroj: JUHRO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT