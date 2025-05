Čcheng-tu – posílení snů na křídlech sci-fi

Autor:

Čcheng-tu (Čína) 30. května 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Kdysi dávno byla sci-fi synonymem pro klasická evropská a americká díla, jako jsou Hvězdné války, 20.000 mil pod mořem nebo Cesta do středu Země. Čínský autor sci-fi Liou Cch'-sin (Liu Cixin) se však zapsal do historie, když první díl jeho trilogie Problém tří těles získal na 73. světovém sjezdu science fiction cenu Hugo za rok 2015 za nejlepší román, a stal se tak prvním Asiatem, jenž tuto poctu obdržel. Tento úspěch znamenal, že svět začal poprvé skutečně věnovat pozornost čínské sci-fi. Čcheng-tu navíc v roce 2023 hostilo 81. světový sjezd science fiction, který se poprvé konal v Číně a podruhé v Asii. Dnes je Problém tří těles přeložen do více než 30 jazyků a díky svým románům a filmovým adaptacím zaujal světové publikum. Málokdo však ví, že první kniha trilogie původně vycházela v seriálovém vydání sci-fi časopisu Science Fiction World vycházejícího v Čcheng-tu.