Čcheng-tu se během 14. pětiletky stává globálním inovačním centrem

Klíčovou národní strategií je vytvořit z regionu Čcheng-tu-Čchung-čching vlivné vědeckotechnické inovační centrum. Základním kamenem této transformace se stalo Západní vědecké město (Čcheng-tu), které vytvořilo inovační ekosystém na vysoké úrovni zahrnující jednu národní laboratoř, čtyři národní inovační centra, deset hlavních vědeckých infrastruktur a čtyři laboratoře Tianfu.
Bylo zřízeno přibližně 96 národních inovačních platforem, včetně Národního průmyslového inovačního centra přesné medicíny a Národního superpočítačového centra, a 27 výzkumných institucí na národní úrovni. Ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy bylo zahájeno 65 společných inovačních projektů.
Čcheng-tu se včas pustilo do kultivace budoucích průmyslových odvětví a vydalo prováděcí pokyny pro 24 odvětví. včetně humanoidní robotiky a technologie flexibilních displejů. V červenci letošního roku město tuto snahu ještě urychlilo a vytvořilo fond budoucích průmyslových odvětví ve výši 100 miliard jüanů (14,1 miliardy USD), který se zaměřuje na začínající podniky v oblasti náročných technologií.
Systémy online a offline služeb, které představuje „Ostrov Sci-Tech Express plus Sci-Tech", zefektivnily komercializaci inovací. Na offline platformě Sci-Tech Island působí 102 poskytovatelů služeb, kteří nabízejí 104 typů služeb. Platforma Sci-Tech Express již poskytla služby vědeckotechnickým podnikům ve více než 200.000 případech.
Od Světových univerzitních her v Čcheng-tu 2021, kde místa konání a návštěvnické vylepšilo více než 170 technologických produktů, až po rehabilitační roboty s umělou inteligencí, kteří nyní slouží starším obyvatelům, se inovace staly pevnou součástí městského života. Město zavedlo mimo jiné inteligentní bezpečnostní monitorovací síť, která pokrývá podzemní potrubí, mosty a tunely.
Podle Úřadu pro vědu a technologie v Čcheng-tu místní inovační prostředí dnes zahrnuje více než 14.500 národních high-tech podniků a 354 „malých obrů" na národní úrovni, tedy elitních malých a středních podniků, které se specializují na úzce vymezená odvětví.
Město zřídilo pět národních inovačních a podnikatelských demonstračních základen, 76 národních inkubátorů a tvůrčích prostorů a dalších 76 provinčních a městských inkubátorů, v nichž se nachází 5702 rozpracovaných projektů. Iniciativy zaměřené na talenty pomohly zajistit již šest let po sobě titul „Nejlepší město přitahující talenty v Číně".
Zásadní změny v oblasti práv duševního vlastnictví podnítily 36 místních univerzit a výzkumných ústavů k dokončení více než 2000 ověření vlastnických práv a inkubaci 588 podniků, do nichž bylo vloženo téměř 21 miliard jüanů ze sociálních investic.
