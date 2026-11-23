Aliance byla slavnostně zahájena 20. listopadu na setkání zaměřeném na navazování kontaktů, které uspořádal Úřad pro vědu a technologie v Čcheng-tu a na němž se sešly univerzity, výzkumné ústavy, nemocnice, podniky z odvětví BCI a vládní úřady.
Aliance, jejíž iniciátorem je Jao Te-čung, profesor na Čínské univerzitě elektronických věd a technologie a ředitel čínsko-kubánské společné laboratoře v rámci iniciativy „Pás a stezka“ zaměřené na neurotechnologie a komunikaci mezi mozkem a přístroji, usiluje o vytvoření uzavřeného řetězce propojujícího originální inovace univerzit, průmyslovou komercializaci podniků, klinické ověřování nemocnic a vládní podporu ekosystému.
Podle návrhu se aliance zaměří na klíčový výzkum analýzy mozkových signálů a modelování BCI a bude vyvíjet inovace s vlastními právy duševního vlastnictví a konkurenceschopné spotřebitelské produkty. Rovněž zpřístupní výzkumné vybavení, experimentální data, inovační zdroje a nástroje politické podpory, bude školit interdisciplinární talenty a podporovat spolupráci v rámci průmyslového řetězce.
Jao uvedl, že Čcheng-tu má silný základ pro rozvoj BCI, protože disponuje velkým počtem odborníků v oblasti vědy o mozku, silnými kapacitami v materiálových vědách a bohatými možnostmi využití v klinické praxi.
„Aliance pomůže všem stranám najít svou roli a spolupracovat. Díky vládní politické podpoře a koordinaci s orgány odpovědnými za zdravotní bezpečnost a regulaci trhu odstraní překážky mezi technologií a klinickým uplatněním," uvedl.
Bílá kniha o rozvíjejícím se odvětví BCI v Čcheng-tu, zveřejněná na této akci, ukázala, že ve městě nyní sídlí více než 60 společností zabývajících se BCI.
Lu Ťing, zástupce ředitele čínsko-kubánské společné laboratoře, uvedl, že komponenty laboratoře dosáhly špičkové úrovně výkonu na domácím trhu a že laboratoř pomohla založit několik technologicky náročných společností. Produkty pro regulaci spánku a intervenci u autismu se podle Lu brzy dostanou na trh.
Tři nemocnice představily své scénáře klinického využití a vyjádřily ochotu prohloubit spolupráci s univerzitami a podniky, přičemž doufají, že urychlí klinické využití technologie BCI otevřením zdrojů pro klinický výzkum, ověřováním prototypů a testováním produktů.
Během akce bylo představeno více než tucet produktů v oblasti BCI a souvisejících technologií. Společnost Chengdu Wabo Technology předvedla čelenku, která uživatelům umožňuje ovládat drony pomocí myšlenek, zatímco společnost Sichuan Jinhong Traditional Chinese Medicine Technology představila neinvazivní spánkovou čelenku vyvinutou na základě výzkumu týmu Jao.
Zdroj: Chengdu Science and Technology Bureau
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60176.