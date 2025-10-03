CCTV4: Dědictví a harmonie pod úplňkem – svět je zván na galavečer CMG ke Svátku středu podzimu 2025

Na pozadí malebné scenérie provincie S'-čchuan se letošní galavečer ponese ve znamení starých i nových písních zaměřených na ústřední motiv svátku – stesk po domově a rodinné shledání při úplňku. K připomenutí nedávného 80. výročí vítězství v Čínské lidové válce odporu proti japonské agresi a ve světové válce proti fašismu zazní nostalgické klasické skladby „Flowers of May", „As Time Goes By" a „La Vie en Rose", jež vyjadřují společné lidské touhy po míru a nové naději. Sílu hudby spojovat svět vyzdvihne originální propojení písní „The Moon Represents My Heart" a „Stand by Me" Bena E. Kinga, v podání Grammy oceněné skupiny Time for Three a čínské zpěvačky Jike Junyi.
Te-jan je nejen moderním centrem výroby, ale i branou k někdejšímu království Šu a záhadné kultuře San-sing-tuej – místem, kde se tradice a inovace prolínají a vzájemně posilují. Tuto souhru zdůrazní působivé vystoupení, kdy se galavečer přenese do Muzea San-sing-tuej spolu s robotem, který prostřednictvím interakce s artefakty propojí svět čínského inteligentního strojírenství se starobylou civilizací.
China Media Group uvede svůj Galavečer ke Svátku středu podzimu 2025 v přímém přenosu do celého světa 6. října od 20 hodin pekingského času.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2786850/2025.jpg
KONTAKT: Wei Nie, niewei@greatwall-media.com