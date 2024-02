CD album českého tvůrce je vystaveno v Musikverein Wien

Hudební obsah zvukového alba tvoří smyčcové transkripce dvou původních děl skladatele George Gershwina (Three Preludes for piano a An American In Paris), jejichž ediční podoba je součástí aktuální produktové nabídky webového katalogu renomovaného vídeňského hudebního nakladatele (UE). Obsah prezentační vitríny nakladatelství Universal Edition je obměňován zpravidla čtvrtletně. Zvukové CD album A Tribute to George Gershwin & The String Quartet z roku 2022, jehož limitované vydání bylo realizováno s institucionální podporou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci vědeckovýzkumného grantu č. DSGC-2021-0031, je uloženo ve fondech českých vědeckých knihoven (NK ČR Praha, MZK Brno, VKOL Olomouc) a od nedávna také široce dostupné prostřednictvím digitálních platforem (Spotify, YouTube a dalších).

Kontakt:

Petr Vrána

Email: vrana.corvus.petr@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.