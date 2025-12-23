CD Czech Piano Concertos - Tomáš Víšek (Live recordings) - TV 3-3354

Autor:
  11:45
Praha 23. prosince 2025 (PROTEXT) - Rok české hudby 2024 je už dávno za námi - ovšem i rok 2025 se vyznačuje nejedním výročím, na které by bylo škoda zapomenout. Vítězslav Novák se narodil roku 1870, klavírní koncert napsal v roce 1895 a premiéru měl přesně o 20 let později. Vítězslava Kaprálová žila v létech 1915-1940, svůj klavírní koncert dokončila (a premiéru dirigovala) v roce 1935 a Jindra Nečasová Nardelli, jedna z nejpozoruhodnějších českých skladatelek současnosti, se narodila v roce 1960.

Klavírista Tomáš Víšek, proslulý svým hledačstvím, se rozhodl těsně před Vánocemi nadělit dáreček v podobě připomenutí všech zmíněných výročí na CD. Využil archivní záznamy koncertů, které vznikly při jeho vystoupeních s různými orchestry - a výsledkem je mimořádně zajímavá, "genderově vyvážená" konfrontace tří náhledů na spojení klavíru s orchestrem, kde se možná neubráníme postesknutí, proč se zrovna tyto skladby nehrají častěji. CD bude k dispozici v prodejně Široký dvůr, Loretánské nám. 4, 118 00 Praha 1 (www.cdmusic.cz), při umělcových koncertech a samozřejmě ve vybraných hudebních institucích.

Příjemný poslech!

Zdroj: Jindra Nečasová Nardelli

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Berounská nemocnice otevřela novou ergoterapeutickou ambulanci

ilustrační snímek

Rehabilitační nemocnice Beroun otevřela ergoterapeutickou ambulanci se zaměřením na terapii ruky. Nové pracoviště, které vzniklo ve zrekonstruovaném pavilonu...

23. prosince 2025  11:54,  aktualizováno  11:54

Zámek v Zákupech zahájí vánoční prohlídky o Štědrém dni, nejspíš jako jediný

ilustrační snímek

Zámek v Zákupech na Českolipsku zahájí vánoční prohlídky již o Štědrém dni. Tím je podle kastelána Vladimíra Tregla nejspíš ojedinělý z hradů a zámků ve správě...

23. prosince 2025  11:39,  aktualizováno  11:39

Archeologové po 120 letech našli zbytek vzácné mísy. Pravidla však brání spojení dílů

Nově získaný kus a původní rekonstruovaná sluneční mísa ze sbírek Muzea...

Od letošního února prozkoumávali archeologové místa určená pro tunel stavěné železniční tratě Přerov–Brno v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku. A právě zde v hrobu ze starší doby železné objevili...

23. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025)

Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum...

23. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval značení na nechráněném...

23. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

23. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Zlín získal stavební povolení, rekonstrukce Velkého kina dostala zelenou

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia...

Budova Velkého kina ve Zlíně bude příští rok na jaře zavřená už dlouhých deset let. Současně může radnice ve stejný okamžik vybrat dodavatelskou firmu, která památkově chráněný objekt ještě z doby...

23. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Autobus v Šenově na Novojičínsku srazil chlapce, policie hledá svědky nehody

ilustrační snímek

Policisté hledají svědky nehody v Šenově u Nového Jičína, kde minulý týden ve středu autobus srazil patnáctiletého chlapce. Školák utrpěl těžká poranění,...

23. prosince 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Torzo hotelu Černý kůň v Kutné Hoře nejspíš přijde o památkovou ochranu

ilustrační snímek

Torzo hotelu Černý kůň v Kutné Hoře nejspíš definitivně přijde o památkovou ochranu. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost ministerstva kultury,...

23. prosince 2025  10:51,  aktualizováno  10:51

Redcare Pharmacy otevřela u Plzně distribuční centrum pro rakouský a německý trh

ilustrační snímek

Nizozemská společnost Redcare Pharmacy, která v několika evropských zemích provozuje e-shop s léky, otevřela v Blatnici na Plzeňsku distribuční centrum pro...

23. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  10:46

Bruslení o vánočních svátcích v Praze? Veřejná kluziště mají otevřeno

Bruslení pod širým nebem

Bruslením pod širým nebem si mohou zájemci zpestřit vánoční svátky i Nový rok. Spousta pražských veřejných kluzišť totiž bude přes svátky otevřena. Podívejte se, která to jsou.

23. prosince 2025  12:30

Respiračních infekcí v Moravskoslezském kraji přibylo, zejména u malých dětí

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji se v minulém týdnu mírně zvýšil počet lidí s akutními respiračními infekcemi, a to zhruba o čtyři procenta. Na 100.000 obyvatel...

23. prosince 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.