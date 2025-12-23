CD Czech Piano Concertos - Tomáš Víšek (Live recordings) - TV 3-3354

Klavírista Tomáš Víšek, proslulý svým hledačstvím, se rozhodl těsně před Vánocemi nadělit dáreček v podobě připomenutí všech zmíněných výročí na CD. Využil archivní záznamy koncertů, které vznikly při jeho vystoupeních s různými orchestry - a výsledkem je mimořádně zajímavá, "genderově vyvážená" konfrontace tří náhledů na spojení klavíru s orchestrem, kde se možná neubráníme postesknutí, proč se zrovna tyto skladby nehrají častěji. CD bude k dispozici v prodejně Široký dvůr, Loretánské nám. 4, 118 00 Praha 1 (www.cdmusic.cz), při umělcových koncertech a samozřejmě ve vybraných hudebních institucích.
Příjemný poslech!
Zdroj: Jindra Nečasová Nardelli
