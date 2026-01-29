ČD - Telematika představuje nové logo. Symbolizuje příslušnost ke skupině Českých drah

„Nové logo pro nás není pouze změnou v grafice. Chceme ukázat, že jsme hrdým členem Skupiny Českých drah, a navázat i na loňské spojení naší firmy s ČD - Informační Systémy. V rámci Skupiny Českých drah se nám podařilo vybudovat silného a efektivního poskytovatele ICT služeb a nové logo jasně ukazuje novou etapu ČD - Telematiky," řekl Jan Hobza, předseda představenstva společnosti ČD - Telematika.
ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikaci, působí i jako dodavatel velkoobchodních telekomunikačních služeb. Provozuje vlastní optickou síť napříč Českou republikou, která je součástí kritické infrastruktury státu. Nabízí i služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infrastruktur. Portfolio svých činností doplňuje oblastí kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí od roku 1994 a má přibližně 900 zaměstnanců.
Zdroj: ČD - Telematika