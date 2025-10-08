CE.ENERGY digitalizuje provoz díky podpoře EU. Energetická pohotovost bude chytřejší a rychlejší

Evropská podpora posouvá český byznys
Díky finanční pomoci Evropské unie může CE.ENERGY investovat do automatizace a digitalizace procesů, které zrychlí reakce při energetické pohotovosti 24/7, pronájmu mobilních elektrocentrál i poskytování ekologických záložních zdrojů energie. Moderní digitální nástroje zároveň zpřesní provoz zařízení Battery Box LAURA a systému ELE FANTOS, které pomáhají při optimalizaci čtvrthodinových maxim (T15) i v rámci služby Peak Shaving. „Digitalizace nás posouvá blíž k zákazníkům. Umožní nám lépe plánovat, reagovat a monitorovat situace v terénu. Bez podpory EU by to bylo mnohem složitější,“ vysvětluje Tomáš Hauptvogel, tiskový mluvčí CE.ENERGY.
Digitální proměna v praxi
Základem transformace je nový firemní software CMF, který propojuje řízení zakázek, financí, personální i skladové hospodářství. Díky tomu má společnost lepší přehled o zakázkách a může pružně reagovat na potřeby zákazníků. Součástí proměny je také digitalizace zakázek s přesnější kontrolou nákladů, termínů i odpovědností a automatizace provozu prostřednictvím systému FuelOmat. Ten zajišťuje bezobslužný výdej a evidenci pohonných hmot, čímž šetří čas, eliminuje chyby a podporuje ekologický provoz.
Evropská investice do budoucnosti
Program OP TAK potvrzuje, že evropská podpora má konkrétní dopad. CE.ENERGY díky ní rozvíjí moderní mobilní energetická řešení, zvyšuje efektivitu i udržitelnost provozu a posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu.
Odkaz: www.ce.energy
Zdroj: CE.ENERGY