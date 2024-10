Čechům se více a více líbí barefooty, každý pátý už je někdy nosil

Praha 8. října 2024 (PROTEXT) - Čechy stále víc zajímá zdravá chůze a také, jaké boty jsou pro jejich nohy ty nejlepší. Podle nového průzkumu veřejného mínění agentury IPSOS se počet lidí, kteří nikdy o barefootu neslyšeli, za poslední rok snížil ze 46 procent na 22,4 procent.

Zvyšující se povědomí a zájem potvrzuje zadavatel průzkumu, kterým je e-shop Bosonožka. Meziročně zvýšil obrat o 30 % a přivítal jen za první půlrok 30 tisíc nových zákazníků. I díky tomu v blízké době firma plánuje velké změny, týkající se celé značky, a následnou expanzi na další trhy.

Nejvýraznější posun průzkum veřejného mínění agentury IPSOS zaznamenal v přemýšlení Čechů o barefotech. Každý pátý oslovený už je někdy měl na sobě. Většina z toho je stále vidí jako alternativu k běžným botám, 18 % všech oslovených střídá barefooty s jiným typem obuvi. Pouze 3 % lidí jsou pravověrnými fanoušky barefoot bot a nosí výhradně je.

Proto je zde vidět prostor pro další růst zájmu české populace o barefoot obuv a pro růst tohoto segmentu e-commerce jako takového. Dokazují to i výsledky IPSOSu, podle nichž je nejčastějším důvodem, proč lidé tento typ bot nevyzkoušeli, je to, že neměli oslovení možnost boty nikdy vyzkoušet. Tvrdí to 28 % oslovených.

Barefoot se bez nadsázky stává stále více vyhledávanou zdravou alternativou pro správnou chůzi. E-shop Bosonožka letos získal 30 tisíc nových uživatelů, kteří se rozhodli dát barefootu šanci. “Jsme rádi, že se čím dál více zmenšuje poměr mezi zákazníky, kteří nakupují pro sebe a těmi, kteří kupují boty pro své děti. Souvisí to s naším dlouhodobým cílem obouvat celou rodinu, od těch nejmenších až po seniory,” chválí si trend majitelka e-shopu Zuzana Sovjáková Koubková. V minulém roce dětské boty tvořily 71 % prodaného sortimentu, v roce 2024 už je to pouze 63 % a číslo bude zřejmě dále klesat.

Kontakt:

jakub.fajnor@brainznarrative.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.