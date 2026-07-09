Čechy už máslo v akci nezajímá, teď shání levná vejce

Každý měsíc napíše do vyhledávače „vejce v akci“ zhruba 45 tisíc lidí. To je, jako by se jednou za měsíc celé krajské město posadilo k počítači a začalo pátrat, kde seženou levnější vejce. Vyplývá to z dat českého analytického nástroje Marketing Miner, který firmám pomáhá sledovat nejen to, co Češi reálně vyhledávají, ale i jaké weby se na tato slova umisťují a kolik mají návštěvnosti.
Proti loňsku poptávka po slevách na vejce stoupla o 34 %, z loňských zhruba 34 tisíc na dnešních 45 tisíc hledání měsíčně. V lednu, hned po vánočním pečení a výdajích, číslo vyskočilo až na 71 tisíc za měsíc. Když se připočtou všechny varianty („vajíčka v akci“, „vejce v akci 30 ks“ a podobně), blíží se počet lidí hledajících slevu na vejce 60 tisícům měsíčně.
Přehledně co Češi shánějí v akci a slevový kalendář národa zde.
Co vás na tom má zajímat
Vyhledávání slev je tichý ukazatel toho, kde domácnosti šetří. Lidé nehledají akci na věci, které je netlačí – hledají ji na to, co jim v košíku začíná zdražovat. Když poptávka po slevě na jednu potravinu rok co rok roste a u jiné padá, vzniká mapa toho, kde nás zdražování bolí nejvíc. Jelikož nejde o pocity, ale o reálné počty hledání, které vychází z průzkumů, je to velmi realistický pohled do peněženek statisíců lidí najednou.
A právě teď je v datech vidět čerstvá změna. Jak se rozjíždí zavařování a grilovací sezona, prudce roste zájem o slevy na cukr a na maso.
Vejce vedou žebříček, ale důvod není jen v ceně
Vejce nejsou v čele náhodou. Že nejde jen o pocit z vyhledávání, potvrzují ceny: podle Českého statistického úřadu byla vejce na začátku roku 2026 meziročně dražší o 16,5 %. Za zdražením stojí dvě věci, které se sešly ve špatnou chvíli.
Tou první je velká přestavba kurníků. Od roku 2027 bude v Česku platit zákaz klecových chovů slepic. Chovatelé proto přestavují haly na prostornější chovy, kde slepice nejsou v klecích (takzvané voliérové a halové systémy). Přestavba stojí peníze, které se do ceny vajec promítají ještě dřív, než zákaz vůbec začne platit.
Druhým důvodem je ptačí chřipka. Jen za rok 2025 evidovala Státní veterinární správa jedenáct ohnisek nákazy přímo ve velkochovech a další desítky v menších chovech, letos už evidovala 9 ohnisek v komerčních chovech a celkem 19 v nekomerčních. Každé ohnisko ve velkochovu znamená utracení celého hejna, tím je i méně vajec na pultech. Méně vajec, vyšší cena, víc lidí hledajících slevu. Řetězec je jednoduchý.
Máslo zlevnilo a lidi přestali shánět slevy
Slevu na máslo dnes hledá zhruba 11 tisíc lidí měsíčně, to je o polovinu méně než před rokem. Ještě loni patřilo máslo k symbolům drahoty: čtvrtka za víc než šedesát korun, fronty u akčních cen, zájem antimonopolního úřadu o to, proč zdražuje. Ještě loni v létě jeho cena rostla. Pak začala klesat.
Že nejde o to, že by lidé na máslo rezignovali, potvrzují tvrdá oficiální čísla. Podle Českého statistického úřadu bylo máslo letos v dubnu o čtvrtinu levnější než před rokem (-25,2 %) a podobně i v květnu (-23,3 %). Když máslo na pultě zlevní samo o sobě skoro o čtvrtinu, slevová akce přestává být událostí, kvůli které člověk obíhá tři obchody. Zlevnilo přitom i trvanlivé mléko, meziročně o 17,7 % a zájem o slevu na mléko ve vyhledávání spadl o 16 %. Ať se na to podíváme z kterékoli strany, vychází totéž: když cena klesá, lidé přestávají hledat slevy.
„Hezky je na tom vidět, jak rychle se chování Čechů mění s cenou. Ještě loni bylo hvězdou slev máslo, dnes už to není téma. Lidé totiž neshánějí slevy plošně, ale chtějí ušetřit nejvíc na tom, co se jejich života dotýká nejčastěji a hlavně, co jim připadá aktuálně drahé,“ říká Vojtěch Toulec, spolumajitel Marketing Mineru.
V létě sháníme cukr, v zimě rum
Data zároveň prozrazují, že každá potravina nás trápí v jiný čas. Právě teď se rozjíždí cukr. Slevu na něj hledá meziročně o 54 % víc lidí a zájem o něj poroste až do konce července, kdy se zavařuje. V lednu cukr shání jen 2500 měsíčně, ale v sezoně se vyšplhá až k 15 tisícům. Spolu s cukrem se nahoru derou krkovice a kuřecí prsa: přišla grilovací sezona.
Na podzim štafetu převezme máslo, o které je před Vánocemi zájem kvůli pečení. Vrcholem celého roku je rum: v běžném měsíci ho ve slevě shání kolem 4500 lidí, v prosinci ale poptávka vystřelí na 15 tisíc. Vánoční cukroví má své pevné místo i ve statistice vyhledávání.
Pro typického „lovce slev“ to znamená jediné. V červenci obchází kuchyni mezi hrnci s marmeládou a pytli cukru, v prosinci řeší, kde sežene levnější rum do cukroví a data ukazují, že v tom není sám. Dělají to současně desítky tisíc Čechů.
Lidé už nehledají jen „vejce v akci“. Chtějí vědět kde a kdy
Nejnovější data ukazují ještě jeden posun: Češi loví slevy čím dál cíleněji. Některé konkrétní dotazy rostou raketově: „vejce v akci dnes“ hledá meziročně skoro jedenáctkrát víc lidí, spojení typu „vejce v akci 30 ks“ společně s názvem konkrétního supermarketu ještě mnohonásobně víc.
„Sleva už pro lidi není bonus, ale součást nákupního plánu. Neshánějí jen ‚vejce v akci‘, ale konkrétní balení, konkrétní řetězec a konkrétní den. Dnes už jasně vidíme i to, jaké weby takové vyhledávání stahuje. Portály, které se na tyto slevové dotazy dokážou ve vyhledávačích umístit na předních pozicích, těží z toho, že uživatelé jdou najisto, a získávají z nich ohromnou návštěvnost,“ doplňuje Toulec.
Co bude dál
Vejce ze špičky žebříčku hned tak nezmizí. Přestavba kurníků kvůli zákazu klecí poběží až do roku 2027 a tlak na cenu vajec s ní zůstane. Máslo naopak dál vychládá z krize, a pokud bude trend levnějších potravin pokračovat, slevová horečka kolem něj nejspíš ještě poleví. A v červenci data čeká pravidelný rituál: cukr zamíří k vrcholu a národ se vrhne na zavařování.
METODIKA
Data pocházejí z analytického nástroje Marketing Miner, který sleduje reálnou hledanost slov v Česku a na Slovensku. Čísla jsou agregované odhady skutečných měsíčních objemů hledání z více zdrojů – nejde o úplný census ani o jediný vyhledávač, ale o odhad reálných počtů hledání pro tisíce dotazů najednou včetně meziroční změny a sezonní křivky. Analýza vychází z exportu dotazů s modifikátory „v akci“ a „ve slevě“ z června 2026; před vyhodnocením byla data očištěna od nekomerčního šumu (názvy pořadů a filmů). Ceny potravin pocházejí z indexů spotřebitelských cen Českého statistického úřadu (2026). Údaje o ptačí chřipce vycházejí ze Státní veterinární správy, údaj o zákazu klecových chovů z novely zákona na ochranu zvířat.
Zdroj: Marketing Miner
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