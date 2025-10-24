CEE fintech už nebude vypadat stejně. The FinTechers na pražském UnBundled oznámili vznik Fintech Weeku 2026.

Fintech Week propojí tři hlavní pilíře evropského fintechu - ETHPrague, Fintech Roadmap a The FinTechers UnBundled - do jednoho festivalu inovací, technologií a financí. V rámci týdne obsadí ETHPrague Obecní dům, Fintech Roadmap prostory ČNB a UnBundled Slovanský dům. Do Prahy dorazí přes 1500 návštěvníků z celého světa: zakladatelé, investoři, korporace i regulátoři.
Týden odstartují dva hackathony - ETHPrague a The FinTechers s podporou Mastercardu, který zvažuje i zařazení svého Mastercard Fintech Fora do programu. Cílem celé iniciativy je posunout regionální fintech o generaci dál.
"CEE není regionem pozorovatelů. Chceme, aby se stala místem, kde vznikají nové technologické příběhy," říká Andrea Chocholová, spoluzakladatelka The FinTechers.
Josef Jelačič (ETHPrague) dodává: "Fintech Week je šancí propojit svět DeFi s tradičními financemi a posunout hranice digitální ekonomiky."
Ondřej Mikulčík (Fintech Roadmap) doplňuje: "Chceme otevřít lokální komunitu celému regionu a pomoci talentům vyrůst do světových firem."
Fintech Week CEE 2026 propojí lidi, technologie a kapitál.
Bez divadla. Bez filtrů.
Jen ti, kdo staví, selhávají a znovu spouští.
N€w Generat!0n of Fintech Rockstar$_ právě začala.
