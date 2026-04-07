CEIP prodal BLOCK francouzské skupině SPIE

CEIP získal společnost BLOCK od skupiny BHM a během investice dosáhl výnosu přesahujícího 50 % IRR. V průběhu vlastnictví realizoval rozsáhlou transformaci zaměřenou na zefektivnění řízení, stabilizaci aktivit a jasné strategické směřování. Došlo k oddělení inženýrských a projektových činností od technologické části, posílení managementu i sjednocení vlastnické struktury. Společnost se zároveň soustředila na klíčové trhy v České republice a na Slovensku.
Díky těmto krokům došlo k výraznému zlepšení výkonnosti. EBITDA skupiny v posledních letech stabilně přesahovala 150 mil. Kč a v roce 2025 dosáhla dle IFRS 178,1 mil. Kč. BLOCK tak dosáhl rekordních provozních i obchodních výsledků, které překonaly původní investiční plán.
Ondřej Benáček, partner CEIP, k transakci uvedl: "Prodej společnosti BLOCK potvrzuje naši schopnost vytvářet hodnotu prostřednictvím aktivního řízení a strategických změn. Investice splnila naše očekávání a jsme přesvědčeni, že SPIE poskytne skupině silné zázemí pro další růst a mezinárodní rozvoj."
SPIE jako silný partner přináší rozsáhlé know-how, technologické kompetence a zázemí pro budoucí progres. Očekává se, že spojení obou společností přinese významné synergie a posílí pozici BLOCK na trzích ve střední Evropě.
Odhadovaná prodejní cena přesahuje 1 miliardu korun. Transakce představuje úspěšné završení transformační strategie CEIP a zároveň otevírá skupině BLOCK další růstové příležitosti.
Zdroj: CEIP
