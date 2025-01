Celkem 123 škol z 9 evropských zemí se utká o titul elektrotechnický projekt roku

Značka NOARK Electric, významný výrobce elektronických přístrojů a komponentů, se trvale snaží podporovat novou generaci studentů a žáků středních škol a učilišť v jejich vzdělávacím procesu. V soutěži NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM mají členové soutěžních týmů za úkol navrhnout, postavit a prezentovat projekt, ve kterém jsou využity produkty NOARK dodané v soutěžním balíčku. Soutěže se letos v devíti evropských zemích účastní 123 vzdělávacích institucí, konkrétně v ČR jde o 30 škol.

Členové týmů a jejich mentoři z řad pedagogických pracovníků měli za úkol sestavit libovolnou funkční aplikaci, ve které je minimálně polovina zaslaných a viditelně umístěných produktů. Všechna projektová videa je možné zhlédnout na webu soutěže www.noark-schools.com, kde do 26. ledna 2025 probíhá veřejné hlasování. Pět videí s největším počtem hlasů následně postoupí do regionálního finále, ve kterém odborná porota vybere trojici vítězných řešení. Český vítěz automaticky postoupí do jarního evropského finále, ve kterém se o výhru ve výši 250.000 korun utká s vítězi z dalších osmi zemí.

O evropský elektrotechnický titul v Praze

„Soutěž letos probíhá v ČR, na Slovensku a také v Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a Srbsku. Nesmírně se na letošní ročník těšíme, protože konkurence bude nejsilnější v historii tohoto projektu. Do soutěže se letos zapojilo 123 škol z devíti zemí a národní vítězové se utkají o titul nejlepšího evropského projektu,“ říká Karel Havlíček, Marketing Regional Manager NOARK Electric a pokračuje: „Slavnostní vyhlášení se uskuteční v Praze a zúčastní se ho zástupci vítězů ze všech zemí, kde se soutěž pořádá. NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM vnímáme jako prostředek, který může významně přispět k pozvednutí úrovně elektrotechniky v ČR i Evropě, a navíc studentům poskytuje potřebnou mezinárodní konfrontaci.“

Význam soutěže i její mezinárodní přesah také podtrhuje fakt, že záštitu nad evropským finále převzal Svaz moderní energetiky (SME). „V rámci SME vnímáme snahy České republiky posilovat své kompetence a rozvíjet projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, elektromobility nebo výroby čipů. Tyto snahy ale vyzní dlouhodobě do ztracena, pokud nebudeme v naší zemi kultivovat a zkvalitňovat technické vzdělávání. Proto jsme se rádi ujali záštity nad evropským finále NOARK PLNÍ SNY ŠKOLÁM. Jde o soutěž, která posiluje znalosti, zkušenosti i mezinárodní konfrontaci českých studentů elektrotechniky, a my jsme přesvědčeni, že bez kvalitních lidí v tomto oboru se naše země dlouhodobě neobejde,“ říká Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

Vítěz českého regionálního kola bude vyhlášen 31. 1. 2025 a kromě šance získat na jaře evropský primát obdrží 50.000 Kč pro svou školu, vouchery v hodnotě až 6000 Kč pro studenty – autory, kteří na projektu pracovali. Loni první místo získali studenti SŠ PHZ a VOŠ Uherské Hradiště s projektem automatizovaného skleníku.

Kontakt:

www.noark-schools.com