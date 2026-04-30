Celková oprava mostu mezi Krnovem a hranicemi s Polskem potrvá do srpna

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Od pondělí 30. března provádíme opravu mostu na silnici č. 57 v obci Liptaň, což je lokalita mezi Krnovem a státními hranicemi. Investice za 11 a půl milionu korun zahrnuje celkovou obnovu mostního svršku i spodní stavby. Doprava povede do srpna kyvadlově kolem semaforů.“
Náročná rekonstrukce zahrnuje několik fází práce. Jde o demolice říms, sanace, výkopy přechodových oblastí, zhotovení gabionových zdí, pokládka nové hydroizolace a doplnění svodidel i značení.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Oprava mostu jde podle harmonogramu. Konkrétně jsme nyní vyfrézovali potřebnou polovinu silnice č.57, abychom mohli odkopat staré vozovkové vrstvy. Po odvozu přebytečného odpadu jsme se dostali na nosnou konstrukci mostu, kterou nyní zaměří geodet, a spolu s projektantem do detailu upřesníme nejlepší postup dalších fází celkové rekonstrukce.“
Obousměrná doprava během oprav povede kyvadlově kolem semaforů jedním pruhem pro oba směry. Opětovné zprovoznění silnice v plném profilu předpokládá stavební firma během druhé poloviny srpna.
