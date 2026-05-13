Celostátní školní soutěž Nachytej AI zná vítěze - přihlásilo víc než 400 týmů

Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Druhý ročník soutěže Nachytej AI o víkendu vyvrcholil slavnostním vyhlášením vítězů a předáním cen na technologickém festivalu Maker Faire Prague. Do soutěže se letos zapojilo přes 400 školních týmů pod vedením 170 učitelů základních a středních škol z celé České republiky, účast tak byla proti prvnímu ročníku v roce 2025 víc než dvojnásobná. Přihlášené projekty jsou zdokumentované v online galerii, a můžou tak být trvalou inspirací dalším školám i praktickým nástrojem při výuce. Pořadatelé soutěže kromě toho spustili průzkum mezi pedagogy s cílem líp pochopit benefity i rizika AI ve vzdělávání.

Soutěž Nachytej AI zaměřená na vzdělávání s pomocí umělé inteligence na základních a středních školách zná vítěze letošního ročníku. Vyhlášení nejlepších týmů a předání cen se uskutečnilo 9. května 2026 na festivalu Maker Faire Prague, kde se zároveň představily vybrané projekty ukazující současné možnosti využití AI ve výuce. Letošní ročník potvrdil výrazně rostoucí zájem škol o smysluplné zapojení umělé inteligence do výuky. Zatímco v prvním ročníku soutěže v roce 2025 se zapojilo 172 týmů z celé České republiky, letos se jich přihlásilo 404. Odborná porota nakonec z 214 správně odevzdaných projektů vybrala 12 vítězů ve 4 kategoriích. Školní projekty měly podobu interaktivních webů, chatbotů, simulátorů, vzdělávacích aplikací i experimentů zaměřených na odhalování halucinací a nepřesností AI.

„Nachytej AI ukazuje, že umělá inteligence může do výuky přinést víc než jen rychlé odpovědi. Pomáhá, když s ní žáci pracují promyšleně, učí se klást výstižnější otázky, ověřovat výsledky a přemýšlet, kdy je AI užitečná, a kdy naopak selhává. Právě to jsou dovednosti, které budou ve škole i mimo ni stále důležitější,“ říká Marek Dědič ze společnosti EDU-AI, organizátor soutěže.

Vítězové soutěže ve čtyřech kategoriích

1.      V kategorii Nejvyšší vzdělávací hodnota získal první místo projekt ReStudy stejnojmenného týmu z Obchodní akademie v Českých Budějovicích. Studenti vytvořili interaktivní studijní web, který kombinuje přehledné lekce s AI asistentem. Projekt pracuje s metodou opakovaného zadávání a kontroly výstupů, aby studujícím pomáhal učit se samostatně a zároveň ověřovat kvalitu generovaného obsahu.

2.      V kategorii Nejhorší halucinace zvítězil projekt Hlasy historie týmu VDAi ze Střední školy technické a dopravní z Ostravy-Vítkovic. Tým uspořádal multi-AI debatu, v níž různé modely vystupovaly v rolích historických a současných osobností. Cílem bylo ukázat, jak přesvědčivě můžou AI nástroje formulovat i nepřesné nebo smyšlené výroky, a naučit se jejich odpovědi kriticky hodnotit.

3.      V kategorii Nejlépe zpracovaný projekt obsadil první místo projekt Biomechanika pohybu běhu na lyžích stejnojmenného týmu z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Liberce. Projekt využívá interaktivní aplikaci vytvořenou s pomocí AI k vizualizaci jednotlivých fází běhu na lyžích. Díky animacím a ovládacím prvkům pomáhá pochopit pohybové mechanizmy lidského těla, které se v běžné výuce nebo tréninku slovně obtížně vysvětlují.

4.      V kategorii Cena za originalitu zvítězil projekt Historical Echoes, Timeline a TimeGlobe týmu Vládci zeměkoule z Gymnázia BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti vytvořili vizuálně poutavé vzdělávací nástroje zaměřené na dějepis a práci s časovou osou. Projekt propojuje výklad, interaktivní práci s událostmi a testování znalostí tak, aby dějepis nebyl jen seznam dat, ale živé objevování souvislostí.

Vítězné týmy získaly kromě hmotných cen také divokou kartu na Českou AI Olympiádu, jejíž národní kolo se uskuteční 22. června 2026 v Plzni. Soutěž pořádaná organizací NVIAS je určena studentům středních škol a navazuje na mezinárodní soutěž International Olympiad in AI.

Cena popularity, průzkum mezi učiteli a ročník 2027

Hlavním partnerem letošní soutěže Nachytej AI je Nadace O2. K dalším partnerům patří Logitech, Google, Microsoft, Samsung Electronics, SCIO a Digital Resources. Soutěž se koná s podporou Pedagogické fakulty UK, iniciativy prg.ai a vzdělávací organizace Aignos a podporují ji i významné osobnosti a influenceři v oblasti AI a vzdělávání.

Kromě hodnocení odborné poroty bude nyní finálové projekty na sociálních sítích hodnotit i širší veřejnost. V říjnu tohoto roku pak na základě zájmu a ohlasů získají nejoblíbenější týmy ještě cenu za popularitu a s ní další odměny od partnerů Nachytej AI.

Pořadatel soutěže EDU-AI ve spolupráci se společností Samsung navíc navazuje na soutěž průzkumem mezi vyučujícími, který má odhalit další specifika AI ve vzdělávání. Do průzkumu se můžou zapojit v dotazníku zde: https://www.nachytejai.cz/dotaznik

Všechny projekty letošního ročníku Nachytej AI jsou veřejně dostupné v galerii na https://www.nachytejai.cz/galerie, pro velký zájem je na webu soutěže rovněž spuštěná registrace projektů pro ročník 2027, která může školním týmům sloužit jako pracovní plocha už teď.

Zdroj: EDU-AI, o.p.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

