Celosvětové oslavy Mezinárodního dne jazzu 2025 vyvrcholily strhujícím světovým koncertem největších hvězd v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech

Jubilejní 15. ročník Mezinárodního dne jazzu bude hostit v roce 2026 Chicago

Čtrnáctý ročník Mezinárodního dne jazzu vyvrcholil strhujícím světovým koncertem největších hvězd z Etihad Areny v hostitelském městě Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Na koncertě, který moderoval oscarový herec Jeremy Irons a řídil Herbie Hancock, vystoupili světoznámí umělci ze 14 zemí, mezi nimiž byli Dee Bridgewater, Etienne Charles, Kurt Elling, Ruthie Foster, José James, John McLaughlin, Hélene Mercier, Danilo Pérez, John Pizzarelli, Dianne Reeves, David Sánchez, Arturo Sandoval, Janis Siegel, Varijashree Venugopal a další. Sledujte zdarma na stránkách jazzday.com.

Na celosvětovém koncertu hvězd oznámili představitelé UNESCO, že jubilejní 15. ročník Mezinárodního dne jazzu se uskuteční v roce 2026 v rodném městě Herbieho Hancocka, v americkém Chicagu.

Ráno 30. dubna se v Kasr Al Watan, Paláci národa, konal pozoruhodný zahajovací ceremoniál. Mohamed Chalífa Al Mubárak, předseda Odboru kultury a cestovního ruchu, oficiálně přivítal Mezinárodní den jazzu v Abú Zabí. Na akci vystoupil zástupce generálního ředitele UNESCO pro kulturu Ernesto Ottone a Jeremy Irons, uznávaný divadelní, filmový a televizní herec. Mezi hlavní body programu patřilo dojemné sólové vystoupení Herbieho Hancocka se skladbou "Maiden Voyage" a strhující prezentace tradiční arabské hudby v podání místních umělců.

K vrcholům celosvětového koncertu hvězd patřilo vystoupení Dee Bridgewater, která společně s Johnem McLaughlinem a Johnem Pizzarellim zahrála groove verzi písně "The Thrill Is Gone". Světoznámá koncertní klavíristka Hélene Mercier z Paříže a začínající talent A Bu z Pekingu spojili dva kontinenty v oslnivém klavírním duu, které předvedlo skladbu George Gershwina "Rhapsody in Blue" – klasickou poctu duchu a rytmu jazzu. Arturo Sandoval, David Sánchez a Danilo Pérez vzdali hold Dizzymu Gillespiemu svým elektrizujícím provedením skladby "Tin Deo".

John McLaughlin předvedl ohromující jazzovou fúzi u své originální skladby "As The Spirit Sings". Dianne Reeves, známá svým emotivním vokálním uměním a jazzovou interpretací, přednesla procítěnou skladbu "Someone to Watch Over Me". José James obohatil klasickou píseň The Rolling Stones "Miss You" o svou jedinečnou směs soulu a swaggeru. Jazzový den 2025 zakončilo tradiční finále v podobě písně Johna Lennona "Imagine", univerzální hymny za mír, která zvedla publikum na nohy při oslavě jednoty prostřednictvím hudby.

Oslavy Jazzového dne 2025 v Abú Zabí zahrnovaly desítky programů pro veřejnost, které přiblížily kouzlo jazzu malým dětem a začínajícím profesionálním hudebníkům na místech, jako jsou Berklee Abu Dhabi, Bait Al Oud a Kulturní nadace. Ve spolupráci s Kulturním summitem v Abú Zabí byl součástí programu speciální koncert v uměleckém muzeu Louvre Abú Zabí a podnětný panelový rozhovor mezi Herbiem Hancockem a generálním ředitelem Financial Times Johnem Riddingem. Po celém světě se uskutečnily tisíce vystoupení, mistrovských kurzů, jam sessions a vzdělávacích a komunitních programů ve více než 190 zemích.

Mezinárodní den jazzu každoročně 30. dubna spojuje země a komunity po celém světě, aby podpořil mír a jednotu, dialog mezi kulturami a respekt k lidské důstojnosti. Mezinárodní den jazzu byl přijat členskými státy UNESCO z iniciativy velvyslance dobré vůle UNESCO Herbieho Hancocka, který každoročně oslavám předsedá společně s generální ředitelkou UNESCO Audrey Azoulayovou.

Partnerem Mezinárodního dne jazzu 2025 bylo Oddělení kultury a cestovního ruchu Abú Zabí, jemuž poskytla zásadní globální podporu Nadace Doris Dukeové. Letecká společnost United, globální partner Mezinárodního dne jazzu, zajistila leteckou dopravu a další podporu pro umělce a pedagogy.

