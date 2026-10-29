Celset uvádí na mezinárodní trhy Soltox, značku korejského botulotoxinu typu A

Soltox se dodává v formulacích o síle 100 jednotek a 200 jednotek a vyznačuje se třemi charakteristickými technickými vlastnostmi: toxinovým komplexem o molekulové hmotnosti 900 kDa, lyofilizovanou lékovou formou a pokročilým procesem čištění. Tyto vlastnosti společně odrážejí výrobní přístup kladoucí důraz na kontrolované zpracování, charakterizaci produktu a farmaceutickou kvalitu.
Komplex o velikosti 900 kDa popisuje molekulární velikost proteinového komplexu botulotoxinu, včetně přidružených proteinů. Tato charakteristika označuje specifický rys přípravku, nikoli však tvrzení o delším klinickém účinku či vyšší účinnosti. Soltox se dodává jako lyofilizovaný prášek určený k rekonstituci před podáním kvalifikovaným zdravotnickým personálem v souladu s příslušným označením přípravku a místními požadavky.
Čištění představuje další ústřední prvek výrobního přístupu k přípravku Soltox. Pokročilá technologie čištění botulotoxinu se uplatňuje při zpracování botulotoxinu typu A, přičemž důraz je kladen na oddělení požadované látky od nežádoucích složek. Výroba rovněž zahrnuje kontrolované výrobní podmínky a postupy kontroly kvality botulotoxinu, které pokrývají přípravu, plnění, lyofilizaci a hodnocení šarží.
Společnost CELSET zdůrazňuje tyto výrobní charakteristiky jako technický základ přípravku SOLTOX. Její uvedení produktu na trh klade důraz na identitu složení a kontrolu procesů, aniž by výrobní charakteristiky ztotožňoval s neověřenými rozdíly ve výsledcích u pacientů. Značka kombinuje technické informace se stručnou identitou navrženou tak, aby byla rozpoznatelná v celém odvětví lékařské estetiky.
Uvedení na trh upevňuje pozici Soltox v rámci mezinárodních aktivit společnosti CELSET v oblasti lékařské estetiky. Uvedení na trh odráží rostoucí viditelnost korejské biotechnologie a výroby v oblasti lékařské estetiky, stejně jako význam zavedených lékařských kanálů a regulačních rámců specifických pro daný trh. Společnost CELSET považuje rozvoj trhu na úrovni jednotlivých zemí a profesionální vztahy za nedílnou součást mezinárodní přítomnosti značky Soltox.
Uvedení značky Soltox rozšiřuje portfolio společnosti CELSET v oblasti estetické medicíny a doplňuje její zaměření na vědecky podloženou komunikaci o produktech. Společnost klade důraz na konzistentní prezentaci značky a jasné informace pro zdravotnické odborníky na různých trzích. Dostupnost a použití se řídí regulačními požadavky platnými v jednotlivých zemích.
O CELSET INC.
CELSET INC. se sídlem v Soulu v Jižní Koreji je korejská biotechnologická společnost zaměřená na sektor lékařské estetiky. Soltox odráží závazek společnosti k jedinečným značkám, principům výroby v oblasti estetické medicíny a profesionální komunikaci pro globální estetický průmysl.
Pro dotazy: contact@celset.co.kr
Domovská stránka: https://celset-aesthetics.com/
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59847.