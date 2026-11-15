Cemig a Huawei společně zavádějí privátní bezdrátovou síť o frekvenci 450 MHz

- Mezery v pokrytí: Pokrytí sítě operátorů v Brazílii je pouze asi 50 %. Velké množství distribučních zařízení v odlehlých, neobydlených oblastech zůstávalo po delší dobu v zónách bez komunikace. Když došlo k poruchám, musel personál překonávat dlouhé vzdálenosti kvůli opravám a běžným kontrolám, což závažným způsobem omezovalo provozní efektivitu.
- Nedostatek spolehlivosti: SLA pro veřejnou síť nebyla navržena s ohledem na provoz elektrické sítě. Během období dešťů nepříznivé počasí často způsobovalo výpadky základnových stanic nebo přerušení mikrovlnného spojení a míra konektivity distribučních zařízení klesla z 90 % na přibližně 60 %. Když byla komunikace přerušena, příkazy dálkového ovládání nemohly být k zařízením dosažitelné ani na nich provedeny, v důsledku čehož byl personál nucen cestovat na místo za účelem manuálního ovládání. To výrazně zpožďovalo obnovu dodávek proudu, narušovalo spolehlivost dodávek a způsobovalo značné ekonomické ztráty.
Řešení
Aby se společnost Cemig s těmito výzvami vypořádala, provedla několik kol technického hodnocení a globálního výzkumu případů užití a nakonec si jako strategického partnera vybrala společnost Huawei pro společné nasazení první komerční privátní bezdrátové sítě o frekvenci 450 MHz pro energetický sektor v Latinské Americe.
Výsledek přihlášky
Po provozních testech získal zákazník osobní zkušenost s výhodami, které soukromá bezdrátová síť přináší, což posílilo jeho důvěru v modernizaci distribuční sítě a vzbudilo vysoká očekávání ohledně budoucí energetické transformace: „Společnost Huawei předložila v průběhu výběrového řízení nejlepší nabídku a nabídla řešení, které nejen splňuje naše současné požadavky na modernizaci distribuční sítě, ale je také škálovatelné pro budoucí integraci obnovitelných zdrojů energie.„Společnost Huawei má rozsáhlé zkušenosti v energetickém průmyslu. Díky řešení privátní sítě od společnosti Huawei získá společnost Cemig vysoce kvalitní privátní komunikační síť. Pro společnost Cemig toto partnerství jde daleko za hranice technologií; je klíčové pro náš budoucí obchodní růst."
1. Zlepšená spolehlivost napájení
Soukromá bezdrátová síť zvýšila konektivitu distribučních terminálů na 99 % a spolehlivost komunikace na 99,99 %, čímž se výrazně zlepšila úroveň služeb distribuce energie společnosti Cemig.
2. Zmírnění obchodních rizik
Soukromá bezdrátová síť může výrazně snížit ztráty na linkách, SAIDI a SAIFI, a tím pomoci společnosti Cemig vyhnout se regulačním sankcím.
3. Zaručená návratnost investic
Soukromá bezdrátová síť výrazně zlepšuje energetické služby, zajišťuje, že společnost Cemig splňuje regulační požadavky společnosti ANEEL a zajišťuje příznivou návratnost investic.
4. Rozšířené základní výrobní aplikace
Jako základní komunikační páteř pro výrobu energie poskytuje soukromá bezdrátová síť spolehlivé připojení v koncové části sítě pro současnou automatizaci distribuce. Dále podporuje budoucí klíčové aplikace, jako je masivní integrace inteligentních měřičů, rychlé zavádění distribuované fotovoltaiky a komplexní správa mikrosítí, což pohání přechod od tradiční výroby energie založené na zátěži k dynamické interakci mezi zdrojem, sítí, zátěží a úložištěm.
Pro více informací prosím navštivte: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz
Kontakt: panbiyi1@h-partner.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60070.