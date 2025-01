Cena Pavla Kouteckého zveřejnila nominované snímky

Citlivé osobní sondy i experimenty s formou i obsahem

V každé kategorii se divákům a porotě představí celkem 5 snímků. V celovečerní kategorii se představí snímky Echt – Film o malíři Janu Mertovi (r. Tomáš Merta), představující koláž života tohoto předního českého malíře, Králové Šumavy režiséra Krise Kellyho, vyprávějící příběh legendárního převaděče, Svět mezi námi, ve kterém Marie Dvořáková sleduje splněný americký sen fotografky Marie Tomanové, citlivý snímek Ta druhá (r. Marie-Magdalena Kochová), zaměřující se na fenomén tzv. „glass children“ či Velký finále PSO, v němž režisér Dominik Kalivoda sleduje amatérské hudební uskupení, které se během pár let dokázalo dostat z lokální scény až do vyprodané Lucerny.

Krátkometrážní kategorie pak nabídne snímky Dotknout se tmy,jehož režisérka Jamaica Kindlová ukazuje, že absence jednoho ze smyslů nemusí být je překážkou, citlivou sondu do prostředí léčebny dlouhodobě nemocných Fénix (r. František Pecina), Pavoučí symfonii režisérky Natálie Nešporové, překonávající klasické schéma narativního vyprávění a otevírající dveře do drobných mikrosvětů kolem nás, snímek Polní lékař aneb Pravidla styku s místními e-dívkami (r. Andran Abramjan, Jan Hofman), vtahující do vědomí pilota dronu na mírotvorné misi v deflorované krajině a nabízející vhled do „erotické geopolitiky 21. století“ či snímek Julie Slovenčíkové Ruvja a Morena, vytvářející intimní portrét dívčího přátelství, propojujícího dětství s dospělostí, hru s vážností a skutečnost s fikcí.

Projekce nominovaných filmů i slavnostní předání ceny

Projekce všech nominovaných filmů proběhnou od pondělí 10. února do středy 12. února. Detailní program s časy promítání jednotlivých snímků naleznete na našem webu. Ve čtvrtek 13. února ve 20:00 pak program vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů a předáním ocenění. Oceněné snímky bude následně možné zhlédnout v sobotu 15. února.

