Center for Creative Leadership jmenovalo Patricka Mullanea prezidentem a generálním ředitelem

Mullane přichází do CCL po téměř 11 letech působení na Harvard Business School, kde naposledy zastával funkci výkonného ředitele divize Harvard Business School Online & Executive Education. V této pozici řídil růst a rozšiřování nabídky online vzdělávání a studijních programů, které nevedou k získání akademického titulu. Na začátku své kariéry sloužil jako důstojník amerického letectva a později působil jako podnikatel, vrcholový provozní manažer a generální ředitel.
„Jsem přesvědčen, že kvalitní vedení lidí patří k nejvzácnějším a nejcennějším zdrojům na světě," uvedl Mullane. „Právě toto přesvědčení mě mimo jiné přivedlo do CCL. Dobré vedení dokáže utvářet firemní kulturu, zvyšovat výkonnost a zachovávat stabilitu i ve chvílích, kdy se svět kolem nás otřásá. CCL spolupracuje s organizacemi po celém světě, aby jim pomáhalo takové vedení rozvíjet."
„Po důkladném výběrovém řízení s velkou radostí vítáme Patricka jako nového prezidenta a generálního ředitele CCL," uvedl Peter Richardson, předseda správní rady CCL. „Spojuje strategickou vizi, hluboké odborné znalosti v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků a nadšení pro rozvoj lídrů, kteří dokážou přinášet skutečné změny. Patrick je připraven a těší se na spolupráci s našimi týmy a klienty, aby mohl navázat na dosavadní úspěchy CCL a pokračovat v naplňování našeho poslání i v dalších letech."
Mullane nastupuje do čela CCL v době, kdy rychlý technologický pokrok a rostoucí ekonomická a geopolitická složitost mění nároky, které organizace kladou na své vedoucí pracovníky. CCL investuje do rozvoje služeb, které na tyto potřeby reagují. Mezi nedávno představené novinky patří Succession Reimagined, program zaměřený na plánování nástupnictví ve vrcholovém vedení, který vychází z výzkumných poznatků, a My Studio™, pracovní prostředí pro rozvoj vedoucích pracovníků využívající umělou inteligenci. Je součástí platformy CCL Passport™ a umožňuje týmům odpovědným za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců rychleji vytvářet a vyhodnocovat programy přizpůsobené konkrétním potřebám.
„Kvalitní vedení lidí nikdy nebylo důležitější a CCL má mimořádnou příležitost pomoci většímu počtu vedoucích pracovníků zvládat zásadní změny a úspěšně vést své týmy v proměňujícím se světě," uvedl Mullane. „Těším se, že budu moci navázat na téměř 60 let špičkového výzkumu a ve spolupráci s našimi týmy a klienty dále rozšiřovat působnost CCL."
Mullane získal bakalářský titul v oboru matematika na University of Notre Dame, magisterský titul v oboru projektového a systémového řízení na Golden Gate University a titul MBA na Harvard Business School. Z Bostonu se stěhuje do Greensboro v Severní Karolíně, kde bude působit v globální centrále CCL.
Center for Creative Leadership (CCL) věří, že největší silou každé organizace jsou její lidé. Spolupracuje proto s organizacemi po celém světě na rozvoji vedoucích pracovníků a prostředí, které podporuje jejich schopnost vést ostatní. Využívá přitom téměř 60 let zkušeností a výzkumu, aby potenciál v oblasti vedení lidí proměňovalo v měřitelnou výhodu z hlediska výkonnosti. CCL navrhuje a poskytuje řešení pro rozvoj vedoucích pracovníků na míru, vzdělávací programy s otevřeným přihlašováním, individuální koučink vedoucích pracovníků, hodnoticí nástroje a předplacené služby pro rozvoj vedoucích pracovníků v rámci celých organizací. Jeho klienti pocházejí ze Severní Ameriky, Evropy, Indie, Blízkého východu a asijsko-pacifického regionu.
Zdroj: Center for Creative Leadership
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59968.