Centropol Energy: Kudy malým a středním firmám utíkají peníze za energie?

1. Firma si hlídá cenu, nikoli spotřebu
Cenu za dodávku energií jsou odběratelé většinou zvyklí sledovat. Méně pozornosti už věnují detailům spotřeby, natož aby důsledně hledali možnosti pro její snížení. Případný vyšší účet automaticky přisuzují zdražení energií, přestože skutečnou příčinou může být zbytečný chod spotřebičů mimo pracovní dobu, zastaralé vybavení provozovny nebo nevhodně zvolená technologie a vyloučit nelze ani závadu na měřidle
Pravidelné porovnávání spotřeby nejen mezi jednotlivými měsíci, ale také se stejným obdobím předchozího roku může odhalit nesrovnalost dřív, než vznikne větší škoda. Pokud se provoz významně nezměnil a odběr přesto roste, důvodem může být například porucha chlazení, zanesené filtry, neefektivní ohřev vody nebo nevhodně nastavená regulace vytápění.
"Vyplatí se zvážit, jestli ve večerních hodinách, o víkendech nebo v době dovolených musí ve firmě běžet veškerá zařízení jako při běžném pracovním provozu - chlazení, nebo vytápění, vzduchotechnika, ohřev vody, servery, osvětlení, reklamní prvky a podobně," uvádí Monika Bartošová, mluvčí Centropolu. Samozřejmě jsou provozy, kde to nutné je, ale v mnoha oborech může vhodné nastavení mimopracovního režimu spotřeby přinést zajímavé úspory.
Jak snížit spotřebu elektřiny
Rozdíl ve spotřebě mezi starými a novými technologiemi může být překvapivě výrazný. Halogenové osvětlení s příkonem 50 W lze nahradit LED zdrojem se spotřebou jen 6 až 8 W, což představuje úsporou kolem 80 až 90 %. Moderní invertorové jednotky dokážou při stejném chladicím výkonu spotřebovat o 30 až 50 % méně elektřiny než klimatizace stará 10 a více let. Významné úspory přináší také obnova gastrochladicích zařízení: starší profesionální lednice nebo vitrína může spotřebovat více než 1500 kWh ročně, zatímco moderní model se běžně vejde do poloviny této hodnoty. A neméně zajímavé jsou kompresory, kdy přechod ze starého pístového na frekvenčně řízený kompresor může snížit spotřebu elektřiny o 10 až 35 %.
2. Zálohy, odečty a faktury neodpovídají skutečnému provozu
V některých firmách mají záměrně nastavené vysoké zálohy, aby předešli nedoplatku, jinde naopak z principu platí málo a vše dorovnají až při vyúčtování. Ani jedna varianta není ideální, zálohy by měly odpovídat aktuální spotřebě, sjednané ceně i očekávanému vývoji provozu. V prvním případě si firma zbytečně váže peníze, ve druhém zase riskuje, že ji vysoký nedoplatek dostane do potíží.
Problém se ještě prohloubí, když pro vyúčtování z nějakého důvodu neproběhne fyzický odečet stavu měřidla a spotřeba je určena takzvaným kvalifikovaným odhadem podle posledních známých údajů a typového diagramu dodávky (TDD). Pokud nejsou k dispozici dostatečná historická data, použije se průměrná spotřeba obdobných odběrných míst se stejným TDD a velikostí jističe. Jestliže firma v průběhu roku rozšířila výrobu, pořídila nové technologie nebo naopak část provozu utlumila, nemusí odhad odpovídat realitě.
Podnikatelé by proto měli průběžně sledovat stavy měřidel a při podezření na nesrovnalosti porovnat fakturované údaje se skutečným stavem elektroměru nebo plynoměru. "Faktura obsahuje řadu důležitých informací, u stabilních dodavatelů typu Centropolu obvykle také porovnání spotřeby za předchozí období. Několik minut věnovaných kontrole spotřeby, cenových podmínek i nastavení záloh může odhalit problém, který by jinak zvyšoval náklady po celé další zúčtovací období," upozorňuje Monika Bartošová.
3. Nevhodný jistič nebo distribuční sazba
Významnou část nákladů na energie tvoří regulované platby související s rezervovaným příkonem (za jistič) a distribuční sazbou. Setkáváme se přitom s případy, kdy firma zůstává u nastavení, které odpovídalo provozu před několika lety, nikoliv současné situaci. Čím vyšší je kapacita hlavního jističe, tím vyšší jsou platby, a poplatky se liší také u jednotlivých distribučních sazeb.
Naddimenzovaný hlavní jistič mohl v odběrném místě zůstat po předchozím nájemci, z důvodu technologie nebo výroby, která už skončila, nebo po odstranění energeticky náročných zařízení. Případné výměně jističe by vždy mělo předcházet odborné posouzení, jinak mohou při běžném provozu vznikat výpadky. Pro kapacitu hlavního jističe je určující maximální příkon i při možném souběhu všech zařízení - například klimatizace, výrobních strojů, ohřevu vody a nabíjení elektromobilů.
Podobně neaktuální může být i distribuční sazba. Mohla být nastavena před lety podle původního provozu, mezitím se změnilo vytápění, způsob ohřevu vody, vybavení i charakter podnikání. Firma pak platí za sazbu, která neodpovídá jejímu současnému odběru a instalovaným technologiím.
"Jednotlivé podnikatelské sazby mají odlišnou strukturu regulovaných plateb a některé jsou určeny jen pro konkrétní způsoby využití elektřiny. Změnu proto nelze provést libovolně a může být nutné doložit splnění technických podmínek. Kontrola se doporučuje zejména po rekonstrukci, elektrifikaci vytápění nebo převzetí provozovny po jiném nájemci. Když se na nás obrátíte, rádi pomůžeme, jako to běžně děláme i u našich klientů z řad domácností," vysvětluje Monika Bartošová.
4. Firma je v nájmu a neví, za co přesně platí
Specifickou situaci řeší firmy, které podnikají v pronajatých prostorách. Energie mohou být vedeny přímo na nájemce, přeúčtovávány pronajímatelem nebo zahrnuty do společných služeb. Podnikatel by měl vědět, jestli má vlastní fakturační měřidlo, podružné měření nebo zda se náklady rozdělují podle podlahové plochy či jiného smluvního klíče. Důležité je také ověřit, jak přispívá na provoz společných prostor, jejich osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniku.
Riziko představuje i převzetí nové provozovny bez řádného předávacího odečtu. "Při stěhování nebo změně nájemce nestačí pouze podepsat smlouvu k prostoru. Do předávacího protokolu patří stav elektroměru a plynoměru, datum odečtu, výrobní číslo měřidla a ideálně také jeho snímek. Tyto údaje jednoznačně oddělí spotřebu původního a nového uživatele," říká Monika Bartošová.
Bez předávacího odečtu může později vzniknout spor o to, kdo má za energie platit. Podnikatel by měl zároveň ověřit, že jsou měřidla řádně přiřazena k pronajímaným prostorám a zda údaje uvedené ve smlouvě odpovídají skutečnosti. Zcela zásadní je přesná identifikace konkrétního odběrného místa.
5. Firma nemá správně zvolený produkt dodávky
Pro většinu menších firem a živnostníků, kteří nemají vlastní fotovoltaiku nebo možnost přizpůsobovat spotřebu elektřiny její ceně na denním trhu, je vhodná fixace ceny. Čím menší má firma spotřebu, tím delší fixaci může volit. Není přitom nijak neobvyklé podepsat smlouvu na dodávku energií s novým dodavatelem i 12 měsíců před koncem stávajícího smluvního období. Aktivní vyjednávání zpravidla přináší výhodnější ceny. A není třeba se bát fixace při případném stěhování, pokud firma končí v odběrném místě, automaticky končí i smlouva na dodávku energií, s výjimkou individuálních produktů se specifickými podmínkami.
"Produkty s delší fixací mají zpravidla výhodnější ceny. Fixace ceny energií alespoň na část spotřeby je vhodná pro celou řadu oborů, jimž se menší firmy a živnostníci věnují. Naším speciálním produktem určeným přímo pro firmy a živnostníky s nízkou spotřebou elektřiny do 8 MWh a plynu do 15 MWh je zvýhodněný NÍZKÝ TARIF pro podnikatele na 2 roky," uzavírá Monika Bartošová.
Tabulka optimálních produktů dodávky energií podle druhu podnikání v příloze.
Zdroj: Centropol Energy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.