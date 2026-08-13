Centropol Energy: Kudy malým a středním firmám utíkají peníze za energie?

Autor:
  10:24
Sledovat Metro na Googlu

Praha 13. srpna 2026 (PROTEXT) - Majitelé menších firem ani živnostníci obvykle nezaměstnávají vlastního energetika, který by průběžně kontroloval smlouvy, faktury, odečty nebo provoz spotřebičů. Podobně jako to vidíme ve vztahu k energiím u domácností, i podnikatele primárně zajímá především výše přeplatku či nedoplatku ve vyúčtování. Náklady na energie přitom ovlivňuje celá řada proměnných. Kromě ceny za komoditu je to samozřejmě zejména spotřeba, ale důležitou roli hraje také nastavení distribuční sazby a jističe v odběrném místě, způsob účtování nebo správa smluv. A podle společnosti CENTROPOL ENERGY je žádoucí mít všechny tyto faktory na zřeteli.

1. Firma si hlídá cenu, nikoli spotřebu

Cenu za dodávku energií jsou odběratelé většinou zvyklí sledovat. Méně pozornosti už věnují detailům spotřeby, natož aby důsledně hledali možnosti pro její snížení. Případný vyšší účet automaticky přisuzují zdražení energií, přestože skutečnou příčinou může být zbytečný chod spotřebičů mimo pracovní dobu, zastaralé vybavení provozovny nebo nevhodně zvolená technologie a vyloučit nelze ani závadu na měřidle

Pravidelné porovnávání spotřeby nejen mezi jednotlivými měsíci, ale také se stejným obdobím předchozího roku může odhalit nesrovnalost dřív, než vznikne větší škoda. Pokud se provoz významně nezměnil a odběr přesto roste, důvodem může být například porucha chlazení, zanesené filtry, neefektivní ohřev vody nebo nevhodně nastavená regulace vytápění.

"Vyplatí se zvážit, jestli ve večerních hodinách, o víkendech nebo v době dovolených musí ve firmě běžet veškerá zařízení jako při běžném pracovním provozu - chlazení, nebo vytápění, vzduchotechnika, ohřev vody, servery, osvětlení, reklamní prvky a podobně," uvádí Monika Bartošová, mluvčí Centropolu. Samozřejmě jsou provozy, kde to nutné je, ale v mnoha oborech může vhodné nastavení mimopracovního režimu spotřeby přinést zajímavé úspory.

Jak snížit spotřebu elektřiny

Rozdíl ve spotřebě mezi starými a novými technologiemi může být překvapivě výrazný. Halogenové osvětlení s příkonem 50 W lze nahradit LED zdrojem se spotřebou jen 6 až 8 W, což představuje úsporou kolem 80 až 90 %. Moderní invertorové jednotky dokážou při stejném chladicím výkonu spotřebovat o 30 až 50 % méně elektřiny než klimatizace stará 10 a více let. Významné úspory přináší také obnova gastrochladicích zařízení: starší profesionální lednice nebo vitrína může spotřebovat více než 1500 kWh ročně, zatímco moderní model se běžně vejde do poloviny této hodnoty. A neméně zajímavé jsou kompresory, kdy přechod ze starého pístového na frekvenčně řízený kompresor může snížit spotřebu elektřiny o 10 až 35 %. 

2. Zálohy, odečty a faktury neodpovídají skutečnému provozu

V některých firmách mají záměrně nastavené vysoké zálohy, aby předešli nedoplatku, jinde naopak z principu platí málo a vše dorovnají až při vyúčtování. Ani jedna varianta není ideální, zálohy by měly odpovídat aktuální spotřebě, sjednané ceně i očekávanému vývoji provozu. V prvním případě si firma zbytečně váže peníze, ve druhém zase riskuje, že ji vysoký nedoplatek dostane do potíží.

Problém se ještě prohloubí, když pro vyúčtování z nějakého důvodu neproběhne fyzický odečet stavu měřidla a spotřeba je určena takzvaným kvalifikovaným odhadem podle posledních známých údajů a typového diagramu dodávky (TDD). Pokud nejsou k dispozici dostatečná historická data, použije se průměrná spotřeba obdobných odběrných míst se stejným TDD a velikostí jističe. Jestliže firma v průběhu roku rozšířila výrobu, pořídila nové technologie nebo naopak část provozu utlumila, nemusí odhad odpovídat realitě.

Kavárna

Podnikatelé by proto měli průběžně sledovat stavy měřidel a při podezření na nesrovnalosti porovnat fakturované údaje se skutečným stavem elektroměru nebo plynoměru. "Faktura obsahuje řadu důležitých informací, u stabilních dodavatelů typu Centropolu obvykle také porovnání spotřeby za předchozí období. Několik minut věnovaných kontrole spotřeby, cenových podmínek i nastavení záloh může odhalit problém, který by jinak zvyšoval náklady po celé další zúčtovací období," upozorňuje Monika Bartošová.

3. Nevhodný jistič nebo distribuční sazba

Významnou část nákladů na energie tvoří regulované platby související s rezervovaným příkonem (za jistič) a distribuční sazbou. Setkáváme se přitom s případy, kdy firma zůstává u nastavení, které odpovídalo provozu před několika lety, nikoliv současné situaci. Čím vyšší je kapacita hlavního jističe, tím vyšší jsou platby, a poplatky se liší také u jednotlivých distribučních sazeb.

Naddimenzovaný hlavní jistič mohl v odběrném místě zůstat po předchozím nájemci, z důvodu technologie nebo výroby, která už skončila, nebo po odstranění energeticky náročných zařízení. Případné výměně jističe by vždy mělo předcházet odborné posouzení, jinak mohou při běžném provozu vznikat výpadky. Pro kapacitu hlavního jističe je určující maximální příkon i při možném souběhu všech zařízení - například klimatizace, výrobních strojů, ohřevu vody a nabíjení elektromobilů.

Podobně neaktuální může být i distribuční sazba. Mohla být nastavena před lety podle původního provozu, mezitím se změnilo vytápění, způsob ohřevu vody, vybavení i charakter podnikání. Firma pak platí za sazbu, která neodpovídá jejímu současnému odběru a instalovaným technologiím.

"Jednotlivé podnikatelské sazby mají odlišnou strukturu regulovaných plateb a některé jsou určeny jen pro konkrétní způsoby využití elektřiny. Změnu proto nelze provést libovolně a může být nutné doložit splnění technických podmínek. Kontrola se doporučuje zejména po rekonstrukci, elektrifikaci vytápění nebo převzetí provozovny po jiném nájemci. Když se na nás obrátíte, rádi pomůžeme, jako to běžně děláme i u našich klientů z řad domácností," vysvětluje Monika Bartošová. 

4. Firma je v nájmu a neví, za co přesně platí

Specifickou situaci řeší firmy, které podnikají v pronajatých prostorách. Energie mohou být vedeny přímo na nájemce, přeúčtovávány pronajímatelem nebo zahrnuty do společných služeb. Podnikatel by měl vědět, jestli má vlastní fakturační měřidlo, podružné měření nebo zda se náklady rozdělují podle podlahové plochy či jiného smluvního klíče. Důležité je také ověřit, jak přispívá na provoz společných prostor, jejich osvětlení, vytápění nebo vzduchotechniku.

Riziko představuje i převzetí nové provozovny bez řádného předávacího odečtu. "Při stěhování nebo změně nájemce nestačí pouze podepsat smlouvu k prostoru. Do předávacího protokolu patří stav elektroměru a plynoměru, datum odečtu, výrobní číslo měřidla a ideálně také jeho snímek. Tyto údaje jednoznačně oddělí spotřebu původního a nového uživatele," říká Monika Bartošová.

Bez předávacího odečtu může později vzniknout spor o to, kdo má za energie platit. Podnikatel by měl zároveň ověřit, že jsou měřidla řádně přiřazena k pronajímaným prostorám a zda údaje uvedené ve smlouvě odpovídají skutečnosti. Zcela zásadní je přesná identifikace konkrétního odběrného místa.

5. Firma nemá správně zvolený produkt dodávky

Pro většinu menších firem a živnostníků, kteří nemají vlastní fotovoltaiku nebo možnost přizpůsobovat spotřebu elektřiny její ceně na denním trhu, je vhodná fixace ceny. Čím menší má firma spotřebu, tím delší fixaci může volit. Není přitom nijak neobvyklé podepsat smlouvu na dodávku energií s novým dodavatelem i 12 měsíců před koncem stávajícího smluvního období. Aktivní vyjednávání zpravidla přináší výhodnější ceny. A není třeba se bát fixace při případném stěhování, pokud firma končí v odběrném místě, automaticky končí i smlouva na dodávku energií, s výjimkou individuálních produktů se specifickými podmínkami.

"Produkty s delší fixací mají zpravidla výhodnější ceny. Fixace ceny energií alespoň na část spotřeby je vhodná pro celou řadu oborů, jimž se menší firmy a živnostníci věnují. Naším speciálním produktem určeným přímo pro firmy a živnostníky s nízkou spotřebou elektřiny do 8 MWh a plynu do 15 MWh je zvýhodněný NÍZKÝ TARIF pro podnikatele na 2 roky," uzavírá Monika Bartošová.

Tabulka optimálních produktů dodávky energií podle druhu podnikání v příloze.

Zdroj: Centropol Energy  
 ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Chtěl zabíjet a spáchal podvod. Soud poslal expolitika na 50 měsíců do vězení

Obžalovaný exmístostarosta Lovosic Miroslav Závada na chodbě Krajského soudu v...

Okresní soud v Ústí nad Labem uložil bývalému lovosickému místostarostovi Miroslavu Závadovi (dříve ODS) souhrnný trest 50 měsíců vězení za pokus o zabití a podvod v krajské organizaci. Obžalovaná...

13. srpna 2026  12:42,  aktualizováno  13:08

Olomouc spouští bezhotovostní placení v MHD. Zatím na zkoušku ve dvaceti vozech

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový...

Cestující v Olomouci budou mít od pondělí v tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy možnost zaplatit jízdenku kartou. Očekávané bezkontaktní terminály zatím budou funkční jen v některých...

13. srpna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Orelská pouť na Svatém Hostýně připomene výročí úmrtí kněze a politika Šrámka

ilustrační snímek

Orelská pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé...

13. srpna 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

V pátek začíná na tábořišti u Ústí nad Orlicí festival Janouškovo Ústí

ilustrační snímek

V pátek začíná na vodáckém tábořišti Cakle ve Starých Oldřichovicích u Ústí nad Orlicí dvoudenní festival folk a country hudby Janouškovo Ústí alias Muzikanti...

13. srpna 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

13. srpna 2026  12:12

Výzkum: Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku

ilustrační snímek

Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku, ukázala výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na...

13. srpna 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Dvouletá dívka se ztratila v kukuřičném poli, pátrací vrtulník ji rozplakal

Policie pátrala na Vyškovsku po ztraceném děvčeti v kukuřičném poli. (srpen...

Ztratit se ve vysoké kukuřici může klidně dospělý člověk, natož dvouleté děvče. Právě takto stará dívka vběhla na Vyškovsku do pole mezi klasy a její babička, s níž byla na procházce se ztratila z...

13. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Povodí Moravy: Srážek je málo, k zásobování pitnou vodou je v nádržích vody dost

ilustrační snímek

Situace v povodí Moravy je kvůli nedostatku srážek vážná. Hladiny povrchových i podzemních vod v ČR totiž závisí výhradně na tom, kolik naprší, respektive v...

13. srpna 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

Pod hladinou končíme. Policie mění strategii pátrání po muži na jezeře Most

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z paddleboardistů našli policisté minulý...

13. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:33

U lékaře skřeky, pak velké nákupy. Předstíraná retardace bratrům vynesla miliony

Záběr na jednoho z bratrů, kteří takřka devatenáct let předstírali mentální...

Policisté z Opavska odhalili mimořádně rozsáhlý podvod dvojice bratrů, kteří mnoho let předstírali mentální postižení a na jeho základě pobírali sociální dávky. Roky se jim dařilo oklamat lékaře i...

13. srpna 2026  11:22

Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle...

13. srpna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Premiéra Lucie, The Wailers i underground. Začíná TrutnOFF k Havlově devadesátce

Na Bojišti začal prvním dnem festival TrutnOFF. Jako první kapela vystoupila...

Premiéru nejznámější české kapely Lucie, návrat legendárních The Wailers nebo koncert americké gypsy punkové kapely Gogol Bordello přinese TrutnOFF Open Air Festival. Na trutnovském Bojišti začne...

13. srpna 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×