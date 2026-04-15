Centropol má energie zajištěné a drží ceny navzdory napětí na trzích

Centropol důsledně uplatňuje odpovědnou nákupní strategii založenou na postupném získávání elektřiny a zemního plynu. Díky tomu má společnost zajištěny energie pro všechny víceleté závazky s pevnou cenou bez ohledu na jejich délku i pro dodávky u produktů s dobou neurčitou nejen pro rok 2026, ale také pro významnou část roku 2027 i pro další léta. Tato strategie se opakovaně osvědčila zejména v krizových obdobích posledních let, kdy trhy čelily extrémním cenovým výkyvům a růstu cen emisních povolenek.
Je jisté, že ve střednědobém horizontu se nejen Evropa nebude nacházet v klidném období, ale naopak stále v situaci těžko předvídatelné a dynamické, jakou si pamatujeme z velké energetické krize. A to i z důvodu energetické transformace založené na odstraňování fosilních zdrojů výroby elektřiny. Dopředné zajišťování energií je tak pro klid odběratelů klíčové. Už před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě se Centropol zaměřil na větší diverzifikaci svých nákupních zdrojů, uzavřel kontrakt s cenotvorbou vázanou na americký Henry Hub, a tím ještě více posílil bezpečnost dodávek zemního plynu. Správnost diverzifikace při zajišťování zemního plynu se znovu potvrdila při současné faktické blokádě Hormuzského průlivu, která komplikuje export zkapalněného zemního plynu (LNG) z oblasti do Evropy. Byť odtud pochází jen zlomek evropské spotřeby, globální provázanost energetického trhu se logicky projevuje růstem a volatilitou cen.
Centropol s ohledem na své průběžné dopředné nákupy energií není nucen reagovat na probíhající výkyvy velkoobchodních cen úpravami ceníků. Aktuální situace na trzích se tak zákazníků Centropolu s fixovanými cenami naprosto nedotýká a ceny se nehýbou ani u kontraktů na dobu neurčitou. Také noví klienti, kterých po eskalaci situace na Blízkém východě skokově přibylo, stále uzavírají smlouvy na dodávku elektřiny i zemního plynu za atraktivní ceny ze začátku roku.
Index zajištění obchodníka jako součást DNA
„Index zajištění obchodníka je pro nás legislativním vyústěním strategie, kterou Centropol uplatňuje už řadu let. Energie nakupujeme s předstihem a máme je zajištěné tak, abychom byli schopni plnit své závazky vůči zákazníkům i v turbulentních obdobích a byli stále schopni přijímat klienty nové. Žijeme v době, kdy nejen k dění na energetických trzích lze říci, že jedinou jistotou je nejistota. Krizové okamžiky budou nadále přicházet a musíme na ně být připraveni,“ uvádí Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu.
Podmínky Indexu zajištění obchodníka (IZO) společnost kontinuálně dodržuje a dlouhodobě je naplňuje vysoce nad rámec zákonného minima, které činí 70 procent. Elektřinu i zemní plyn má zajištěny pro všechny fixované závazky bez ohledu na jejich délku a zároveň i na další spotřebu svých klientů v následujících letech. Výsledky IZO Centropol v souladu s legislativou oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu a zveřejňuje na svých webových stránkách.
Index zajištění obchodníka byl do české energetické legislativy zaveden po ukončení činnosti některých dodavatelů jako nástroj ochrany spotřebitelů. Právě Centropol patřil mezi hlavní iniciátory, jeho zavedení dlouhodobě podporoval a aktivně se podílel na jeho prosazení.
„Smyslem indexu je transparentně ukázat, zda má dodavatel energie skutečně nakoupené, nebo jen spoléhá na budoucí vývoj trhu. Pro nás v Centropolu se jedná o důkaz odpovědného přístupu, který důsledně uplatňujeme,“ dodává Jiří Matoušek.
Centropol tak i nadále potvrzuje pozici stabilního dodavatele, který staví na finančním zajištění, předvídatelnosti a dlouhodobé ochraně svých zákazníků.
CENTROPOL ENERGY, a.s. je český dodavatel energií s více než 20letou působností a silným finančním zázemím. Patří ke spolehlivým stabilním dodavatelům, v jeho péči je dlouhodobě kolem 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí.
Zdroj: CENTROPOL ENERGY, a.s