Centropol uvádí Nízký tarif pro podnikatele: výhoda pro malé provozy s nízkou spotřebou

  14:29
Praha 10. února 2026 (PROTEXT) - Elektřina od 2421 Kč/MWh bez DPH. Plyn za 870 Kč/MWh bez DPH. Fixace ceny na 2 roky. Energetická společnost Centropol představuje nový produkt Nízký tarif pro podnikatele, který je určen živnostníkům a firmám s roční spotřebou do 8 MWh elektřiny a 15 MWh plynu. Tento tarif s fixací ceny na 2 roky přináší cenu od 2 421 Kč/MWh silové elektřiny v sazbě C02d a plyn s cenou 870 Kč/MWh bez DPH. Reaguje na stav, kdy podnikatelé s nízkou spotřebou dosud jen obtížně nacházeli nabídku přizpůsobenou jejich potřebám. Sjednání je možné osobně na pobočkách, telefonicky i online prostřednictvím webu Centropol.

Nízká cena pro nízké spotřeby

Nízký tarif pro podnikatele je k dispozici od 9. února a zaměřuje se především na drobné provozovny, jako jsou kadeřnictví, kanceláře, ordinace, malé obchody či řemeslné dílny. Při roční spotřebě do 8 MWh elektřiny v distribuční sazbě C02d činí cena silové elektřiny 2421 Kč/MWh bez DPH, pro spotřeby do 15 MWh ročně je cena plynu stanovena na 870 Kč/MWh bez DPH. Cena je fixovaná na 2 roky, a podnikatelé tak nemusejí sledovat trh a porovnávat nabídky, protože mají jistotu, že jejich dodávka energií je výhodná.

Malé firmy a podnikatelé jsou páteří české ekonomiky. V Centropolu si jejich zásadní význam uvědomujeme a chceme jim nabídnout spolehlivý produkt, který jim pomůže udržet náklady pod kontrolou. Nízký tarif pro podnikatele vznikl právě proto, aby se mohli věnovat své profesi bez komplikací s výkyvy cen energií,“ vysvětluje Jiří Matoušek, ředitel marketingu a člen správní rady Centropolu. Nízký tarif pro podnikatele nabízí stabilitu a jistotu pevné ceny, která je v období stále citlivých energetických trhů zásadní. Fixace eliminuje riziko cenových změn a pomáhá podnikatelům přesně plánovat jejich provozní náklady. Je optimální pro desítky tisíc živnostníků a menších firem, protože znamená snadnou, transparentní a finančně výhodnou volbu.

Tarifní statistika – roční zpráva o provozu elektrizační soustavy za rok 2024, distribuční sazby s největším počtem odběrných míst (maloodběr podnikatelé)

Distribuční sazbaPočet odběrných místPrůměrná roční spotřeba v MWhRoční spotřeba v MWh celkem
C 01 d243.4811,037252.497
C 02 d271.1166,2331,690.006
C 25 d112.57715,8061,779.344

Naše analýzy ukazují, že v distribuční sazbě C02d mají v roce 2026 největší podíl podnikatelé s dodávkou silové elektřiny za cenu 3388 Kč/MWh bez DPH. Nízký tarif pro podnikatele nabízí k 9. únoru v distribuční sazbě C02d pevnou cenu za silovou elektřinu 2421 Kč/MWh bez DPH. To znamená na každé spotřebované megawatthodině roční úsporu 967 Kč bez DPH,“ dodává J. Matoušek.

Tarifní statistiky v sazbě C02d ukazují průměrnou roční spotřebu 6,233 MWh – u takového odběrného místa může roční úspora za spotřebovanou silovou elektřinu činit bez DPH 6027 Kč. A cena se nezmění dva roky.

Produkty pro podnikatele s vyšší spotřebou

Produktová nabídka pro podnikatele, živnostníky, malé i velké podniky je u Centropolu široká. Zahrnuje produkty pro střední i vysoké spotřeby s fixací na 1 anebo 2 roky či déle, s fixací do konce kalendářního roku i produkty s dynamickou cenou navázanou na výsledky denního trhu a také individuálně sestavované ceny. Zákazníky s roční spotřebou do 50 MWh elektřiny a do 63 MWh zemního plynu je doposud nejvíce sjednávaným produktem Fixně pro podnikatele na 2 roky. U ještě vyšších spotřeb pak Fixně pro podnikatele 2027 a 2028, tedy produkt s pevnou cenou do konce roku 2027 anebo 2028. U ročních spotřeb nad 100 MWh jsou nejběžnější ceny individuálně sestavované dle profilu odběru. O produkty s dynamickou cenou je v současné době u zákazníků minimální zájem.

CENTROPOL ENERGY, a.s. je český dodavatel energií s více než 20letou působností a silným finančním zázemím. Patří ke spolehlivým stabilním dodavatelům, v jeho péči je dlouhodobě kolem 300 tisíc odběrných míst z řad domácností, firem i veřejných institucí.

Zdroj: Centropol Energy

