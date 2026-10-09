Cenu kritiky za mladou malbu 2026 získala Paula Gogola

Praha 9. října 2026 (PROTEXT) - Laureátkou Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2026 je Paula Gogola. Porotu zaujala komplexní malířskou instalací věnovanou tělu, tělesnosti a možnostem jejich proměny. Propojením malby, objektu a prostorové instalace vytváří sugestivní napětí a zkoumá schopnost těla vzdorovat zavedeným binárním kategoriím. Porota oceňuje její vyzrálý autorský jazyk a osobní, přesto univerzálně srozumitelnou tvorbu. Vyzdvihuje také originalitu jejího přístupu a potenciál dalšího rozvoje v domácím i mezinárodním kontextu.
Do letošního ročníku se přihlásilo 192 umělců a umělkyň. Výstava finálové pětice je k vidění v Národní technické knihovně do 6. listopadu 2026. Návštěvníci mohou na výstavě hlasovat o Ceně diváků. www.cenakritiky.com
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Už žádné dojíždění na Andrův stadion. Mladé talenty z líhně fotbalové Sigmy Olomouc mají v areálu v městské části Řepčín nové zázemí, které poskytne prostory pro regeneraci, videopřípravu trenérů či...
Čtyřmi koncerty vyvrcholí 28. ročník mezinárodního Jazzince. Podzimní část trutnovského festivalu v sobotu v 19:00 v síni Bohuslava Martinů otevře jihoafrický kytarista Gerald Clark. Největším jménem...
Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a...
Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...
V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou...