Cenu Visa Czech Top Shop 2025 získala prodejna Bjut by Dr. Max

Praha 4. března 2026 (PROTEXT) - Společnost Visa již pošesté uspořádala slavnostní předávání cen v soutěži Visa Czech Top Shop, v níž každoročně hraje klíčovou roli zákaznická zkušenost, udržitelnost a inovace. Vítězem ročníku 2025 soutěže oceňující kamenné prodejny se stal obchod Bjut by Dr. Max v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Porotu zaujal svým komplexním přístupem k zákaznické péči, propojením odborných služeb s moderním retailovým konceptem a důrazem na kvalitní servis.

Od svého zahájení v roce 2021 soutěž Visa Czech Top Shop každý měsíc oceňuje české maloobchody za poskytování nevšedního zákaznického zážitku. Z měsíčních vítězů vybírá odborná porota tři nejlepší obchody roku. Letošní finalisté opět dokazují, že osobní a vysoce kvalitní zákaznický servis zůstává klíčovou hodnotou i v dnešním digitálním světě.

„Letošní vítězové Visa Czech Top Shop jasně ukazují, že moderní kamenný retail dnes znamená mnohem víc než jen prodej zboží. Úspěšné prodejny dokážou budovat vztah se zákazníky, vytvářet inspirativní prostředí a přinášet zážitky, které mají dlouhodobou hodnotu. Digitální platební řešení jsou přirozenou součástí tohoto posunu, protože pomáhají zefektivnit provoz, zvyšují komfort zákazníků a otevírají obchodníkům další možnosti růstu. Jsme rádi, že prostřednictvím soutěže Visa Czech Top Shop můžeme každoročně upozorňovat na české podniky, které jdou příkladem v oblasti inovací, zákaznické zkušenosti i odpovědného přístupu k podnikání“, řekl Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku.

Výsledky soutěže Visa Czech Top Shop 2025 v Česku

První místo získala prodejna Bjut by Dr. Max v obchodním centru Westfield Chodov v Praze. Tento moderní beauty koncept porotu zaujal propojením prodeje kosmetiky s profesionálními službami, jako jsou diagnostika pleti a kosmetická ošetření přímo na místě. Elegantní design, digitální prvky a důraz na individuální přístup vytvářejí prémiové prostředí, ve kterém je zákaznický komfort klíčovým aspektem celého zážitku.

Druhou příčku získala prodejna Potten & Pannen – Staněk na Senovážném náměstí v Praze. Prémiový showroom kuchyňského vybavení pracuje s produkty jako s designovými objekty a nabízí zákazníkům individuální konzultace v kultivovaném prostředí historické budovy.

Třetí místo v soutěži obsadila Crystalex Flagship Store v Praze, která zaujala výrazným architektonickým řešením a citlivým propojením tradice českého sklářství s moderním retailovým konceptem. Minimalistický interiér, přehledně uspořádaný sortiment a odborně vyškolený personál přispívají k silnému vizuálnímu i zákaznickému dojmu.

Udělena byla také ocenění ve speciálních kategoriích. Cenu zaměstnanců Visa získal Fanshop SK Slavia Praha. Cenu veřejnosti, udělovanou na základě hlasování zákazníků, obdržela prodejna Rossmann v OC Fénix Praha. Cenu za udržitelnost porota věnovala prodejně Billa Vracov, která vyniká ekologickým přístupem k provozu. V kategorii Obchůdek 2021+, která je určená pro menší venkovské prodejny, zvítězil Obchůdek 24/7 v obci Rváčov a ocenění v kategorii Česko platí kartou získala prodejna Rozkvetlo v Moravanech u Brna.

Finalisté Visa Czech Top Shop 2025

  • Crystalex Flagship Store, Praha
  • Bjut by Dr. Max, Westfield Chodov
  • Billa, Vracov
  • Potten & Pannen – Staněk, Praha
  • SIKO, Praha
  • Levandulové údolí, Chodouň
  • Šumava Forrest, Strakonice
  • Miele Experience Center, Brno
  • Havlíkova apotéka, Praha
  • Rossmann, OC Fénix Praha
  • Fanshop SK Slavia Praha
  • Magenta Experience Center, Brno

 

O soutěži Visa Czech Top Shop

V rámci soutěže Visa Czech Top Shop jsou zapojené prodejny hodnoceny metodou mystery shoppingu podle předem stanovených a jednotných kritérií. Hodnocení se zaměřuje na osm klíčových oblastí zákaznické zkušenosti:

  • Exteriér a interiér provozovny – upravenost a zajímavost
  • Design provozovny
  • Orientace v provozovně, případně v oddělení či regálu
  • Prezentace služeb
  • POP komunikace včetně probíhajících akcí
  • Cashless Friendly – podpora moderních způsobů placení
  • Digital Signage – využití digitálních technologií
  • Personál – vhodný počet, ochota, aktivita a odbornost.

Každý měsíc se obchod s nejvyšším počtem bodů stává vítězem měsíce a vybraných dvanáct prodejen následně postoupí do celoročního finále. Z těchto finalistů odborná porota vybere tři nejlepší obchody, které díky svým příkladným výkonům získají nejvyšší ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop.

Společnost Visa se i nadále zaměřuje na vyhledávání a podporu příkladů dobré praxe a inspirativních projektů v oblasti maloobchodu. Kdokoli může nominovat svůj vlastní obchod nebo doporučit svůj oblíbený obchod.

 

Více informací: Visa Czech Top Shop

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

4. března 2026  11:04

