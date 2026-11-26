Letošní 22. ročník udílení Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista propojil dlouholeté zkušenosti s novými přístupy k využívání technických norem v praxi. Ocenění nesou jméno profesora Vladimíra Lista (1877–1971), významné osobnosti české elektrotechniky a mezinárodní technické normalizace. Za přínos k rozvoji a popularizaci standardizace je předali generální ředitel ČAS Zdeněk Veselý a předseda ÚNMZ Jiří Kratochvíl.
„Abychom mohli posoudit kvalitu a bezpečnost výrobku, potřebujeme vědět, co měřit, jak zkoušet a podle čeho výsledky vyhodnotit. Technické normy pro to poskytují společný základ. Jejich tvorba i používání ale vyžadují odborníky, kteří rozumějí konkrétním oborům a dokážou své zkušenosti předávat dál. Právě jejich práci chceme těmito oceněními připomenout,“ říká Jiří Kratochvíl.
Ocenění za odbornost i předávání zkušeností
Obě tyto oblasti se propojují v profesní dráze držitele Ceny Vladimíra Lista Václava Vovsa. Tu zahájil ve Škodě Plzeň a postupně se zapojil do české i mezinárodní standardizace. Své zkušenosti z rozvoje norem ve strojírenství a svařování přitom předával také ve vysokoškolské výuce, při níž seznámil s používáním a významem technických norem více než 3500 studentů.
„Technické normy jsou taková koncentrovaná moudrost, ze které může technik při své práci vycházet. Důležité je umět se v nich orientovat a rozumět jejich vzájemným souvislostem. Ve Škodě Plzeň jsme konstruktérům pomáhali najít pro jejich práci správné normy, protože pod tlakem termínů neměli čas procházet desítky dokumentů. Dnes je přístup k normám díky digitalizaci mnohem snazší, stále jsou ale potřeba lidé, kteří jim rozumějí a dokážou s jejich použitím poradit. Proto mi udělalo velkou radost, když mi bývalý student při náhodném setkání řekl, že právě schopnost orientovat se v normách ve své praxi mnohokrát využil,“ říká oceněný Václav Voves.
Za propojení odborné práce se šířením znalostí získali Čestné uznání Vladimíra Lista také Karel Jurák a Jan Rybář. Karel Jurák se dlouhodobě podílí na tvorbě norem v elektronice a elektrotechnice, zejména pro elektronické součástky a desky plošných spojů, a jejich význam přibližuje přednáškami i odbornými texty. Jan Rybář přispívá k rozvoji oboru především prostřednictvím vzdělávání na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, kde garantuje studijní programy zaměřené na měření, zkušebnictví a metrologii.
Na význam sdílení zkušeností upozornilo rovněž Ocenění za propagaci a rozvoj standardizace. Získal je předseda Normalizačního výboru Pavel Malčík za podporu využívání harmonizovaných norem a prosazování českých zájmů v evropské standardizaci. Spolu s ním byl oceněn Petr Čechura ze společnosti Doosan Škoda Power, který propojuje standardizaci s výukou na středních technických školách. Ve stejné kategorii obdržel ocenění in memoriam také Vincent Csirik, jenž se technické normalizaci věnoval více než 45 let a své znalosti předával prostřednictvím seminářů, přednášek a článků.
Propojení norem s inovacemi ve stavebnictví
Vedle přínosu jednotlivých osobností ocenila agentura také konkrétní výsledek normalizační práce. Ocenění za původní ČSN v oblasti Research & Innovation získala společnost PAVUS za změnu Z1 normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Ta se věnuje požární bezpečnosti vícepodlažních dřevostaveb a vytváří podmínky pro širší využití dřeva v bytové a administrativní výstavbě.
„Na práci společnosti PAVUS oceňuji, že její výsledek může sloužit celému oboru. Vyšší dřevostavby dosud vyžadovaly individuální inženýrský přístup. Společná pravidla dávají projektantům i investorům větší jistotu už při přípravě záměru. Právě schopnost převést odborné poznatky do postupů využitelných v dalších projektech je pro rozvoj stavebnictví naprosto zásadní,“ uvádí Zdeněk Veselý.
Studentské práce ukázaly využití norem v praxi
Využitím norem při řešení konkrétních technických úkolů se zabývali také účastníci 9. ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti standardizace. Mezi bakalářskými pracemi zvítězil Miroslav Zábojník z Vysokého učení technického v Brně s demonstračním panelem elektrické instalace rodinného domu, na němž si studenti mohou vyzkoušet revizní měření i odhalování závad.
Zatímco vítězná bakalářská práce pomáhá s praktickou výukou, nejlepší diplomová práce přináší postup využitelný přímo v průmyslu. Její autor Andrej Ribarovski z Českého vysokého učení technického v Praze navrhl ve společnosti Škoda Auto metodiku průběžného ověřování přesnosti souřadnicových měřicích strojů.
Prostor dostali také středoškoláci při vyhlášení výsledků pilotního, nultého ročníku soutěže BIM EDU SŠ. Ta podporuje digitální dovednosti v projektování, informačním modelování staveb a správě dat metodou BIM. Ve školním roce 2025/2026 se zapojilo 14 studentů ze šesti českých středních škol. Zvítězil Jakub Kelíšek ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kladně.
Zdroj: ÚNMZ
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