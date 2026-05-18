Cenu WALD Press AWARD za rok 2025 získala novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková

Autor:
  10:00
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - V prostorách pražské Husovky byla v neděli 17. května slavnostně udělena prestižní cena WALD Press AWARD. Laureátkou pro rok 2025 se stala Apolena Rychlíková. Ocenění, které od roku 2000 uděluje nakladatelství WALD Press, získala za svůj soustavný přínos v oblasti sociální publicistiky a dokumentární tvorby, jimiž hájí práva přehlížených a dává hlas těm, kteří stojí na okraji společnosti.

Udělení ceny WALD Press AWARD Apoleně Rychlíkové je vyjádřením uznání za její nekompromisní postoj ve veřejném prostoru. V její osobnosti se podle poroty protíná snaha o pravdivý popis sociální reality s hlubokou empatií k nejslabším článkům společnosti. Tím laureátka naplňuje ústřední filozofii ceny vyjádřenou mottem jejího duchovního otce, profesora Františka Walda: „Šel jsem po celý život se slabším“.

„Apolena Rychlíková je laureátkou proto, že její dílo je živoucím naplněním odkazu profesora Františka Walda v 21. století. Ve své práci důsledně odmítá roli nezúčastněného pozorovatele. Volí roli angažovaného svědka, který se nebojí konfrontovat s realitou nejnižších pater společnosti. Její texty nejsou jen informacemi, jsou nástroji společenské kultivace,“ stojí v oficiálním zdůvodnění.

Historická kontinuita a humanismus

Cena WALD Press AWARD vychází z intelektuálního odkazu profesora Františka Walda (1861–1930), významného chemika a rektora ČVUT, který po celý život spojoval vědeckou preciznost s bojem za sociální spravedlnost. Laureátka obdržela pamětní plaketu od akademické sochařky Niny Jindřichové.

Apolena Rychlíková se tímto oceněním zařadila po bok osobností, jako jsou ekonom Tomáš Sedláček, herec Jan Potměšil, imunolog Jaroslav Svoboda, publicistka Jana Klusáková, filozof Václav Němec či spisovatelka Radka Denemarková. Zatímco předchozí laureáti pomáhali slabším skrze medicínu, filozofii či literaturu, letošní oceněná tak činí prostřednictvím moderních médií a dokumentárního filmu.

O laureátce

Apolena Rychlíková (*1989) patří k nejvýraznějším hlasům současné české publicistiky. Ve svých dokumentárních filmech (např. Hranice práce, Hranice Evropy) i v textech se dlouhodobě věnuje tématům chudoby, nerovnosti, bydlení a feminismu. Od roku 2024 spoluvytváří publicistickou platformu Page Not Found. Je držitelkou řady ocenění, včetně Novinářské křepelky, a jako první Češka byla nominována na European Press Prize v kategorii názorový text.

O ceně WALD Press AWARD

Cenu uděluje nakladatelství WALD Press (založeno 1995) od roku 2000. Cílem ocenění je vyzdvihnout osobnosti, které do veřejného života vrací principy humanismu, nezištně pomáhají druhým a projevují odvahu pojmenovávat nepříjemné společenské pravdy.

 

Zdroj: WALD Press

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha Troja, Galerie Pergola

Praha Troja, Galerie Pergola

V Troji v Galerii Pergola probíhá výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s názvem Barvy dětství.

vydáno 18. května 2026  11:32

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

ilustrační snímek

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz...

18. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

ilustrační snímek

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun....

18. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  11:28

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:22

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  18. 5. 11:19

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  18. 5. 11:16

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

38. tradiční keramický den v Kostelci nad Černými lesy

18. května 2026  11:16

Lidé, primáti a psi sdílejí parazity, naznačil výzkum ve Středoafrické republice

ilustrační snímek

Paraziti se mezi lidmi, psy a volně žijícími primáty přenášejí častěji, než vědci dosud předpokládali. Výzkum Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a...

18. května 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.