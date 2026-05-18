Cenu WALD Press AWARD za rok 2025 získala novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková

Udělení ceny WALD Press AWARD Apoleně Rychlíkové je vyjádřením uznání za její nekompromisní postoj ve veřejném prostoru. V její osobnosti se podle poroty protíná snaha o pravdivý popis sociální reality s hlubokou empatií k nejslabším článkům společnosti. Tím laureátka naplňuje ústřední filozofii ceny vyjádřenou mottem jejího duchovního otce, profesora Františka Walda: „Šel jsem po celý život se slabším“.
„Apolena Rychlíková je laureátkou proto, že její dílo je živoucím naplněním odkazu profesora Františka Walda v 21. století. Ve své práci důsledně odmítá roli nezúčastněného pozorovatele. Volí roli angažovaného svědka, který se nebojí konfrontovat s realitou nejnižších pater společnosti. Její texty nejsou jen informacemi, jsou nástroji společenské kultivace,“ stojí v oficiálním zdůvodnění.
Historická kontinuita a humanismus
Cena WALD Press AWARD vychází z intelektuálního odkazu profesora Františka Walda (1861–1930), významného chemika a rektora ČVUT, který po celý život spojoval vědeckou preciznost s bojem za sociální spravedlnost. Laureátka obdržela pamětní plaketu od akademické sochařky Niny Jindřichové.
Apolena Rychlíková se tímto oceněním zařadila po bok osobností, jako jsou ekonom Tomáš Sedláček, herec Jan Potměšil, imunolog Jaroslav Svoboda, publicistka Jana Klusáková, filozof Václav Němec či spisovatelka Radka Denemarková. Zatímco předchozí laureáti pomáhali slabším skrze medicínu, filozofii či literaturu, letošní oceněná tak činí prostřednictvím moderních médií a dokumentárního filmu.
O laureátce
Apolena Rychlíková (*1989) patří k nejvýraznějším hlasům současné české publicistiky. Ve svých dokumentárních filmech (např. Hranice práce, Hranice Evropy) i v textech se dlouhodobě věnuje tématům chudoby, nerovnosti, bydlení a feminismu. Od roku 2024 spoluvytváří publicistickou platformu Page Not Found. Je držitelkou řady ocenění, včetně Novinářské křepelky, a jako první Češka byla nominována na European Press Prize v kategorii názorový text.
O ceně WALD Press AWARD
Cenu uděluje nakladatelství WALD Press (založeno 1995) od roku 2000. Cílem ocenění je vyzdvihnout osobnosti, které do veřejného života vrací principy humanismu, nezištně pomáhají druhým a projevují odvahu pojmenovávat nepříjemné společenské pravdy.
Zdroj: WALD Press
