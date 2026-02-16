Cenu Women Changing the World získala diplomatka Alexandra Janečková.

Ocenění letos zahrnovalo 29 kategorií napříč obory — od podnikání, investic a inovací až po vzdělávání, sociální služby či péči o druhé. Do prvního ročníku bylo nominováno 536 žen a odborná 12členná porota složená ze zástupců byznysu, médií a akademické sféry vybrala 196 finalistek z Česka a Slovenska. Porotě předsedala dlouholetá expertka na rovné příležitosti a férové odměňování Lenka Štastná.
Hlavní cenu a postup do globálního finále v Paříži získala diplomatka Alexandra Janečková, která dlouhodobě vede krizové a humanitární operace a podílí se na záchraně lidských životů v mezinárodních konfliktních oblastech. Publikum ji ocenilo dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.
„Smyslem ocenění je ukázat, že změna společnosti nevzniká jen ve velkých funkcích nebo v médiích viditelných profesích. Vzniká v každodenní práci žen napříč obory — od vědy přes podnikání až po péči o druhé. A právě tyto příběhy potřebujeme zviditelňovat,“ uvedla zakladatelka ocenění Kamila Paličková.
Zvláštní ceny a silné momenty večera
Zvláštní cenu organizátorky obdrželi také dva muži — symbolicky za podporu témat, kde je spolupráce žen a mužů zásadní:
- Tomáš Paprštejn za otevření tématu sexuálního zneužívání a pomoc obětem
- porodník a gynekolog Ondřej Šimetka za dlouhodobou podporu respektující péče o ženy
Zvláštní cenu za celoživotní přínos získala také Lenka Šťastná, jejíž ocenění doprovodil potlesk ve stoje celého sálu.
Silným momentem se stala také výzva zakladatelky Kamily Paličkové, která po vyhlášení kategorií sociální práce a neziskový sektor vyzvala všechny přítomné z pomáhajících profesí, aby se postavili — celý sál jim následně vyjádřil respekt potleskem.
Mezi oceněnými byly například:
- Gabriela Slováková - návrat lidí po výkonu trestu zpět do společnosti
- Eva Gážová - rozvoj Special Olympics Slovakia
- Barbora Bezděková - projekt ABLE - ergonomický art set, který umožňuje tělesně postiženým lidem malovat a psát pouze pomocí úst
- Milena Králíčková - podpora žen ve vědě
- Shivani Tiwari - podnikatelka v oblasti ocelářství a těžkého průmyslu
Ambasadorkou letošního ročníku byla slovensko-americká herečka, modelka a podnikatelka Katharina Van Derham, která během galavečera připravila gifting suite.
Vítězka Alexandra Janečková bude Českou republiku a Slovensko reprezentovat 22. dubna na světovém finále v Paříži. Další ročník ocenění bude otevřen v září 2026.
Zdroj: Kamila Paličková