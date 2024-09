Cenu Young Film Festu získaly filmy Cesta k zániku a Osmého dne, speciální ocenění získal český snímek Jmenuji se Edgar a mám krávu

Kromě soutěžního programu a programu zaměřeného na audiovizuální výchovu byly na festivalu uvedeny desítky krátkých filmů, které byly prezentovány a oceněny na nejvýznamnějších filmových festivalech, jako jsou Sundance, Berlinale, Benátky, Palm Springs, Clermont-Ferrand, Locarno, a to včetně filmů nominovaných na Oscara a Evropské filmové ceny. Programová ředitelka Kateřina Šafaříková společně se svým týmem vybírala z celkem 1.200 přihlášených filmů, z nichž bylo do soutěžních sekcí vybráno 13 evropských kraťasů. Festival navštívilo přes 2.000 mladých diváků, kteří prošli debatami zaměřenými na kritickou reflexi a kreativními workshopy zaměřenými na střihovou skladbu, význam hudby ve filmu nebo kreativní psaní.

CENU YOUNG FILM FESTU OVLÁDLY ANIMOVANÉ FILMY OSMÉHO DNE A CESTA K ZÁNIKU

Mladí porotci z věkové kategorie 12 – 14 let udělili Cenu Young Film Festu animovanému snímku Osmého dne, na jehož režii se podílelo celkem pět francouzských režisérů - A. Sénéchal, A. Massez, E. Debruyne, F. Carin a T. Duhautois. Film byl uveden mimo jiné na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs, kde získal cenu za nejlepší studentský, animovaný krátký film. „Jsem poctěn, že jsem mohl být součástí letošní poroty, moc rád mluvím o filmech a myslím si, že je důležité sdílet své názory s ostatními, protože nám to dává různé pohledy a jsme schopni film pochopit více způsoby. Všechny filmy měly z mého pohledu velký potenciál a byly originální, porota se nakonec shodla na filmu Osmého dne, po vizuální stránce byl opravdu krásný,” shrnuje rozhodnutí poroty a své celkové dojmy mladý porotce Kryštof Kováč, který na festival přijel z Brna. Porota zároveň udělila zvláštní ocenění animovanému filmu Jmenuji se Edgar a mám krávu režiséra Filipa Diviaka, který ironicky vypráví příběh naivního, hodného starého mládence Edgara a jeho krávy.

Porotci v kategorii ve věku 15 – 19 let udělili CENU Young Film Festu filmu Cesta k zániku režisérky Niny Gantz. Film byl uveden například na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách nebo na Mezinárodním filmovém festivalu v Palm Springs, kde se mu dostalo speciálnímu ocenění v kategorii nejlepší animovaný krátký film. Porotkyně Ema Rymáčková a Klára Světinská shrnují rozhodnutí poroty následovně: „Jedním z důvodů, proč jsme se pro tento film rozhodli je určitě úžasná animace, která byla velice propracovaná, nicméně jsme se zároveň shodli, že se jedná o film, který neměl pouze krásný vizuál, ale i příběh, a obojí se hezky kombinovalo.” „Moc mě bavily debaty o filmech a opravdu jsem se cítila s ostatními jako porotce. Přišlo mi velmi zajímavé, že i když nás bylo hodně, tak jsme se dokázali nakonec dohodnout. Líbilo se mi, že jsme hodnotili filmy kolektivně,” dodává sedmnáctiletá porotkyně Klára.

Být členem poroty na Young Film Festu však neznamená jen debatovat o filmech a rozhodnout o vítězi. Mladí porotci z obou věkových skupin se během soboty a neděle zúčastnili různých workshopů, které se věnovaly střihu a manipulaci obrazu, tvorbě s využitím umělé inteligence, hudbě a významu dalších nástrojů v kontextu AI, a také kritickému pohledu na audiovizuální tvorbu.

Lukáši Hladíkovi, který byl součástí poroty minulý rok, festival Young Film Fest odhalil nové příležitosti. „Díky festivalu jsem si osvojil nové dovednosti a získal další přátelé. Na YFF jsem navázal svou účastí ve výběru filmů do pásma Young & Short, které jsme mimo jiné s dalšími účastníky představili na letošním festivalu českým učitelům prostřednictvím společné debaty. Festival mi tak otevřel dveře do pro mě neznámého světa, ve kterém získávám velice cenné zkušenosti i nadále,” konstatuje Lukáš, který se podílel i na letošním festivalu.

SPOJENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURY: TO JE YOUNG FILM FEST

Young Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřený na evropskou filmovou tvorbu určenou pro děti a mládež. Svou programovou náplní se každoročně snaží o mezigenerační dialog o filmu, filmové výchově a tématech, která jsou očima současné mládeže důležitá a která rezonují i v těch, kteří jsou (klidně i dávno) za hranicemi jejich věku.

Důležitou součástí festivalu je vzdělávání. V programu festivalu si přijdou na své nejen mladí diváci, ale také učitelé, na které byl zaměřen celý čtvrteční festivalový den, kdy zavítali do Centra současného umění DOX v rámci projektu FilmED: Učitelé pro učitele přední osobnosti učitelského oboru a přední odborníci na práci s filmem jako je Remon Klik z Nizozemska, držitel ocenění Filmový učitel roku nebo Martin Ganguly, učitel a vedoucí školního projektu na festivalu Berlinale. Industry program pro učitele byl ve čtvrtek zakončen v Kině Kavalírka diskuzí s novinářem a youtuberem Jankem Rubešem, jenž v rámci Filmové akademie pro učitele přiblížil pedagogům téma mediální manipulace. “Festival nabídl bohatý program zaměřený na filmovou a audiovizuální výchovu nejen pro děti všech věkových kategorií. Navštívilo jej mnoho učitelů, kteří film a audiovizi využívají ve výuce, nebo by s filmem chtěli začít pracovat. Inspiraci načerpávali od ostřílených zahraničních kolegů, avšak mezi prezentujícími pedagogy, kteří film ve výuce využívají, nechybělo ani zastoupení z České republiky díky Janu Spěváčkovi. Na speciálně zaměřených workshopech společně definovali své potřeby, které by přispěli k usnadnění využití filmu ve výuce,” přibližuje program pro učitele Adéla Lachoutová, vedoucí oddělení audiovizuální výchovy.

MEZINÁRODNÍ FÓRUM ZAMĚŘENÉ NA AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVU

Audiovizuální výchova se v posledních letech stává jedním z nejdůležitějších světových trendů, protože reaguje na obrovský vliv audiovizuálních médií na mladé generace i na společnost jako celek. Tento přístup podporuje rozvoj kritického myšlení, estetického vnímání, respektu k názorové pestrosti, odolnosti vůči manipulaci a zároveň podněcuje demokratické procesy.

Právě nyní je klíčové tuto oblast výrazně posílit, aby byly mladé generace lépe připraveny čelit výzvám moderního světa. Tuto skutečnost na festivalu v uplynulém týdnu potvrdili přední evropští odborníci na oblast audiovizuální výchovy. Festival vytváří platformu, kde si mohou klíčové osobnosti audiovizuální výchovy předávat své cenné zkušenosti. Letos festival přivítal například Heleen Rouw, ředitelku největšího filmového a mediálního festivalu pro děti a mládež Cinekid, která přiblížila specifika práce s dětským publikem a to, co znamená být největším dětským festivalem, Anne Schultku z iniciativy KIDS Regio, zaměřené na nejlepší evropské dětské filmy, Lisbeth Juhl Sibbesen, editorku filmové výchovy v Dánském filmovém institutu, jejíž hlavním cílem je zkvalitňovat filmovou a mediální výchovu ve školkách a školách a rozšířit znalosti o filmu či Eveline van Stuijvenberg, vedoucí Filmhub Zuid-Hollanda. Přiblížena byla také organizace Quai10 v belgickém Charleroi, o níž mluvila výkonná ředitelka Amélie Jennequin, a která je přístupným a cenově dostupným prostorem věnovaným kvalitnímu kinu a videohrám a nabízí jedinečný kulturní, vzdělávací a kreativní zážitek kolem filmů.

OZVĚNY YOUNG FILM FESTU: VISEGRAD YOUNG FILM DAYS

V rámci festivalu proběhne na Slovensku v kině Úsmev v Košicích, v Polsku v Centru A. Wajdy a Maďarsku v Maďarském filmovém institutu mezinárodní industry program zaměřený na audiovizuální výchovu. Festival se tak přesune do těchto zemí a přenáší mezinárodní know-how na společné visegrádské platformě.

A JAKÝ BUDE YOUNG FILM FEST PŘÍŠTÍ ROK? BOO

V příštích letech se Mezinárodní filmový festival Young Film Fest dočká významných proměn. Tvůrci festivalu slibují změny, které rozšíří už tak velmi bohatý program ještě o něco více. Příští rok se můžete těšit na spojení dvou festivalů – Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Young Film Fest a Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK, který se konal několik let v Ústí nad Labem a Drážďanech. Ze dvou doteď oddělených festivalů tak vznikne staro-nový festival s krátkým názvem BOO, který proběhne na podzim příštího roku. „Jsem nadšený, že se podařilo oba festivaly vytvořit a realizovat. Ještě více se těším na velkou změnu, která nás čeká v příštím roce v podobě spojení toho nejlepšího z obou festivalů. Práce s diváky, nejlepší krátkometrážní filmy, programy zaměřené na kritické myšlení, mimo jiné také workshopy střihu a hudby zaměřené na pochopení významu, audiovizuální výchova pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory a mnoho mnoho dalšího,” říká ředitel Filip Kršiak.

