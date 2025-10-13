Ceny bytů v Ostravě rostou dvakrát rychleji než nájmy

Mimo to náklady na pořízení vlastního bydlení i nájmy rostou na Ostravsku rychleji než reálné příjmy domácností. Pro řadu lidí se tak vlastnické i nájemní bydlení stává hůře dosažitelným.
„Prodejní cena nejmenších bytů může přesahovat hranici 100.000 Kč/m2, což bylo ještě nedávno pro starší byty v regionu nemyslitelné,“ uvedl Jan Mráz, majitel serveru Avízo.cz.
