Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

Ceny energií v posledních dnech opět míří vzhůru. Dodavatelé reagují na vývoj velkoobchodního trhu, kde ceny elektřiny a plynu ovlivňuje nejen cena samotných komodit, ale už od února také geopolitická situace. Ačkoli se objevily signály možného zlepšení, ceny energií nadále rostou a jejich vývoj se postupně promítá také do nabídek dodavatelů pro domácnosti.
Přestože se podmínky na velkoobchodním trhu vyvíjejí stejně pro všechny dodavatele, společnosti epet energie se prozatím daří své současné ceny držet beze změny a ani v současné situaci proto ke zdražení nepřistupuje. Už od července 2026 nabízí fixovaný produkt elektřiny na 24 měsíců od 2 539 Kč/MWh a plyn za 1 099 Kč/MWh.
Za stabilitou cen stojí způsob, jakým společnost epet energie komodity nakupuje a zajišťuje dopředu. Díky dlouhodobému a řízenému nákupu nemusí každý aktuální výkyv na velkoobchodním trhu okamžitě promítnout do cen pro zákazníky. „Situace na energetickém trhu zůstává nejistá a geopolitický vývoj cenám energií rozhodně nepomáhá. Přesto se nám daří držet naše ceny od července beze změny. Je to výsledek našeho dlouhodobého přístupu k nákupu energií a jejich zajišťování dopředu. Chceme být pro zákazníky jistotou i v době, kdy se podmínky na trhu mění, a proto nechceme reagovat na každý cenový pohyb okamžitým zdražením. Naše ceny držíme beze změny jak pro nové, tak pro stávající zákazníky s fixovanými produkty. Považujeme to za férový přístup, který by měl být u energií standardem, ne výjimkou,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie.
Pro epet je přitom důležitá nejen samotná výše ceny, ale také princip, podle kterého ji zákazník získává. Společnost nechce zvýhodňovat pouze nové zákazníky v akvizičních nabídkách na úkor těch, kteří už jejích služeb využívají. Stejné cenové podmínky proto nabízí novým i stávajícím zákazníkům. „Náš přístup je jednoduchý. Neděláme rozdíly mezi zákazníkem, který k nám přichází dnes, a zákazníkem, který nám důvěřuje už několik let. Proto mají noví i stávající zákazníci u smluv v rámci daného produktu stejné cenové podmínky. Když můžeme cenu udržet, držíme ji. Trh se samozřejmě může měnit, ale férovost vůči zákazníkům pro nás zůstává stále stejně důležitá,“ dodává Roman Šmíd.
Společnost epet drží stabilní ceny jako součást své dlouhodobé obchodní strategie. Už na jaře letošního roku ceny elektřiny a plynu navzdory vývoji trhu neměnila a opírá se přitom o dlouhodobé zajišťování energií a řízený nákup.
Důvěra ke značce roste konstantně i v období nejistoty na energetickém trhu a dle dat Operátora trhu (OTE) je již nyní objem nových klientů společnosti oproti srpnu 2025 vyšší o 3,15 %, přičemž klíčové období roku, kdy dochází k zásadním změnám dodavatele teprve nastane.
O společnosti epet energie, a.s.
Společnost epet energie je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu již od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o. a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 185 tisíc odběrných míst. Společnost epet energie, a.s., je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Zdroj: epet energie a.s.
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