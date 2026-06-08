Ceny energií znovu rostou. Až dvě třetiny Čechů je nechávají bez kontroly

Jen pětina respondentů kontroluje nabídky jednou ročně a 11 % alespoň každého půl roku. Téměř každý třetí Čech ceny energií neporovnává vůbec. Nejčastějšími důvody jsou přesvědčení, že to nemá smysl, obavy ze změny dodavatele nebo složitosti celého procesu.
S hledáním výhodnější nabídky nelze otálet. "S rostoucími cenami na burze se postupně zdražují i nové nabídky dodavatelů. Výhodné ceníky tak mohou zmizet během několika dnů," upozorňuje Martin Ždímal, generální ředitel RIXO.cz. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou elektřiny přitom při dvouleté fixaci může přesáhnout 800 Kč za MWh, u plynu více než 900 Kč za MWh.
Základem je znát typ své smlouvy a platnost ceníku. Podle průzkumu má 56 % domácností sjednanou smlouvu s fixovanou cenou a v tomto případě je klíčové sledovat termín konce fixace a včas řešit smlouvu novou. Výhodnou nabídku si lze sjednat až 12 měsíců dopředu, což umožňuje zajistit si cenu ještě před případným dalším růstem trhu.
Naopak smlouvy bez fixace, které využívá přibližně třetina domácností, představují vyšší riziko zdražování, protože ceny se mohou měnit podle aktuální situace na trhu. V době růstu energetických nákladů proto i Martin Ždímal doporučuje co nejdříve porovnat nabídky dodavatelů a zajistit si cenu fixací, ideálně alespoň na jeden rok.
Zdroj: RIXO.cz