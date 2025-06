Ceny HUAWEI XMAGE Awards 2025 si kladou za cíl zprostředkovat silné vizuální zážitky

Fotoaparát XMAGE od společnosti Huawei již dlouho překonává překážky ve světě mobilní fotografie a představuje průkopnické možnosti telefotografie, makra, nočních snímků, momentek, portrétů, barevných snímků a videozáznamů. Nedávno představená řada chytrých telefonů HUAWEI Pura 80 je také plná průkopnických inovací XMAGE.

S ohledem na tuto převratnou novou produktovou řadu budou letošní ceny XMAGE udělovány v následujících kategoriích: kromě známých a oblíbených kategorií Tvář, Svět, který zahřeje u srdce, Experimentální laboratoř, Storyboard a Akce budou nově zařazeny také kategorie Tak blízko, ale tak daleko, Dobrou noc a Barva a stín. Změní se také proces udělování cen: porota zúží výběr na 1000 vynikajících fotografií, z nichž se následně vybere stovka děl (XMAGE 100), která získají zvláštní uznání, a tři fotografové roku.

V porotě letos zasedá devět zajímavých osobností s různým profesním zázemím. Jmenovitě to jsou: Liu Heung Shing, fotoreportér oceněný Pulitzerovou cenou; Chen Xiaobo, vedoucí redaktor tiskové agentury Nová Čína a výzkumník v oblasti zobrazování; Wang Chuan, umělec, profesor a školitel doktorandů na čínské Central Academy of Fine Arts; dokumentární fotograf Chen Jie; vizuální socioložka Nichole Fernandezová; ředitelka Paris Photo Florence Bourgeoisová; ředitelka The Photographers' Gallery Shoair Mavlianová; kurátorka výtvarného umění Fannie Escoulenová; Li Changzhu, ředitel pro strategii týmu Huawei Health.

Do soutěže XMAGE Awards 2025 se již lze registrovat na oficiálních webových stránkách, v rámci My HUAWEI, v rámci HUAWEI Community či na Instagramu. Uzávěrka přihlášek je 15. září 2025 ve 12 hodin pekingského času (GMT +8). Těšíme se na všechny úžasné práce a na oslavu dalšího neuvěřitelného roku v oblasti mobilní fotografie.

