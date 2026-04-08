Ceny Jantar odhalily nominace za populární a alternativní hudbu

V kategorii populární a alternativní hudba jsou nominovány Dorota Barová za album Píseň pro Mi, Beata Hlavenková za tři loni vydaná alba, Terezie Kovalová za nahrávku Zinka, Tereza Mašková za album (Ne)budu sedět v koutě, Nika za kolekci Elsewhere a Niké Vopalecká za debut Another Garden. Sedmá nominace patří Davidu Stypkovi a kapele Bandjeez za album Opatruj.
„Jde o poslední kapitolu z tvůrčí dílny hudebníka, který odešel předčasně před pěti lety. Druhé posmrtné album Davida Stypky kapela loni vypilovala z demonahrávek, které ležely několik let v šuplíku,“ uvedl kreativní ředitel Cen Jantar Aleš Honus.
Dodal, že letošní ročník je výjimečný v tom, že většinu nominovaných v kategorii tvoří ženy. „Poctou ženské tvůrčí síle bude i letošní slavnostní udílení Cen Jantar, na kterém vystoupí shodou okolností hlavně ženy. Například zpěvačka Tereza Mašková, houslová virtuoska Hana Kotková nebo mladá kapela Getaway z Frýdku-Místku v čele s teprve sedmnáctiletou zpěvačkou Veronikou Pospíšilovou. Tato kapela je teprve na startu své kariéry, ale jsem přesvědčen, že o ní v budoucnu ještě uslyšíme,“ dodal Aleš Honus s tím, že na pódiu bude i patnáctičlenný dívčí sbor pod vedením Lenky Živocké. Vystoupí také kapela Davida Stypky Bandjeez se zpěvákem Šimonem Bilinou v živé premiéře písně Už mě nesou.
V tomto týdnu byly nově vyhlášeny také nominace v kategorii výtvarného umění. Nominováni jsou výtvarníci Lenka Falušiová, Jiří Kuděla a sochařka Šárka Mikesková za výstavy realizované v roce 2025. Kompletní přehled nominací, které byly zveřejňovány od konce března, najdete na konci této zprávy a jejich zdůvodnění je k dispozici na webových stránkách projektu www.cenyjantar.cz.
Devátý ročník Cen Jantar vyvrcholí galavečerem, který budou moderovat osvědčení Kateřina Huberová a Lumír Olšovský. Akce je veřejně přístupná, vstupenky jsou k dispozici na webu www.cenyjantar.cz a na webových stránkách Domu kultury Poklad.
Generálním partnerem Cen Jantar je tradičně Moravskoslezský kraj, který na slavnostní galavečer i v letošním roce poskytl finanční podporu.
„Ceny Jantar dlouhodobě ukazují, že Moravskoslezský kraj má silnou, sebevědomou a pestrou kulturní scénu. Každý rok tu vzniká kvalitní umění, které má přesah i mimo region. Je to výjimečný okamžik, kdy se na jednom místě setkají tvůrci z různých uměleckých světů a my jim můžeme poděkovat za to, že obohacují náš kraj i životy lidí, kteří v něm žijí,“ uvedl k události zástupce generálního partnera, radní Moravskoslezského kraje pro kulturu Peter Harvánek.
Ceny Jantar se konají také za finanční podpory statutárních měst Ostrava, Frýdek-Místek a Opava.
Nominace na ceny JANTAR 2025
- POPULÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ HUDBA
Dorota Barová, Beata Hlavenková, Terezie Kovalová, Tereza Mašková, Nika, David Stypka & Bandjeez, Niké Vopalecká
- VÁŽNÁ HUDBA
Miroslav Beinhauer, Eliška Novotná a Lukáš Michel, Sounds of Diversity Ensemble, Tomáš Vrána
- VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Lenka Falušiová, Jiří Kuděla, Šárka Mikesková
- LITERATURA
Lukáš Balabán, Radovan Jursa, Petr Ligocký
- DIVADLO
Činoherní dovadlo – ŽENY
Kateřina Breiská, Sára Erlebachová, Petra Kocmanová, Alexandra Palatínusová, Kristýna Panzenberger Krajíčková
Činoherní dovadlo – MUŽI
Petr Panzenberger, Tomáš Jirman, David Viktora, Lukáš Melník, Marián Chalány
Činoherní inscebace roku
Ptáčci (NDM v Ostravě), Nepřítel lidu (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě), Pozdě příchozí (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě)
Operní divadlo – ŽENY
Monika Jägerová, Katarína Jorda, Doubravka Novotná
Operní divadlo – MUŽI
Franko Klisović, Jakub Rousek, Martin Šrejma
Muzikál a Opereta
Hana Fialová, Andrea Gabrišová, Martina Vlčková
Balet
Edgar Mateo Navarro, Rita Pires, Shino Sakurado
Zdroj: ProJantar
