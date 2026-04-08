Ceny Jantar odhalily nominace za populární a alternativní hudbu

  12:37
Ostrava 8. dubna 2026 (PROTEXT) - Moravskoslezské umělecké Ceny Jantar, které se budou už po deváté udělovat v Ostravě, ve středu odhalily nominace v poslední a zároveň jedné z nejsledovanějších kategorií. Za populární a alternativní hudbu je vyhlášeno celkem sedm nominací. Hlavní událost pro moravskoslezskou uměleckou scénu se bude konat 4. května 2026 v Domě kultury Poklad v Ostravě.

V kategorii populární a alternativní hudba jsou nominovány Dorota Barová za album Píseň pro Mi, Beata Hlavenková za tři loni vydaná alba, Terezie Kovalová za nahrávku Zinka, Tereza Mašková za album (Ne)budu sedět v koutě, Nika za kolekci Elsewhere a Niké Vopalecká za debut Another Garden. Sedmá nominace patří Davidu Stypkovi a kapele Bandjeez za album Opatruj.

„Jde o poslední kapitolu z tvůrčí dílny hudebníka, který odešel předčasně před pěti lety. Druhé posmrtné album Davida Stypky kapela loni vypilovala z demonahrávek, které ležely několik let v šuplíku,“ uvedl kreativní ředitel Cen Jantar Aleš Honus.

Dodal, že letošní ročník je výjimečný v tom, že většinu nominovaných v kategorii tvoří ženy. „Poctou ženské tvůrčí síle bude i letošní slavnostní udílení Cen Jantar, na kterém vystoupí shodou okolností hlavně ženy. Například zpěvačka Tereza Mašková, houslová virtuoska Hana Kotková nebo mladá kapela Getaway z Frýdku-Místku v čele s teprve sedmnáctiletou zpěvačkou Veronikou Pospíšilovou. Tato kapela je teprve na startu své kariéry, ale jsem přesvědčen, že o ní v budoucnu ještě uslyšíme,“ dodal Aleš Honus s tím, že na pódiu bude i patnáctičlenný dívčí sbor pod vedením Lenky Živocké. Vystoupí také kapela Davida Stypky Bandjeez se zpěvákem Šimonem Bilinou v živé premiéře písně Už mě nesou.

V tomto týdnu byly nově vyhlášeny také nominace v kategorii výtvarného umění. Nominováni jsou výtvarníci Lenka Falušiová, Jiří Kuděla a sochařka Šárka Mikesková za výstavy realizované v roce 2025. Kompletní přehled nominací, které byly zveřejňovány od konce března, najdete na konci této zprávy a jejich zdůvodnění je k dispozici na webových stránkách projektu www.cenyjantar.cz.

Devátý ročník Cen Jantar vyvrcholí galavečerem, který budou moderovat osvědčení Kateřina Huberová a Lumír Olšovský. Akce je veřejně přístupná, vstupenky jsou k dispozici na webu www.cenyjantar.cz a na webových stránkách Domu kultury Poklad.

Generálním partnerem Cen Jantar je tradičně Moravskoslezský kraj, který na slavnostní galavečer i v letošním roce poskytl finanční podporu.

„Ceny Jantar dlouhodobě ukazují, že Moravskoslezský kraj má silnou, sebevědomou a pestrou kulturní scénu. Každý rok tu vzniká kvalitní umění, které má přesah i mimo region. Je to výjimečný okamžik, kdy se na jednom místě setkají tvůrci z různých uměleckých světů a my jim můžeme poděkovat za to, že obohacují náš kraj i životy lidí, kteří v něm žijí,“ uvedl k události zástupce generálního partnera, radní Moravskoslezského kraje pro kulturu Peter Harvánek.

Ceny Jantar se konají také za finanční podpory statutárních měst Ostrava, Frýdek-Místek a Opava.

 

Nominace na ceny JANTAR 2025

  • POPULÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ HUDBA     
    Dorota Barová, Beata Hlavenková, Terezie Kovalová, Tereza Mašková, Nika, David Stypka & Bandjeez, Niké Vopalecká
  • VÁŽNÁ HUDBA     
    Miroslav Beinhauer, Eliška Novotná a Lukáš Michel, Sounds of Diversity Ensemble, Tomáš Vrána
  • VÝTVARNÉ UMĚNÍ    
    Lenka Falušiová, Jiří Kuděla, Šárka Mikesková
  • LITERATURA   
    Lukáš Balabán, Radovan Jursa, Petr Ligocký
  • DIVADLO  
    Činoherní dovadlo – ŽENY    
    Kateřina Breiská, Sára Erlebachová, Petra Kocmanová, Alexandra Palatínusová, Kristýna Panzenberger Krajíčková 
    Činoherní dovadlo – MUŽI    
    Petr Panzenberger, Tomáš Jirman, David Viktora, Lukáš Melník, Marián Chalány 
    Činoherní inscebace roku    
    Ptáčci (NDM v Ostravě), Nepřítel lidu (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě), Pozdě příchozí (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě) 
    Operní divadlo – ŽENY    
    Monika Jägerová, Katarína Jorda, Doubravka Novotná 
    Operní divadlo – MUŽI    
    Franko Klisović, Jakub Rousek, Martin Šrejma 
    Muzikál a Opereta   
    Hana Fialová, Andrea Gabrišová, Martina Vlčková 
    Balet    
    Edgar Mateo Navarro, Rita Pires, Shino Sakurado

 

Zdroj: ProJantar

Zdroj: ProJantar

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

