Ceny L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě znají vítězky

Jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů na podporu vědeckých talentů se v Česku koná od roku 2006. Od té doby si ocenění udělovaná v rámci L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě již převzalo 56 nadějí české vědy, mezi které se letos zařadily tyto dámy:
doc. Ing. Viola Tokárová, Ph.D. působí na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT, v jehož rámci založila Laboratoř biomimetického inženýrství zaměřenou na vývoj materiálů inspirovaných biologickými strukturami. V současnosti pracuje mimo jiného na inovativním nástroji pro včasnou detekci endometriózy využívajícím mikrofluiditu a nanotechnologie.
Xiaohui Ju, Ph.D. také nachází medicínská uplatnění nanomateriálů a nanorobotiky, ale na ještě základnější úrovni. Jako vedoucí týmu iNANO při Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity řídí výzkum usilující o integraci rostlinných chloroplastů do lidských buněk za účelem dočasného udržení jejich metabolismu.
Dr. rer. nat. Tereza Jeřábková bádala v řadách Evropské vesmírné agentury (ESA) či Evropské jižní laboratoře (ESO), než ji sluneční vítr zavál na Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vyvíjí nástroj na modelování vzniku hvězdokup a zasloužila se o zapojení českých vědců do projektu ELT, největšího dalekohledu na světe budovaného ESO.
"Všechny tyto projekty jsou mimořádně ambiciózní a světově unikátní. Podobně, jako je unikátní například okolnost, že jedna z nich je jedinou ženou na celém ústavu. Ostatně podíl žen ve vědě a výzkumu u nás stěží přesahuje čtvrtinu, zatímco průměr EU činí necelých 41 procent a dlouhé řadě zemí polovinu. Přitom naše věda, akademická sféra i ekonomika se vylučováním poloviny populace připravují o velký potenciál," zdůrazňuje Ivona Karvinen, tisková mluvčí programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě pro Česko a Slovensko ve společnosti L’Oréal.
Program na tyto i další souvislosti upozorňuje v rámci každoroční mediální kampaně, která má zároveň inspirovat mladé lidi ke studiu vědeckotechnických oborů. Laureátky přitom nejsou jen tvářemi této iniciativy, ale obdrží od L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě také finanční podporu ve výši 200 tisíc korun k libovolnému využití.
Slavnostního galavečera se vedle významných představitelů vědecké, akademické a společenské sféry zúčastnily také laureátky předchozích ročníků programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Bylo ctí přivítat mezi hosty Prof. MUDr. Kateřinu Kaňkovou, Ph.D., a Prof. Ing. Bereniku Hausnerovou, Ph.D., laureátky historicky prvního ročníku programu z roku 2007, stejně jako další úspěšné absolventky programu - Ing. Lucii D. Augustovičovou, Ph.D. (laureátka 14. ročníku, 2020), Mgr. Pavlu Eliášovou, Ph.D. (laureátka 17. ročníku, 2023), Mgr. Ing. Evu Krupičkovou Pluhařovou, Ph.D., a Mgr. Evgenii Chitrovu, Ph.D. Jejich přítomnost symbolicky propojila jednotlivé generace laureátek a připomněla dvacet let významné podpory žen ve vědě v České republice. Význam letošního jubilejního ročníku podpořila také paní Eva Pavlová, manželka prezidenta ČR, která programu vyjádřila svou podporu. Galavečera se zároveň zúčastnili další významní představitelé české vědecké a společenské komunity.
Zdroj: WS Czech